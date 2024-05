Liepājas dzintarā kļūst par Liepājas skartajiem

Next

27. festivāls Liepājas dzintars atkal atšķīrās no iepriekšējiem.

Pirmkārt, tas vairs nav rokmūzikas festivāls, bet - mūzikas festivāls un, otrkārt, ar īpašu viesu uzstāšanos piedzīvoja pasaules līmeņa kvalitāti.

Ka dzintars kļuvis nopietnāks, apliecināja jau tā atklāšanas koncerts - komponista Zigmara Liepiņa 50 gadu jubilejas programma. "Koncerts būs nopietnāks, nekā jūs varētu domāt," - sacīja jubilārs un uz skatuves aicināja gan Liepājas simfonisko orķestri un Time After Time mūziķus, gan Nacionālās Operas solistus un kori. Skanēja operu Parīzes dievmātes katedrāle un No rozes un asinīm ārijas, arī atmodas sākuma laiku rokoperas Lāčplēsis melodijas. Otrajā daļā - popmūziķi un popmūzika.

Festivāla organizētāji, kuru priekšgalā otro gadu Aivars Hermanis, bija gādājuši, lai trīs dienu programma būtu dažādām gaumēm. Koncerti, nakts dejas, koncerts bērniem un konkurss. Tiesa, daudzi apgalvoja, ka jauno grupu konkursam būtu ierādāma lielāka vieta festivālā, nevis tikai - starp pārējiem notikumiem. Tad arī konkursa skatītāju būtu vairāk. Lai nu kā, sacensība notika, un vērtēja kompetenta žūrija. 3. vietu ieguva Liepājas Dawntowm (afišas gan vēstīja, ka grupa ir Downtown, bet muzikanti sacīja, ka pārstāvot saullēkta pilsētu). 2. vietā - Aparāts, bet festivāla uzvarētaji - Mame. Abas grupas - no Rīgas. Pirms gadiem par Time After Time dzirdēju: "Par viņiem vēl nerunā, bet drīz runās." Manuprāt, to pašu varētu apgalvot par Mame, kas priecēja gan kvalitatīvi, gan vizuāli. Solīda grupa.

Festivāla pēdējās dienas rītā pie diskusiju galda sēdās Latvijas mūzikas biznesa pārstāvji un sprieda gan par mūzikas biznesa problēmām, gan par Liepājas dzintaru. Sarunā piedalījās arī Liepājas domes pārstāvis. Konkurss ir ne tikai populārs un tradīcijām bagāts, bet arī nozīmīgs Latvijas kultūras pasākums, tādēļ noteikti saglabājams, neraugoties uz naudas grūtībām vai cita veida šķēršļiem, - pauda klātesošie. Kādu to veidot turpmāk? Pēdējos gados konkursā startē tikai mazpazīstamas grupas, bet varbūt ir vērts atkal iesaistīt "vecās" blices - Jumpravu, Credo, Bet - bet...? Kādai jābūt motivācijai, lai šie mūziķi konkursā startētu?

Dzintarā nozīmīga vienmēr ir bijusi nakts daļa - ne tikai dejas, bet pilsētā notiekošais. To ir grūti aprakstīt, tas jāpiedzīvo. Siltas siltas naktis, pilsēta gaismās, uz gājēju saliņas ielas vidū sapulcējušies jaunieši un gar malām izliek aizdegtas sveces, elektropreču veikala sargs sēž uz veļasautomāta un vēro, bet uz Latvijā pirmās rokkafejnīcas terases nav, kur čiekuram nokrist. Negribas doties prom.