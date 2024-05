Kultūras centrā beidzas sezona

"Saldus kultūras centra kolektīviem ir sācies ražas laiks - tie piedalās skatēs un gatavojas jaunām, gūst pieredzi un tiek atzinīgi novērtēti," - stāsta kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītāja Lida Čevere.

Tautas deju ansamblis "Kursa" spilgtus iespaidus pārvedis no TD ansambļu svētkiem Valmierā, bet deju kolektīvs "Dzīpars" bija uzaicināts piedalīties Ventspils Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Koris "Varavīksna" kopā ar citu rajonu koriem piedzīvoja skaistu dziesmu dienu Jaunpilī. Pasākums bijis labi organizēts, diemžēl par to nav bijis reklāmas, tādēļ - maz skatītāju.

Saulainā maija svētdienā uz mākslas dienu noslēgumu Tukuma Durbes pilī devās lietišķās tautas mākslas studija, kas gan vēroja notiekošo, gan piedalījās pasākumā ar saviem darbiem. Bet šajās dienās studija ir Rīgā, Brīvdabas muzejā lietišķās mākslas gadatirgū.

Kuldīgā notika Kurzemes novada bērnu un jauniešu teātru svētki - skate "Es redzu, es jūtu, es spēlēju tā". Saldus kultūras centru pārstāvēja Tautas teātra studija. Tā rādīja Roberta Segliņa iestudēto "Mazo raganiņu". "Piedalījās 15 teātra kolektīvu, un izrādes notika pamīšus Kuldīgas Bērnu un jaunatnes centrā un kinoteātrī - tiklīdz vienā vietā beidzās, visi devās uz otru," - tā L. Čevere, kas bija aizbraukusi savējiem just līdzi. "Studija guva labu skolu un uzzināja, vai prot pielāgoties neierastai videi, jauniem apstākļiem. Bērni redzēja daudz citu izrāžu, no kurām varēs ko paņemt sev." Esot rādītas gan bērnu izrādes, gan arī tādi iestudējumi, par kuriem pieaugušajiem varētu šķist - kā nu būs, vai jaunieši ar to tiks galā? Acīmredzot jauniešiem aizvien vairāk no skatuves gribas runāt par nopietno, kas viņus satrauc - tā L. Čevere. "Vērtējot izrādes, tika uzteiktas labākās. Apbalvoja atsevišķus lomu tēlotājus. Atzinīgi vārdi arī mūsu režisoram Robertam Segliņam. Nenoliedzami - viņam ir savdabīgs režisora un speciālista rokraksts."

Sezona beigusies - sezona vēl nedaudz turpinās. Šodien centra bērnu deju kolektīvi piedalās Kurzemes deju svētkos "Latvju bērni danci veda" Kuldīgā, un senioru koris pošas uz Vislatvijas senioru koru dziesmu svētkiem Talsos 16. jūnijā.