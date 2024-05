"Kontakts" atkal veido kontaktus

Astoņdesmito gadu beigās Brocēnu kultūras centrā darbojās cittautiešu klubs "Kontakts", kura dalībnieki pulcējās, lai dziedātu, spēlētu, dejotu - lai neaizmirstu un godā celtu krievu, baltkrievu, ukraiņu un citu Brocēnos dzīvojošo tautu daudznacionālo kultūru.

Tad sākās pārmaiņu laiks, un klubiņš 1995. gadā pajuka. Šogad, pateicoties trijām enerģiskām dāmām - Olgai Sušinskai, Ritai Buhancovai un Aijai Fedotovai, klubiņš atsācis darbu. Viņas pa jokam to nodēvējušas pēc savu uzvārdu pirmajiem burtiem (FSB). Jau notikuši vairāki jauki pasākumi. Taču turpmāko plānu un ideju enerģiskajām klubiņa vadītājām ir daudz. Visus pasākumus viņas izdomājot un izplānojot, liekot galvas kopā.

"Esam nolēmušas darboties kopā ar bērniem," stāsta Olga. "Jau bijuši divi šādi kopīgi pasākumi, īpaši jauks - maijā, ko veltījām gan Māmiņu dienai, gan citiem maijā atzīmējamajiem svētkiem."

Kluba aktīvistes vēlas reģistrēt savu klubu kā nevalstisku sabiedrisko organizāciju, lai ar dažādu projektu palīdzību varētu iegūt finansējumu. Lai gan novada dome un īpaši kultūras centrs un Inta Holodņikova klubu ļoti atbalstot, tomēr nopietnai darbībai vajadzīgs kaut neliels finansējums.

Klubam ir arī draugi - braucot ciemiņi gan no Rīgas, gan Jūrmalas un Saldus. Viesos bijusi arī Latvijas ukraiņu biedrība. Šeit ir gaidīts ikviens - ne vien pilsētiņas cittautieši, bet arī latvieši. Olga (Brocēnu vidusskolas skolotāja) un Aija ir Saldus pilsētas ģimnāzijas skolotāja) stāsta, ka apmeklējot visus savu skolu un pilsētas kultūras centra pasākumus, tie viņam patīkot, taču darbošanās "Kontaktā" un pasēdēšana savējo vidū esot kaut kas pavisam cits - sirdij un dvēselei tuvs.

Par integrēšanos Olga, Aija un Rita saka - ne jau ar plāniem un lēmumiem tā iespējama. Viss atkarīgs no cilvēkiem, no viņu savstarpējās attieksmes, kultūras līmeņa, cieņas.

Olga, Rita un Aija labi runā latviski, tomēr atzinās, ka dažkārt Brocēnos jūtoties vientuļi.

Aija uzsvēra - Brocēnos ir daudz bezdarbnieku, gados vecāku un vientuļu cilvēku, kurus māc depresija. Tādēļ ir ļoti nepieciešama iespēja laiku pa laikam pabūt kopā - savējo vidū.

Katru no "Kontakta" aktīvistēm cits liktenis atvedis uz Brocēniem, kas nu ir viņu ģimeņu mājas. Bet par mājas pavardu pašiem arī jārūpējas. Neviens cits no malas arī nacionālo kultūru uz paplātes nenesīs, ja paši to nevēlēsies. Kluba apmeklētāji izpildījuši anketas par to, ko vēlētos. Ir daudzas ieceres. "Mēs gribam cilvēkiem dot iespēju aizbraukt uz Rīgu, uz krievu teātra izrādēm, rīkot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Pat savu teātri varētu nodibināt! Iestudēt kādu krievu dramaturga lugu," stāsta Olga. Aktieri, kas varētu spēlēt, esot.

Ir arī kāda sāpe. "Kontakts", šķiet, ne vien rīko izklaides pasākumus, bet cenšas arī palīdzēt, ja kādam ir sarežģījumi. Sirds sāpot par to, ka no 1. jūlija tikšot slēgta mazākumtautību bērnu grupiņa bērnudārzā - tajā neesot pietiekams bērnu skaits. Olga gan ir optimiste, jo pēdējā laikā Brocēnos daudzas māmiņas gaida bērniņus.