Saldus muzejā var pasmelties kultūras esenci

24. septembrī Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzejā atklāja izstādi "Izcilie kultūras dzīves veidotāji un izglītotāji mūsu skolā un tās apkārtnē".

"Ir jānāk citudien apskatīt un izlasīt, šeit tik daudz vērtīga un interesanta," - atzina tie, kas bija izstādes atklāšanā. Kā nu ne - 14 rajona skolas un to muzeji piedāvā pētījumus, rakstītus un filmētus materiālus par saviem lielajiem cilvēkiem.

"Visdziļākais un tālākais pētījums - no Pampāļu pamatskolas. Tās muzejā nav pārrāvuma pēc 1940. gada. Izstādē - arī par lielu pētītāju Intu Tuzu no Vadakstes. Viņa dodas ceļojumos, ekspedīcijās un pieraksta cilvēku dzīvesstāstus. Skolotāja strādā kopā ar pašvaldību. Ezeres vidusskolai nozīmīgs materiāls par skolotāju, diriģentu, Ezeres dvēseli Arvīdu Aiši, arī par skolotāju Martu Redoviču, kas savulaik strādāja vietējā muzejā. Cieceres skolā sens muzejs - jau kopš skolas dibināšanas. No bagātīgā Gaiķu skolas muzeja - par diriģentu Kārli Kreicbergu, par pagasta cilvēkiem..." - stāstīja izstādes krustmāte Aina Ivanova, pieminēdama vēl daudzus citus rajonā pazīstamus kultūras cilvēkus.

Nav gan stāstīts par mūsu bibliotekāriem un deju skolotājiem. Par viņiem lai raksta vidusskolēni savos zinātniskajos darbos - mudināja A. Ivanova. "Lai nemeklē cilvēkus tālumā, bet pēta par tiem, kas līdzās," - piebilda muzeja direktore Agrita Ozoliņa. "Šajā izstādē daudzi darbi pat zinātniski apstrādāti, tā ka arī muzeja darbiniecēm ir, ko pamācīties. Lai Dievs dod svētību šo darbu turpināt, jo nāks jaunie cilvēki, aizies vecie, un stafete ir jānodod. Pēc pārtraukuma pārmest laipu no vienas paaudzes uz citu ir ļoti grūti."

Uz muzeju aicinās skolēnus - lai iepazīst, arī - lai mācās būt muzejā un apskatīt ne tikai ar savu skolu, savu pagastu saistīto. Daļa materiālu aizceļos uz novada izstādi Kuldīgā, pēc tās, iespējams, - uz Rīgu, kurā kopā saplūdīs visu novadu kultūras spēks. Bet tepat, Saldus muzejā, oktobra vidū uz sarunu pie kamīna pulcēs cilvēkus, par kuriem šī izstāde. Vai spējat apjaust, cik daudz gaismas būs tajā telpā?