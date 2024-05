Pie stellēm sēžot

Tas ir viens no rajona kultūras fenomeniem. Tautas lietišķās mākslas studija "Saldus" oktobrī atzīmē pastāvēšanas 50 gadus, lai gan studijas ciltsmāte Veronika Brieze uzskata, ka pa īstam lietišķās mākslas studijas pamati ielikti pirms 45 gadiem.

Vairākas audējas, kurām tolaik skolotāja Brieze mācīja aušanas pirmās iemaņas un knifus, vēl joprojām auž.

Pagrabiņš (tā pašreizējo studijas mājvietu dēvē pašas dalībnieces), ir kā magnēts, vieta, kur aizmirstas raizes un slimības. Te ir mājīgi un silti ne vien apkures dēļ, drīzāk siltums un labestība no viņām pašām. Vairākas kundzes cienījamos gados smējās: "Nākam šurp - sāp šur, sāp tur. Sēžamies stellēs, sākam strādāt, nekas vairs nesāp. Ejam mājās - sāp atkal."

Pie kafijas un cepumiem atceroties aizvadītos gadus - pirmās neveiksmes, veiksmes, interesantus atgadījumus, laiks ritēja nemanot. Lūk, neliels ieskats šajos stāstījumos.

VERONIKA BRIEZE, ilggadēja studijas vadītāja: "1952. gadā kultūras nodaļas vadītājs Artūrs Zavickis skubināja mani sievietēm organizēt rokdarbu pulciņu, jo Saldū esot daudz labu rokdarbnieču, kuras līdz šim jau sekmīgi piedalījušās izstādēs. Iesākumā tiešām strādājām dažādus rokdarbus, izšuvām.

Par kolektīva īsto piedzimšanu var uzskatīt 1957. gadu. Mums sakārojās nodarboties ar aušanu. Vecajā kultūras namā (tagadējā Bērnu un jaunatnes centrā), atradām tumšu, neizmantotu telpu, kur tagad kafejnīca "Pagrabiņš". Pašas dalībnieces - Anna Ķuze, Elvīra Linkaite, Flozija Kļaviņa - sagādāja stelles. Liels prieks bija, kad uzcēla jauno kultūras namu, kur mums iedeva palielu telpu. Iegādājāmies lielās platās stelles. Nu jau ap 30 dalībniecēm nāca uz nodarbībām. Izdomājām, ka būtu jāpaplašinās - jāpaņem arī citas lietišķās mākslas nozares. Keramiķi Ritu Laumani uzaicinājām vadīt keramikas pulciņu, 1973. gadā mums bija vairāki desmiti vīru liels pinēju pulks.

Saņēmām lielo republikas izstāžu godalgas, vairāki dalībnieki piedalījās izstādē Maskavā. 1972. gadā mums piešķīra Tautas studijas nosaukumu. Panākumi radīja popularitāti, arvien vairāk cilvēku vēlējās būt mūsu pulkā un iemācīties pašu rokām veidot skaistas, arī sadzīvei noderīgas lietas. Telpas jau kļuva par šauru, nodarbības notika dažādās grupās.

60. gados iesākās Tautas daiļamata meistaru kustība. Lai kļūtu par meistaru, bija jānoiet diezgan garš "ceļš" - jāpiedalās vismaz 10 rajona izstādēs un 4 republikas vai vissavienības izstādēs. Manā laikā šo nosaukumu ieguva 40 dalībnieki. Vairākām sievietēm aušana kļuva par profesiju, un viņas sāka strādāt par audējām toreizējā sadzīves pakalpojumu kombinātā. Man ir liels gandarījums, ka esmu spējusi tik daudzām iemācīt aust, ar izdomu, iemaņām darināt skaistus galdautus, dvieļus, segas.

