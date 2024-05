Vēstule Jaunauces baznīcas eņģelim

Manu mīļo eņģelīt!

Vairāk nekā ceturto daļu no gadu tūkstoša Tava adrese bija Jaunauces baznīca. Neviens īsti nezina, kur Tu tagad mīti. Bet ļaudis, kas redzējuši baznīcu degam, saka, ka Tu esi lidinājies no dzirksteles uz dzirksteli, un tās Tevi aiznesušas debesu jumā. Tavs vecais draugs Šīmaņa tēvs, kas ar maigu spalvu slotiņu katru sestdienu no Tevis noslaucīja putekļus, tas gan zinās, kur Tu esi. Man tikai ar viņu nav vairs tieša kontakta, jo viņš pārcēlies uz debesu dārziem. Kad Tev tur gadās skriet ga®ām, tad apstājies. Mana vēstule bez markas un adreses būs Šīmaņa tēvam kabatā. To es tev sūtu ar gaišas atcerēšanās ātro pastu.

Ventspils kokgriezēju meistari Tevi bija nolikuši uz kanceles margām. Tu stāvēji uz vīna lapām un ķekariem apvīta pjedestāla, tikko kā ieradies, tikko kā gavilēdams atlaidies. Tikai vienas kājas pirksti drusku skāra zemi, spārni plīvoja un vējš neļāva uz pieres nokrist Tavām cirtām. Tu izskatījies nemierīgs un dzīvības pilns un kaut kā neiederējies starp svinīgā mierā stāvošiem apustuļiem un praviešiem. Ventspils meistari, gatavodami drēbes svētajiem, par daudz materiāla bija salaiduši viņu krokās, un Tev nekas nebija palicis pāri. Varbūt Tu drēbi necieti, varbūt to Tev nevajadzēja, jo Tu izskatījies skaists un šķīsts kā radības rasa pirmlaiku sākumā. Eņģelīt, Tu biji pliks! Tik kails un atklāts kā pēdējā patiesība.

Ilgu laiku nevarēju saprast, kāpēc Tu smejies. Kad jaunaucieši baznīcā uzņēma Dieva slavēšanas dziesmu un apustuļi un svētie ar pārlaiku acīm skatījās, lai viss notiek svētā glītumā, Tu uzvedies delverīgāk par bērniem, kam apnīk klausīties dievvārdos. Reizēm man likās, ka viņi no Tevis ņem priekšzīmi. Viņi rādīja ar pirkstiem un kaut ko klusi čukstēja mātēm ausīs. Par atbildēm vai nu laimē kusdami piekļāvās mātēm pie krūtīm, vai, maigu dunku sānos saņēmuši, ar pārsteigtām acīm, plakstu kaktos smieklus noslēpuši, skatījās Tevī.

Viņi mīlēja Tevi un zem baznīcas velvēm priecājās par Tavu smaidu, jo tas Tev nāca līdzi no turienes, no kurienes Tu biji sūtīts. Pat neteicis vārda, Tu mācēji viņiem sprediķot skaidru prieku un dzīvības līksmību labāk par mani, tikai tāpēc vien, ka Tu tur biji. Mums visiem bija cieņas pilna bijāšana pret nāvi. Tikai Tu viens nejuti respektu. Tā kā palaidnīgs zēns pasit padusē kucēnu, tā Tu biji paķēris miroņa galvaskausu. Bieži stāvēju Tavā priekšā nesaprazdams Tavu spēlēšanos ar kauliem. Vēlāk, kad redzēju sabrūkam katedrāles un torņus laizām pīšļus un tos par jaunu kā lūdzēja rokas ceļamies pret debesīm, tad skatīju Tavu vietu nāves un dzīvības drāmā. Redzi, mīļais draudziņ, Jaunauces baznīcas svētie apustuļi sadega liesmās, un pravieši izplēnēja pelnos. Tā viņi tos dedzinājuši tūkstošiem gadu. Bet Tu? Tu lidoji pār liesmām un dzirkstelēm, jo Tu esi eņģelis - dzīvības triumfa brauciens pāri pār iznīcību. Tu nemirsti nekad, jo Tevī nav nāves.

Kādu laiku atpakaļ Kaļķu saimniece man atlaida vēstuli. Tu jau zini to vareno sievu, kas ar dāsnām rokām valdīja māju un turēja savus īstniekus piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Pēc ga®iem gadiem Sibīrijā viņa viena atnākusi atkal mūsu pusē. Vīrs un bērni apgulušies kur ku®ais. Tā ir bēdīga, bet varbūt tomēr skaistākā vēstule, ko kāds man rakstījis.

"Kad kā veca ubadze, uz kūjas atspiedusies, velku savas vecās kājas pa to ceļu, kas iet gar baznīcu, tad vienmēr ieeju starp izdegušajām sienām, atsēstos uz nokvēpušiem gruvešiem un rūgti izraudos. Caur asarām redzu mūsu balto baznīcu, altāri ar Pestītāja miesu un asinīm, praviešus un apustuļus. Arī eņģelītis ir savā vietā. Reizēm man liekas, ka kāds spēlē ērģeles. Nodziedu klusi krusta un bēdu vai pateicības dziesmiņu par grūto dzīvi un gaišu ticību, ko uzticīgi esmu turējusi. Tas ir mans dievkalpojums. Jūs, mācītāj, būsat priecīgs, ka mūsu altārs tomēr vienmēr stāv appušķots. Uz akmens galda kādas eņģeļa rokas noliek skujas, margrietiņas vai balto āboliņu, ko nu Dieviņš katrā gada laikā izaudzē. Šie ziediņi mums ir kā raksti, kur drupās lasām lielu cerību un dzīvības vārdus."

