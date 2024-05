Noslēdzies Comenius projekta darbības gads Brocēnos

Next

Brocēnu vidusskola no koordinējošās skolas Anglijā saņēmusi apstiprinošu ziņu, ka arī nākamajā gadā Lielbritānijas Nacionālā aģentūra atbalstīs projektu, kurā turpinās sadarboties skolēni un skolotāji no Latvijas, Anglijas, Zviedrijas, Vācijas un Rumānijas skolām.

Projekta skolas tiekas

Lai kopīgi izvērtētu padarīto, dalītos pieredzē, darba metodēs, centienos, kā arī pārspriestu turpmākās darbības pamatievirzes, notika otrais Comenius 1 projekta "Atklāsim sevi - jaunos Eiropas pilsoņus - sadarbībā" seminārs, kurā ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu tikās visu piecu dalībvalstu skolu skolotāji. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja Daiga Barančane un Inga Zamberga. Tikšanās bija Rumānijas pilsētas Aradas licejā. Tajā mācās skolēni no 7 līdz 20 gadu vecumam, no 1. līdz 13. klasei. Skola dibināta 1812. gadā, tajā ir 1128 skolēni 41 klasē, strādā 70 skolotāji divu direktoru vadībā.

Vidusskolas struktūrā ir divi profili: profesionālais un valodu un sociālo zinātņu. Beidzot skolu, skolēni iegūst tiesības strādāt par sākumskolas skolotājiem vai turpināt mācības augstskolās. Vizītes laikā iepazinām skolu, apmeklējām stundas klasēs. Interesanti, ka gandrīz katrā klasē pie sienas bija reliģiska rakstura attēls un vēsturiska Rumānijas valsts karte.

Atšķirībā no apmeklētajām skolām Anglijā un Vācijā, kur izteikti no metodēm jūtama integrēta pieeja mācībām, t.i , viena tēma tiek mācīta visos mācību priekšmetos (par to jau liecināja klases iekārtojums, vizuālais noformējums, kā arī mācību materiāli), Rumānijā skola vairāk līdzinājās mūsu apmācībai, arī materiāli tā nav tik labi nodrošināta.

Pamatskolas skolēni it kā valkā formas - rūtainus sarafānus un vestes -, tomēr tās neizskatījās kā vienojošs elements, drīzāk radīja bezgaumīga raibuma iespaidu.

Ciemakukulī aizved izstādi

Vācijas un Anglijas skolotāji vienmēr ir sajūsminājušies par to, ka Latvijā skolotājiem svētkos dāvina ziedus. Pilnīgi neticamas viņiem ir likušās manis rādītās 1. septembra un skolas izlaidumu fotogrāfijas - pilnas rokas ziedu klēpjiem! Tomēr ziedus dāvina arī Rumānijā, šoreiz katram viesim tika pasniegts krāšņs pušķis tradicionāli spožā papīrā.

Semināra laikā varējām apskatīt izstādi, ko veidoja pašu atvestie sienas dekori. Katra skola bija izveidojusi 1 m2 lielu darbu, kura tēma "Pasaule man apkārt - 10 vārdos". Bija interesanti vērot, kā katra pamatskola bija uztvērusi šo domu un attēlojusi, pielietojot visdažādākās tehnikas. Kopdarbs tagad ceļo no vienas valsts uz otru. To varēs novērtēt oktobra beigās, kad Comenius 1 projekta partnerskolu skolotāji viesosies pie mums Brocēnu vidusskolā.

Partnervalsts nebeidz izbrīnīt

Projekta sanāksmes ir nozīmīgas ne tikai, lai tālāk attīstītu projektu, bet arī lai iepazītu sadarbības valstu kultūru un sadzīvi. Ingai tas bija pirmais ceļojums uz ārzemēm un sākās ar bagāžas nozušanu Budapeštas lidostā. Turpat satikām arī savus angļu kolēģus, kas visi trīs bija palikuši bez somām, ieskaitot sienas dekoru. Ingai lidostā kā kompensāciju izsniedza tualetes piederumu komplektu un krekliņu, angļi nebija dabūjuši neko. Tad sekoja ap 300 km garš pārbrauciens mikroautobusā uz Rumāniju. (Atpakaļceļā naktī tas mums nebūt nelikās tik drošs, apstāšanās nezin kur un nezin kāpēc.)

Daudz lielāki pārdzīvojumi bija ar mums kopā braucošajām zviedru skolotājām - kā brīnums viņām likās pie robežas stāvošās furgonu rindas (stāstīju, ka pie Polijas robežas tās ir daudz garākas). Tikpat nesaprotama likās prasība izkāpt no mikroautobusa un pasu kontroles rinda. Dīvaini likās, ka sabiedriskā transporta šoferis var atļauties smēķēt salonā. Un tā bezgala daudz sīkumu, kas mums liekas tik pierasti.