1978. gada pavasarī ievācāmies pašreizējās telpās. Tās iztīrīt un iekārtot palīdzēja mūsu pinēju vīri - Herberts Kalis, Jānis Bērtulis, Ausmanis. Ap 80. gadiem jau bijām vairāk nekā 130 - kopā ar pinējiem un keramiķiem.

Esmu gandarīta, ka studija joprojām darbojas. Esam piedalījušās visās lielajās Dziesmu svētku izstādēs, mūsu audēju darbi bijuši Maskavā, Anglijā, Francijā, pat Šrilankā."

SKAIDRĪTE BUMBULE, studijā kopš 1957. gada: "Man ļoti patīk aušana. Kad atnācu uz studiju, stelles nebiju redzējusi. Skolotāja Brieze mūs krietni dīdīja. Dažreiz vienu darbu nācās ārdīt ārā pat trīs reizes, kamēr iznāca pareizi."

ANTOŅINA BABURINA, studijā no 1986. gada: "Arī es stelles biju tikai redzējusi, šeit viss bija jāsāk no sākuma, tādēļ paldies skolotājai Briezei par visu iemācīto. Man ļoti patīk īpašā aura, kas te valda. Jā, mājas solis no šīs aizraušanās dažkārt cietis gan, jo aušana prasa daudz laika. Ar nerviem neviena neslimojam, arī nečīkstam."

LEONORA GŪTMANE, studijā darbojas jau 13 gadus: "Ar steļļu būšanu iesāku Kazdangas tehnikumā, bet tur apguvu tikai aušanas pamatus. Visu citu iemācīja skolotāja Brieze. Aušana nav automātisks darbs, ir jādomā līdzi ar galvu, toties te var iegūt sirdsmieru, viss sliktais paliek ārpusē, dvēsele attīrās. Visas veiksmes un neveiksmes savā starpā pārrunājam."

RASMA LAKSTĪGALA, studijā kopš 1979. gada: "Dzīvoju laukos, mamma bija audēja un auda uz lielajām Vilemsona stellēm. Es, maza meitene, domāju - nemūžam nebūšu audēja, jo mammai ļoti sāpēja rokas, tajos laikos bija jāauž vadmala, lieli gabali. Kad atnācu uz Saldu, strādāju trikotāžā, kurai blakus bija aušanas cehs. Šad tad skatījos, cik skaisti tur darbi tiek darināti. Kad aušanas cehā vajadzēja audēju, aizgāju tur strādāt. Tad darbabiedrene Natālija Damberga aicināja nākt uz aušanas pulciņu."

DZINTRA MANKUSA: "Stelles man nebija svešas, jo mamma mājās auda. Es pirmajos padomijas laikos staigāju ar mammas austu kleitu un mēteli, ar drēbēm tolaik bija grūti. Apprecējos ar Viktoru, viņam arī interesēja māksla, abi braukājām pa izstādēm. Kad Viktors sāka mācīties Mākslas akadēmijā, es atnācu uz studiju. Te mums ir otrās mājas, kur visas bēdas un prieki tiek izraudāti un izpriecāti."

MELITA MEDNE: "Pēckara laikā mamma auda visu - tēvam bikšu drēbi, mēteļu drēbi... Manas bērnības atmiņas un pirmais pēriens ar siksnu saistīts ar stellēm. Skatījos - stelles tukšas, sistava smuki šūpojas. Uzsēdos uz tās pašūpoties. Ieraudzīja vecāki, līdz pat kaimiņu mājām man ar siksnu skrēja pakaļ un sauca: vai tu traka, stelles gribi salauzt?

Tehnikumā iemācījos aušanas pamatus - kaut ko pareizi un kaut ko - ne tā. Vēlāk skolotāja Brieze brīnījās - ārprāts, kādas aplamības tā Melita māca audējām (vienulaik vadīju Brocēnos audēju pulciņu). Bet, kā mani tehnikumā mācīja, tā mācīju es, un jāsaka, tas šķita ātrāk un vienkāršāk - ka katra nīts sienama pie vienas paminas, nav tur, ko sarežģīt, un vienkārtni auž ar divām paminām, tāpat trinīti - uz četrām nītīm.