Bēdas nav sagrauzušas Kaļķu saimnieces ticības acis. Viņa Tevi ir redzējusi izdegušā baznīcā. Manu prātu Tu esi tas, kas nes skujas, margrietiņas un āboliņu uz altā®a, jo uzdrīkstēšanās prieka Tev nekad nav trūcis. Vai Tu neesi skaistākā un nesavtīgākā spītība pret iznīcības varām un ļauniem gariem - spītība, kas kailā patiesībā atklāj dzīvības rakstu cauraustu cerību velkiem?

Te, kur patlaban esmu, mani kopj franciskāņu māsa Leota. Viņai vajaga būt rada Tavai ciltij. Kādu nakti viņa sēdēja pie gultas, skaitīja manu pulsu un savu rožu kroni. Biju atkal iekritis dziļā nemaņā. Kad attaisīju acis, slimnīcas blāvajā nakts spuldzes gaismā pretim mirdzēja Leotas apgarotais vaigs, kāds vienīgi ir cilvēkiem, kas zina, ka Dievs uzklausījis viņu lūgšanu. Viņas mazā roka gulēja manā plaukstā, un balss kā ūbele dūdoja priekā.

"Viss ir atkal labi, reverend. Rīts vairs nav tālu, mēģiniet vēl aizmigt. Jūs daudz grozījāties, smējāties un ar kādu sarunājāties. Liekas, tā bija jūsu mātes valoda. Es tomēr sapratu vienu vārdu - eņģelis."

Nē, es Tevi neredzēju, jo tēli bija pazuduši. Nebija vairs ne debess, ne zemes, ne apvāršņa. Tikai neaptve®amā bezdimensiju telpā vēlās dzīvi, zeltaini gaismas vāli.

Tu esi vienīgais eņģelis, ko es pazīstu. Kaut kas dzina mani māsai Leotai par Tevi stāstīt. Kad beidzu, viņa stāvēja pie loga, tālu skatīdamās austošā gaismā. Rīts mazgāja tumsu no rūtīm.

"Ir jauna diena, reverend. Lai Dievs jūs svētī, ka šī ir skaistākā starp visām. Jūs esat laimīgs cilvēks, ka jums vēl jūsu gados ir eņģelis."

Māsa Leota ir dzirdējusi mūs abus runājam. Varbūt mēs runājām par Jaunauci, par Šīmaņa tēvu un Kaļķu saimnieci, par praviešiem un apustuļiem, par sīkiem ziediņiem uz akmens altāra. Varbūt Tu man stāstīji par cerībām, kas aug no drupām uz dzīvību, kas ceļas no putekļiem. Es nezinu, jo biju jau pārāk tālu aizgājis no šejienes līdz zeltainiem gaismas vāliem. Es tikai zinu, ka Tu, projām iedams, savā padusē esi pasitis manas sāpes, nespēku un iznīcības tuvumu.

Tikko bija ienācis ārsts. Viņš groza galvu un saka - brīnums, brīnums. Manas dzīslas ir pilnas ar dzīvām asinīm. Reizēm dzirdu, ka kaulos dzimst jaunas šūnas. Degošās sāpes ir izdzisušas.

Steidzu Tev rakstīt, jo rītu iešu mājās. Esmu sabijis te ilgi. Kad ienācu, kļava loga priekšā riesa pumpurus. Tā kļuva mans draugs un visu vasaru laipnībā uz zariem cēla man pretim zilspārņus putnus un brūnas bites, likdams dzirdēt dzīvības dziesmas un sanēšanu. Nu tā stāv kaila. Maz ticams, ka Tev tik drīz rakstīšu. Nemiers mani jau dīda, un burzmā kļūšu atkal moderns. Vai Tev ir laiks manas vēstules lasīt? Kabatu Tev nav, kur tās glabāt, un debesu pļavas nav Amerika, ko var piedrazāt ar papīriem. Bet es Tev sūtīšu sveicienus ar katru elpu. Neaizmirsti Tu mani šad un tad pieskatīt.

Pateicu jau ardievas māsai Leotai. Žēl bija no viņas šķirties. Uz mazas lapiņas viņa ar savu roku ir uzrakstījusi man svētības vārdus:

Lai Dievs Jūs uztura vēl ilgas

dienas,

līdz ēnas metas garas un vakars

pienāk,

līdz nemiera pasaule kā noguris

bērns iekrīt snaudā,

Jūsu degšana noplok un darbs ir

padarīts.

Tad lai eņģelis aiznes Jūsu dvēseli

Dieva žēlastības mājvietā, svētā

dusā,

un beidzot - lai Dievs dod Jums

mieru.

Tanī sakarībā man pie Tevis vēl pēdējais lūgums. Var jau būt, ka diena būs ga®a, bet reiz arī ēnas metīsies ga®as. Kad tas brīdis pienāks, tad es Tev ar pēdējo domu dzirksts radio sūtīšu ziņu. Kad sirds pukstu viļņi plakdami paliks ga®āki un ga®āki, tad lūdzams atnāc pie manis atkal. Laidies ripeniski pa saules vai zvaigznes staru. Nāc kails kā patiesība un neaizmirsti līdzi paķert galvaskausu. Kad kāpšu pār slieksni, kas šķi® sāpes un nespēku no dzīves gaismas vāliem un svētā miera, tad stāvi man klāt. Es gribu aiziet - gavilēdams kopā ar Tevi. Nāc tad, manu eņģelīt!

Tavs Pāvils Ķirsons,

bijušais Jaunauces mācītājs