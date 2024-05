Festivālā "Mēs - liepājnieki"

Next

Ne viens vien saldenieks aizvadītās nedēļas nogalē devās uz Liepāju - lai izjustu kopību ar liepājniekiem un baudītu tikai Liepājas festivāliem raksturīgu gaisotni.

"Mēs - liepājnieki" ir mantinieks kādreiz populārajiem koncertiem "Mēs - Liepājai". Tiek lēsts, ka šogad to apmeklēja vairāk nekā 10 tūkstoši skatītāju. Festivāla rīkotāji, mūzikas klubs "Pablo", par pasākuma vietu veiksmīgi bija izvēlējušies stadiona "Daugava" rezerves laukumu līdzās kādreizējam karuseļu parkam. Festivāla pilsētiņas vienā pusē - kāpas, otrā - jūrmalas parks, virs galvas - mēness, un divas naktis aizritēja nemanot. Vienīgais, kas lika skaitīt stundas, bija vēsums, ko labi izjuta tie, kuri uz Liepāju bija devušies bez silta apģērba un piemērotiem apaviem.

Kas nosala, iemalkoja tēju vai kafiju, vai vēl ko un pasēdēja kādā no teltīm. Liela daļa klausītāju koncertus skatījās no īpašas "ložas" - pretī skatuvei otrā laukuma galā bija uzbūvēta liela telts ar desmitiem galdiņu. Pie tiem sēžot, itin labi varēja redzēt ekrānu un mūziķus uz skatuves.

Liepājas festivāliem raksturīgo kopnoskaņu noteikti varēja izjust. Tai piedien atraisītība un labvēlība, un neviltots prieks par visu, kas notiek. Daudz jaunu cilvēku, daudz arī pusmūžā, un vēl - ģimenes ar mazuļiem. Pusaudzīši noklīduši saviem vecākiem, un neviens viņus arī nemeklē. Pārīši iemīlas no jauna un skūpstās. Un visi dejo, jūtas vienoti un piederīgi.

Atklājot festivālu sezonu Latvijā, divu dienu programma solīja un dāvāja skaista pārdzīvojuma stundas gandrīz jebkurai gaumei. Reps, roks, rokenrols, poproks, šlāgeris... Mazpazīstami mūziķi, populāri, vietējās leģendas un īpašie viesi. Pirmajā dienā tā bija Ines no Igaunijas. Savās mājās dziedātāja ir ļoti populāra, Liepājā viņa jau uzstājusies 2001. gada vasarā pludmales festivālā.

Nenoliedzami vislielākais publikas pievilināšanas āķis bija otrā vakara viesi Right Said Fred no Lielbritānijas. Pasaulē populārie mūziķi - brāļi Freds un Ričards Fērbrāsi - Liepājā ieradās pāris dienu pirms savas uzstāšanās. Preses konferencē daudz jokoja un smēja. Bet koncertā - ar hītu Love song "iedarbināja" publiku trakai dejošanai un līdzdziedāšanai. Liekas, viņi paši arī bija apmierināti par silto uzņemšanu.

Festivālā uzstājās arī Fēlikss Ķiģelis - liepājnieks un arī saldenieks. Fēliksa uznācienu publika uzņēma atsaucīgi un pieprasīja piedevas. Viņš izpildīja gan jaunas, gan dzirdētas dziesmas, arī sava tēva, komponista Ērika Ķiģeļa kompozīcijas. Savā soloprojektā uzstājās kopā gan ar pieredzējušiem mūziķiem Edgaru Silacērpu, Aldi Langbaumu (kādreiz spēlējuši Credo), gan jauniem liepājniekiem - Uldi Knapšu un Kristapu Puisīti.

"Saldus Zemei" Fēlikss pastāstīja, ka patlaban audzina savu mazo dēliņu Ēriku un ieraksta savu trešo albumu, kurā iekļaus tikai jaunas kompozīcijas. Pa šiem gadiem to esot sakrājies vesels lērums. Jautāts, vai arī saldeniekiem būs iespēja dzirdēt savu novadnieku, Fēlikss sacīja: "Ja Andris Akermanis mani uzaicinās, tad labprāt spēlēšu. Dziedāt Saldū - tā man ir augstākā bauda."

Ciemoties Saldū gan iznākot reti - dažreiz pie vecmāmiņas, bet visbiežāk ceļā no Liepājas uz Rīgu Fēlikss naktī vai agrā rītā iegriežas degvielas tankā, tad arī pasapņojot par Saldu.