Ja kāds saka, ka bērni un ģimene traucē nodarboties ar šo vaļasprieku, es saku: jāapprec pareizs vīrs! Tiklīdz man bērns bija no krūts nost, atstāju vīram piena pudeli, lupatas, un - aiziet aust! Es pat lietišķās mākslas meistares nosaukumu ieguvu divatā - kad gaidīju Anduli, braucām uz Rīgu, uz meistares nosaukuma aizstāvēšanu. Varu pastāstīt anekdotes iz dzīves: "Man tagad nav laika aust, patin manu gabalu uz priekšu, es audīšu pēc tam!", "Ja audumā daudz kļūdu, satrūkuši diegi, derēs dāvināšanai!"

AUSMA VITAUSKA, studijā no 1959. gada: "Sāku nākt uz studiju, kad mums bija telpas tagadēja Bērnu un jaunatnes centrā. Atceros, kā mani reiz, vakarā, tur ieslēdza. Nācās kāpt ārā pa logu. Biju noaudusi grīdsegu, nācās to sagriezt, sasiet striķīti. Vispirms nolaidu piena kannu, krējuma burku, tad laidos pati. Logs vērās uz iekšpusi, aiztaisīt nespēju, šķirbiņa palika vaļā. Otrā rītā bija liels tracis. Ar cieņu atceros skolotāju Briezi, Vilmu Bangu, kas mūs ļoti tramdīja, bet tas bija svētīgi. Nevar aizmirst arī mūsu Lībiņu - kolektīva dvēseli. Šķiet, ka tagad tomēr tādas atmosfēras vairs nav, kādu viņa prata radīt."

AIJA ŠNEIDERE: "Uz studiju mani iekārdināja nākt puspersiešu paklājs, ļoti gribēju tādu iemācīties uzaust. To arī otrajā gadā uzaudu! Atceros - pirmais, ko audu, bija priekšautiņš. Pienāk Vilma Banga un saka: "Meitiņ, jums jau vajag špēraku!" Ak dievs, man jau tā grūti! Saku, ka man neko vairs nevajag. Vēlāk, kad uzzināju, kas tas ir, bija lieli smiekli. Paminas sēju 6 - 8 stundas, skolotāja bija apnikusi, bet es to izdarīju!"

NATĀLIJA DAMBERGA, studijā no 1967. gada: "Bērnībā paminas knapi varēju aizsniegt, bet, kamēr mamma neredzēja, audu tik ilgi, kamēr audekls kļuva caurs, jo notrūkušos diegus piesiet nemācēju. Iesākumā studijā gāja grūti. Skolotājas klātbūtnē visus zīmējumus it kā sapratu, aizeju mājās - nekā, tumša bilde!

Interesanti, ka 7. - 8. gadsimtā aušana bijis vīriešu darbs, un arī tagad mūsu pagrabiņā nereti ienāk zēnu pulciņš un vēlas pamēģināt, kā tas ir - aust."

***

Šosezon Anitas Beijeres vietā, kas pēc Veronikas Briezes studiju vadīja kopš 1994. gada, vadītāja ir RITA GUSTIŅA. Viņa saka: "Te ir tik daudz labu, apzinīgu audēju. Arī šogad XXIII Dziesmu un deju svētku laikā būs lietišķās mākslas izstāde, kurā gatavojamies piedalīties arī mēs. Stellēs jau ir iesākti darbi. Būs ikgadējā tradicionālā studijas izstāde, varbūt audīsim gobelēnus, zīmēsim rakstus, krāsosim. Studija joprojām ir stabila, vairāk būs jāmācās jaunpienācējiem, bet, kā redzams no sievu stāstītā, nekas nav neiespējams, ja vien patīk tas, ko dari."