Aradā daudz vēsturisku skaistu 19. gs. ēku, tikai trūkst līdzekļu to atjaunošanai. Pilsētā angļu skolotāji jautā, vai arī Latvijā šoferi pa ielām brauc tik traki pārgalvīgi, ka pāriešana ir nedroša. Uz ielām diezgan daudz bomžu un čigānbērnu. Braucot viesos uz klosteri, ceļa malās vērojamas veselas rindas nepabeigtu čigānu māju, kas atgādina pilis, patiešām iespaidīgas. Rumāņi stāsta, ka naudu čigāniem piešķīrusi Pasaules Banka, bet - pavisam citiem nolūkiem. Naudas visiem nav pieticis ēku pabeigšanai, nu īpašnieki aizceļojuši citur.

Klosterī eiropiešiem jauns piedzīvojums - sausā tualete ar papīru uz nagliņas. Notiek fotografēšanās, un viss patiesībā ir sirsnīgi jautri. Pats klosteris neliels, nesen atjaunots un ļoti grezns, ar kokgriezumiem un sienu gleznojumiem.

Iedzer uz namatēva veselību

Bijām arī uzaicināti uz pusdienām vietējās draudzes mācītāja mājās, viņa dēls mācās Aradas skolā, sieva - franču valodas skolotāja. Ciemā visām mājām raksturīgi augsti žogi, sētā nojumi veido vīnstīgas, visur brīvi staigā dažādi mājputni, kā jau lauku sētā. Turpat arī sēžamies pie gara klāta galda. Uzņemšana ir aizkustinoši sirsnīga, var just, ka cilvēki ir centušies mums sagatavot labāko.

Ēdieni seko viens otram, viss garšvielām bagāts, lielas baltmaizes šķēles. Starp citu, kā tradicionāla tiek pasniegta kartupeļu biezputra un kāpostu tīteņi, bet daudz stiprāki. Ir padomāts arī par veģetāriešiem - gaļas bumbiņas no sojas ar īpašu mērci. Uz mājas saimnieku veselību noteikti ir jāiedzer plūmju šņabis. Tu nedrīksti atteikties, jo tā ir necieņa, laukos katrs zemnieks dienu iesākot ar vienu glāzīti. Protams, ka viņi gatavo arī vīnu. Nobeigumā - saldas jo saldas kūkas. Cāļi skraida turpat zem galda un gaida drupatas. Ģimene ir patiešām lepna un priecīga, ka varējusi uzņemt tādus viesus, un mēs esam pateicīgi tai.

Jautā un stāsta par sevi

Saviesīgā vakarā tikāmies ar skolotāju kolektīvu. Savas tautas dziesmas mums atskaņoja mūziķi uz rumāņu tautas instrumentiem, un dziedāja folkloras ansamblis. Pavisam iederīgi likās, ka direktors ar sekretāri var nodejot tautas dejas. Tikšanās laikā ir iespēja gan uzzināt par citas valsts īpatnībām, atšķirīgo un līdzīgo, gan iepazīstināt ar sevi - Latviju. Ir jābūt gataviem atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Skolēni to ir veikuši gada laikā ar dažādu darbiņu palīdzību, tajā pašā laikā izprotot angļu valodas būtisko nozīmi sakaru veidošanā.

Izvērtējot projektu, anketās skolēni par aizraujošāko atzinuši vēstuļu rakstīšanu un saņemšanu, kā arī pašdarinātu dāvanu apmaiņu Ziemassvētkos un Lieldienās. Ļoti interesantu sūtījumu no rumāņiem saņēmām martā. Tā ir sena tradīcija - dāvināt 1. martā mazu pavasara simbolu martisor zieda vai dzīvnieciņa veidā, kas iesiets sarkanbaltā savītā zīda diegā. Tas ir kā talismans, kas nes veiksmi un aizsargā no visa ļaunā. To nēsā ap roku divas nedēļas, bet pēc tam iesien ziedošā zarā. Mūsdienās tos rotaslietu veidā dāvina meitenēm un sievietēm viņu draugi, kolēģi, vīri.

Tā visa gada garumā atklājām ko jaunu viens par otru. Jūlijā vēl saņēmām vēstules no angļu 4. klases skolēniem. Visus vieno gan skola, gan pazīstamas multfilmas, Pokemoni, Harijs Poters, dziedātāji, uzlīmes utt.

Ikvienam varu ieteikt Latvijas Institūta izveidotos daudzveidīgos, krāsainos, ar informāciju bagātos tematiskos bukletus par Latviju.

Paldies visiem, kas iesaistījās aktivitātēs. Sadarbība turpinās.