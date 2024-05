"Ir sasniegts vairāk nekā biju iedomājies."

PŪTĒJU ORĶESTRU SALIDOJUMĀ OGRĒ. Krāsainā attēlā būtu redzams, cik krāšņas ir orķestra dzeltenās vestes. Priekšplānā - diriģents Artūrs Maculēvičs. FOTO - NO ORĶESTRA ARHĪVA

Mums ir, ar ko lepoties, - Saldus mūzikas skolas un Druvas vidusskolas apvienotais pūtēju orķestris šogad kļuvis par otro labāko skolu pūtēju orķestri Latvijā.

To kolektīvs apliecināja Ogrē notikušajā Latvijas Skolu jaunatnes pūtēju orķestru 5. salidojumā, A grupā iegūdams I pakāpes diplomu. Vairāk punktu ieguvis tikai "Auseklītis" - Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris.

Izaug piecos gados

"Salidojums - tas nozīmē, ka beigās ir svētku koncerts. Lai koncerts varētu sekmīgi notikt, žūrija pārbauda, vai visi ir sagatavojuši programmu, tāpēc salidojuma pirmajā dienā notiek skates," - stāsta Saldus mūzikas skolas un Druvas vidusskolas apvienotā pūtēju orķestra diriģents Artūrs Maculēvičs. Saldenieki pieteicās A grupā (pavisam šajā grupā spēlēja pieci orķestri), pārējie startēja B un C grupā. A grupā bija jāspēlē visi salidojuma skaņdarbi, B grupā četrus no tiem nespēlēja, bet C grupas orķestri atskaņoja tikai četrus skaņdarbus.

Gājienā uz Ogres estrādi skatītājiem un arī pārējiem dalībniekiem bija iespēja redzēt defilē programmu Nacionālo Bruņoto Spēku pūtēju orķestra sniegumā. Šajā lauciņā pirmos soļus sper arī Siguldas pūtēju orķestris, par kuru, pēc Artūra Maculēviča domām, izteica nepelnīti sliktu vērtējumu. "Lai izpildītu defilē, skaņdarbi jāiestudē no galvas, tie jāspēlē, gājienā veidojot dažādus rakstus. Tas ir ļoti sarežģīti, un mēs to vēl nemākam. Kaut ko līdzīgu darām tikai uz viena labi apgūta skaņdarba bāzes."

Salidojuma koncertā Ogres estrādē bijis maz skatītāju. Iespējams, pasākuma rīkotāji - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs un Ogres rajona Izglītības nodaļa - nav pietiekami daudz pasākumu pilsētā reklamējuši. Bet koncerts piedāvāja kvalitāti - kopā ar skolēniem muzicēja komponisti Raimonds Pauls un Juris Kulakovs.

Dalībniekus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Greiškalns, uzsvērdams, cik nozīmīgi, ka interešu izglītību atbalsta pašvaldības. "Perspektīvā par pūtēju orķestriem nopietni jādomā, jo tie piedalīsies arī nākamajos Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos," - tā Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore Valda Tubina. Viņa, kā arī Saldus rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa un Izglītības pārvaldes vadītāja Rasa Bidiņa bija Ogrē koncertā un turēja īkšķus par mūsējiem skates laikā.

Pagājušos Dziesmu un deju svētkos B grupā 1. vietu ieguva trīs Latvijas kolektīvi - mūsu pūtēju orķestris bija to vidū. No tiem trim A grupā šogad startēja tikai saldenieki. "Viss sākās jau pirms pieciem gadiem, pūtēju orķestru 4. salidojumā Talsos, kad es ar Druvas vidusskolas pūtēju orķestri spēlēju C grupā," - saka A. Maculēvičs. "Man piedāvāja nākt strādāt uz Saldus mūzikas skolu, un tad es sāku kalt plānus. Ir iznācis labi - sasniegts vairāk nekā biju iedomājies."

Kā meitenes jūtas pūtēju orķestrī?

MAIJA MACULĒVIČA: "Esmu orķestrī aptuveni gadu un spēlēju trombonu. Man te tīri labi patīk. Ir gājis visādi, bet, galvenais, - garlaicīgi nav. Droši vien tāpēc, ka kolektīvā ir daudz puišu, viņi dzīvi uztver vieglāk nekā meitenes un nostrādā dažādus brīnumus."

ELĪNA RASA, spēlē flautu: "Spilgtākais notikums orķestrī man ir pagājušās vasaras Vācijas brauciens un piedalīšanās Eiropas mēroga festivālā. Tas bija ne tikai piedzīvojums, bet arī laba skola un iespēja celt muzicēšanas līmeni."

LIENE BERGMANE, spēlē sitamos instrumentus, sākot no maza trīsstūrīša, beidzot ar lieliem timpāniem: "Spēlēju jau no orķestra sākuma - direktors pierunāja. Sākums bija ļoti grūts, bet pamazām sāka veikties. Tad arī orķestris bija C grupā, tagad esam jau A grupā. Neticami, ka varam pārspēt Rīgas orķestrus, kam sponsori ir slavenas instrumentu firmas. Mēs tiekam galā saviem spēkiem - direktors meklē palīdzību tepat, rajonā.

Kādreiz biju vienīgā meitene orķestrī, kad mācījos 6. klasē, tad jutos nedaudz savādi. Kad ar laiku pienāca vēl meitenes, atkal bija nepierasti - vairs nebiju vienīgā meitene. Tagad nešķiroju - zēns vai meitene, strādāju ar visiem kopā. Pilnīgi piekrītu apgalvojumam - jo vairāk dara, jo vairāk arī iespējams izdarīt. Es ne tikai muzicēju, bet dažāda mēroga mačos startēju Druvas vidusskolas komandā tūrismā. Vēl arī dejoju, bet nekad nav bijis tā, ka negribētos nāk uz orķestra mēģinājumu."

BAIBA EISAKA, flautiste: "Es šogad absolvēju mūzikas skolu un orķestrī spēlēju divus gadus. Vislielākais gandarījums ir par to, ka mūsējais orķestris ir otrais labākais Latvijā. Kas tālāk? Varbūt var sapņot par virsotnēm Eiropas līmenī, jo pagājušogad starptautiskā festivālā bijām otrie?"

ELĪNA ĻITVINOVA, spēlē alta saksofonu: "Tagad es uzskatu, ka man ir viegls instruments, bet sākumā bija diezgan grūti. Orķestrī jūtos ļoti labi, jo zēni ir saprotoši. Brīvā un labā gaisotnē notiek mēģinājumi, nav nekādu strīdu. Kad pirms atbildīgas uzstāšanās ir uztraukums, mūs nomierina diriģents. Viņš pats nekad neizrāda, ka ir uztraucies - pasmaida, un visiem kļūst labāk, visi zina, ka varēs nospēlēt. Diriģentam ir ļoti liela nozīme."

ILZE TEREŠČUKA, ceturto gadu orķestrī spēlē flautu: "Sākumā, kad bijām tikai divas meitenes - flautistes, bija nedaudz bailīgi nākt uz mēģinājumiem. Tagad esam septiņas. Vislabākie iespaidi man ir no Vācijas. Esam piedalījušies arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, pūtēju orķestru salidojumos un vienmēr izcīnījuši labas vietas. Man patīk, kā skolotājs Maculēvičs strādā ar orķestri, - viņš parasti joko.

Šogad beidzu Saldus mūzikas skolu un vēlos iestāties Liepājas mūzikas koledžā. Diriģentam novēlu, lai viņam būtu spēks strādāt tālāk, lai orķestrī būtu talantīgi skolēni un visi kopā sasniegtu vēl augstāku līmeni."