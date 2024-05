Divi mēģinājumi, un luga gatava!

Vai lugu var uzrakstīt pa vienu nakti? Un pēc tam to iestudēt nedēļas laikā? DAGNIJA VILMANE, Pampāļu amatierteātra režisore, atbild, ka var! Viņas trupa noteikti, viņi strādā ar EKSPRESTEĀTRA metodēm.

Šoreiz rakstīšu kā amatieraktrise, kura spēlē Pampāļu ekspresteātra amatiertrupā. Šogad pašdarbnieku kolektīvs svinēja 5 gadu jubileju. Svētku reizēs atceros bijušo (kādi tik kuriozi nav bijuši!) un domāju par tagad notiekošo. Aizdomājos par mūsu režisores darba stilu. Savdabīgs. D. Vilmane mulsina kolēģus, kad stāsta, kā top viņas iestudētās izrādes. Citādāk. Reizēm prātam neaptverami.

"Ar amatierteātri Pampāļos darbojos jau 5 gadus, ar skolas teātri - 7. Šo gadu laikā ir izveidojies savs darba stils un īpatnības. Pirmā problēma, ar kuru es saskāros, un tā ir problēma visiem amatierteātra režisoriem, bija sastāvs. Kā piesaistīt vīriešus, jauniešus, darbā aizņemtos? Otra problēma - klasiskas izrādes iestudēšana prasa ilgu laiku. Ņemot vērā savu un pašdarbnieku noslogojumu un sarežģītās dzīves situācijas, vajadzēja iemācīties mēģinājumos patērēt minimālu laiku, bet iegūt pietiekami labu rezultātu.

Svarīgs moments amatierteātrī ir repertuārs. Mums nav daudz laika mēģinājumiem. Esmu noslogota, liela daļa aktieru studē vai strādā pilnu darba dienu, līdz ar to fiziski nav iespējams bieži tikties."

Pašas rakstītās lugas

"Baidos ņemt kādu latviešu oriģināldarbu, jo es varu aizvainot autoru un nodarīt pāri šim darbam, ja tas nebūs ilgstoši un labi sagatavots, noslīpēts. Skatītājiem nebūtu gandarījuma. Tādēļ uzveduma tekstus rakstu pati. Pārsvarā - komēdijas (laikam tādēļ, ka nespēju žēloties par dzīves piespēlētajām absurdajām situācijām, politiskām un ekonomiskām ambrāžām; es pasmejos par to, ko citi uzskata par nelaimi). Repertuārs atspoguļo sadzīves aktualitātes, ir viegli organizējams mēģinājumiem. Ludziņu īpatnība - tās tiek veidotas no daļām, kuras savstarpēji ir maz saistītas. Protams, ka šādās izrādēs ir mazāk izteikti galvenie tēli, taču tas nodrošina mēģinājumus katram aktierim izdevīgā laikā."

Triju mēģinājumu mīkla

"Sakarā ar iepriekšminēto, protams, ka mēģinājumu skaits ir ļoti ierobežots. Tikai nedaudzi. Rekords - viens mēģinājums šī gada Jāņu izrādei. Ja varam atļauties mēģināt divas nedēļas - tas jau ir ļoti daudz. Pārsvarā mēģinām kādas trīs dienas, ieskaitot izrādes dienu.

Pirmajā mēģinājumā izejam cauri tekstam un cenšamies saprast, ko mēs visi kopā varam un gribam pateikt izrādē. Otrajā - mēģinām izprast situācijas. Nākamo mēģinājumu veltām tēlu izspēlei ar kustībām, mīmiku, žestiem un balss intonācijām. Es nemēģinu aktierus grūstīt vai bīdīt pēc saviem ieskatiem. Vispirms klausos, kā cilvēki ir tēlu izpratuši un sajutuši. Laboju tikai tik daudz, lai atsevišķa tēla un situācijas izpratne būtu saskaņota ar visas grupas izpratni. Interpretācijas ir brīvas, atstāju vietu improvizācijai un brīvai spēlai. Pēdējā mēģinājumā pieskaņojam muzikālo noformējumu, kurš parasti izdodas labs. Jā, un tad jau ir jākāpj uz skatuves!"

