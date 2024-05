Kinoterapija gaisa zīmē

No 21. līdz 29. septembrim Rīgā notiks 16. Starptautiskais kino forums Arsenāls, kura laikā skatītājiem būs iespēja izvēlēties kādu no aptuveni 150 filmām, kas atceļojušas šurp no 42 valstīm.

Laikā, kad Latvijas laukos kino kā izklaides veids strauji izmirst, bet lielo Rīgas kinoteātru repertuārā dominē galvenokārt Holivudas produkcija (bieži vien - ne labākā), pēc citāda kino izslāpušam skatītājam ar divu gadu intervālu tiek piedāvāta kinoterapija kā emocionāls šoks ar nosaukumu Arsenāls.

Tā ir iespēja kaut nedaudz apjaust pasaules kino aprises, salīdzināt, vērtēt, spriest vai vienkārši baudīt kvalitatīvas filmas, iepazīt režisorus, kurus citur pasaulē jau sen vairs neuzskata par terra incognita.

Tāpat kā citos gados, arī šogad Arsenāls notiks kādas pasaules kinematogrāfā nozīmīgas personības zīmē. Aizpagājušogad tas bija spāņu sirreālists Luiss Bunjuels, pirms tam - Sergejs Eizenšteins, šogad - franču kino brīnumdaris Žoržs Meljess, kurš tiek uzskatīts gan par videoklipu kultūras, gan fantāzijas žanra kino aizsācēju. Viņa pagājušā gadsimta sākuma filmiņas ir neierobežotas iztēles svinības, vizuāli krāšņas formas un mežonīgas fantāzijas apvienojums. Meljesa filmas pārsteidza pagājušā gadsimta sākuma cilvēkus tāpat, kā šobrīd mūs pārsteidz jaunās digitālās tehnoloģijas.

Kino forums ir kaut kas vairāk nekā Arsenāla direktora Augusta Sukuta, viņa komandas un skatītāju mīlestības apliecinājums vienai no visnoslēpumainākajām un skaistākajām mākslām - kinomākslai. Pārkāpjot ikdienišķā robežas, tas vienmēr pārvēršas par milzīgu mistisku rituālu. Forums vienmēr bijis noslēpumainu mistēriju parāde, kas raksturo kino dziļāko būtību un pašu tā dzimšanas faktu. Tā pirms diviem gadiem ūdens tika pārvērsts zeltā, bet šogad pār Arsenālu valdīs gaiss - netveramākā no visām stihijām.

Arsenāls piedāvās labas un ļoti labas filmas. Būs iespēja redzēt par itāļu Vudiju Alenu dēvētā režisora Nanni Moreti retrospektīvu, pie mums pilnībā nezināmo Ēģiptes filmu programmu, japāņu animāciju un ne tikai. No filmām īpaši gaidītas ir pasaules kinofestivālu lutinātā gruzīnu režisora Otara Joseliani Pirmdienas rīts, spāņa Pedro Almodovara jaunākā filma Runā ar viņu, vairākas šī gada Kannu festivāla dalībnieces - Kanādas režisora Deivida Kronenberga Zirneklis, soma Aki Kaurismeki Vīrs bez pagātnes un daudzas citas. Būs gan interesanti kinoeksperimenti, gan dramaturģiski un emocionāli spēcīgi stāsti, piemēram, īra Ričarda Eires smeldzīgā Airisa vai amerikāņa Roberta Oltmena stilistiski smalkais Gosforda parks.

Tuvāku informāciju par kinoforumu Arsenāls var meklēt www.arsenals.lv un interneta portālā www.filmas.lv.