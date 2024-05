Jaungads baznīcā pienācis jeb Ziemsvētki "avansā"

Paralēli astronomiskajam gadam un dalījumam gadalaikos pastāv Baznīcas gads (liturģiskais gads) un laika dalījums "baznīcas gadalaikos".

Laika orientieri Baznīcas gadā ir vairāki. Pirmkārt, tie ir Kristus Jēzus dzīves svarīgākie notikumi (dzimšana, kristīšana, apskaidrošana, krustā sišana, augšāmcelšanās, debesbraukšana), otrkārt, tie ir dažādi nozīmīgi Bībeles notikumi, svēto dzīves un Baznīcas vēstures fakti. Tie līdzīgi atsevišķām astronomiskā kalendāra dienām ir ieguvuši īpašu nozīmi (piemēram, 18. novembris), tāpat arī Baznīcas pastāvēšanas vēsturē liturģiskajā gadā atsevišķas dienas ir ieguvušas specifisku nozīmi (piemēram, apustuļu dienas u.tml.).

Četras svētdienas pirms Kristus dzimšanas svētkiem (Ziemsvētkiem) iesākas ADVENTES laiks. Pirmā Adventes svētdiena ir jaunā Baznīcas gada pirmā diena, kad baznīcās un namos aizdedz pirmo Adventes sveci vainagā. Baznīcas gads atšķirībā no kalendārā gada nesākas ar svētku svinēšanu, bet ar četru nedēļu ilgu Kristus dzimšanas svētku gaidīšanu un gatavošanos tiem. Pasaulē paralēli jau notiek Ziemsvētku iesvinēšana (tirdziņi, akcijas u.t.t.), kas kulmināciju sasniedz 24. decembrī, turpretim baznīcā tas ir kluss laiks.

Ziemsvētku kulminācija un svinēšanas laiks baznīcā iesākas ar 24. decembra svētvakaru, kad svin Kristus dzimšanu, un turpinās līdz pat 6. janvārim - Triju ķēniņu jeb Zvaigznes (Atspīdēšanas) dienai, kad piemin Betlēmes brīnumainās zvaigznes atspīdēšanu, kas austrumu gudros noveda pie Jēzus bērna silītes.

Starp šiem diviem datumiem, 1. janvārī, tiek sagaidīts astronomiskais Jaunais gads, baznīcā turpretī šajā dienā tiek pieminēta Jēzus vārda došanas diena un apgraizīšanas notikums. Šajā laikā ir vērojama zināma disharmonija starp šiem svētkiem. Ziemsvētki ir kļuvuši par svētkiem ar divējādu nozīmi - sakrālo un profāno, vienlaicīgi lietojot to pašu atribūtiku (eņģeļus, Betlēmes silītes, ganiņus utt.). Līdz ar to divējāda ir to sagaidīšana - garīga un pasaulīga. Baznīca nesvin Ziemsvētkus "avansā", t.i., nedzied Adventē Ziemsvētku dziesmas u.tml.

Pasaulē ir citas tendences, kas faktiski izpaužas ar visu aktivitāšu atslābšanu 2. janvārī. Baznīca un draudze arvien ir Ziemsvētku laika pilnā plaukumā. Bībelē ir brīnišķīgi vārdi, ka mūsu īstā piederība ir debesīs. Jauno Baznīcas gadu un Jaungadu sagaidot, atcerēsimies, ka nedzīvojam tikai, šai pasaulei padoti, bet arī kā Dieva radīti cilvēki ar mūžīgām dvēselēm, kuras laiku neskaita kalendārās vienībās, bet pēc mūžības mērvienībām. Pasaulē katrs nodzīvotais gads mums kaut ko noslēdz un atstāj pagātnē, katrs Baznīcas gads mums vairāk atsedz mūsu mūžīgās dzīvības perspektīvā un atklāj kaut ko jaunu mūžīgajā nākotnē - Debesīs. Svinēsim savus svētkus koši, nepazaudējot Debesu košumu!