Izrāde pēdējā brīdī

Protams, ka gadās arī kuriozi, kurus atceramies ilgi. Tas pieder pie teātra dzīves! Mūsu aktieri ir pieraduši pie šāda darba stila, ir gatavi improvizēt un saspēlēties negaidītās situācijās. Ir bijis arī tā, ka pēkšņi uz izrādi kāds nevar ierasties. Tad ir jāpārbūvē visa izrāde. To izdarīt ir viegli, jo scenārijs ir manis pašas rakstīts, līdz ar to varu pārkombinēt pat skatu secību un sasaisti. Ir bijis, ka pirms uzstāšanās pārmainām tēlu traktējumu. Kamēr nonākam līdz izrādes vietai, autobusā luga ir pārmainīta, izmēģināta, un esam gatavi spēlēt! Aktieri ir pieraduši pie mana darba tempa, spēj īsā laikā koncentrēties nelielam mēģinājumu skaitam. (Sākumā bija pagrūti.) Skolēniem, kuri pievienojas lielo grupai, ir vieglāk, jo skolas pulciņā sapratuši, ko un kā es no viņiem gribu. Saprot bez vārdiem - no maniem žestiem, mīmikas. Sadarboties ir ļoti viegli.

Mūsu pagasta amatierteātra sastāvā spēlē aktieri no 10 līdz 50 gadu vecumam. Katram pasākumam vai lugai aktieru grupas mainās, ņemot vērā, cik aktieris ir aizņemts personiskajā dzīvē. Atkarībā no tā, ko es varu iesaistīt, tiek veidota izrāde, uzvedums vai kas cits. Mani neuztrauc aktieru mainība, jo mūsdienu aizņemtajā pasaulē nevar nodrošināt pastāvīgu, nemainīgu teātra trupas sastāvu, tas nav iespējams. Bet, lai šī iemesla dēļ teātra tradīcija neizzustu, mums ir liela (ap 30 cilvēku) aktieru grupa, kurus piesaistu pēc iespējām."

Klasika citā interpretācijā

"Mums ir divas tradicionālas izrādes gadā - Jāņos un Vecgada naktī. Līdz ar to lugas saturs un tematika ir noteikta. Brīžam ir problēmas ar idejām - kā izspēlēt sen zināmās tēmas no jauna, dažādās variācijās? No Vecgada izrādēm skatītājiem vislabāk patika "Ziemassvētku vecīšu karstā līnija". Pavisam neraksturīgās situācijās darbojās Blaumaņa Trīne - izmantojām tikai Trīnes intrigantes dabu, un galu galā viņa pārējos personāžus ievilka gan mantojuma dalīšanā, gan laulību līgumu slēgšanā, gan dabūja gatavu skatu ar eitanāziju.

Līgo uzvedumiem esam izmantojuši skatus no Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" ar mūsdienīgiem elementiem. Konkrētāk - Silmaču ļaudis brauca līgot uz Pampāļiem, kur gadījās dažādi piedzīvojumi. Pārlikām A. Upīša "Sūnu ciema zēni" tēlus uz mūsdienām lugā "Jāņu sesija Sūnu ciemā", kur viņiem izdevās saglabāt Upīša radītās iezīmes, savdabību. Sūnciemieši dalīja investīcijas, cīnījās par kultūras izdzīvošanu un balsoja par dažādiem svarīgiem lēmumiem pagastā. Citu gadu izspēlējām dažādus mīlas piedzīvojumus izrādē "Kā pa papardēm".

Šogad Jāņos izmēģinājām situāciju teātri. Sagatavošanā izmantojām grupu darbu. Katra grupa saņēma savas situācijas aprakstu, kura bija jāizspēlē. Es devu tikai orientējošus norādījumus, kā uzvedumam ir jāizskatās kopumā. Izrāde nebija stacionāra, tā notika brīvā dabā dažādās vietās (to es nošpikoju no Jaunā Rīgas teātra izrādes "Rondo"). Tematika bija sekojoša: Jāņus nākotnē mācās svinēt dažādu rasu, tautību un reliģiju pārstāvji. Tā Pampāļos līgot mācījās gan austrumnieki, melnās rases pārstāvji, gan grieķi, gan amerikāņi un indiāņi, gan krievi. Ar ārzemju viesiem sadarbojās mūsu folkloras kopa."

"Vai amatierteātris var izmainīt cilvēku? Vai klusais un nerunīgais var kļūt bezgala pļāpīgs? Vai tiešām teātris palīdz biklajam kļūt drošākam un pārliecinātam?" - tā jautājat jūs. Un mēs, amatieraktieri, atbildam: "Jā!"