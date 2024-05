Adventes eksperiments

Adventes laika neatņemama redzama sastāvdaļa ir Adventes vainags ar četrām baltām vai rozā svecītēm uz tā un piekto - sarkanu vai violetu - Kristus svecīti centrā. Četru nedēļu garumā tumsas un ēnu ap šo vainagu kļūst arvien mazāk, un gaisma no iedegtajām svecītēm top arvien spēcīgāka. Tā tas turpināsies līdz Ziemsvētku dienai, kad vainaga vidū mēs iedegsim piekto - Kristus - svecīti, un tumsai vairs vietas nepaliks.

Gribu aicināt jūs visus kopā ar mani veikt tādu kā Adventes-Ziemsvētku eksperimentu, kurš mums ļaus ieraudzīt kaut ko ļoti svarīgu.

Ne pārāk spēcīgā dienas gaismā parastā istabā noliksim uz galda savu Adventes vainagu un palūkosimies uz to. Darīsim to šajā pašā brīdī! Ko mēs redzam? Glīts vainags. Nav nekādas vainas. Mūsu dzīves, mūsu sirdis ir šis Adventes vainags. Sākumā tas ir tādā kā krēslā. Tad mēs iededzam pirmo svecīti, un krēslā atspīd gaisma. Taču parādās ēnas, kuru līdz tam nemaz it kā nebija. Melnas un biezas tās lēkā sveces gaismā ap mūsu vainagu.

Arī mēs dzīvojam garīgā krēslā, kāda nu kuram cilvēkam tā bez Kristus ir. Visbiežāk jau - nekādas vainas. Un tikai, atspīdot Dieva klātbūtnes spožajai gaismai, mēs ieraugām melnās ēnas - tas ir grēks mūsos. Mūsu "glītās" dvēseles un "nekādas vainas" dzīves, izrādās, met biedējošas, melnas ēnas. Jo tikai Dieva klātbūtnē mēs spējam redzēt grēku, kas pārvalda mūsu dzīvi.

Katru nākamo Adventes svētdienu mēs iededzam vēl pa svecītei savā svētku vainagā, un ēnu kļūst arvien mazāk, un tās kļūst arvien blāvākas. Tāpat ir ar mums un mūsu dvēselēm - jo tuvāk nāk Kristus un vairāk mūs apmirdz Viņa gaisma, jo mazāk vietas paliek tumsai un ēnām.

Visbeidzot Ziemsvētkos, iededzot vainaga centrā Kristus svecīti, mēs varam priecīgi ieraudzīt: tumsa un ēnas ir izzudušas. Tāds ir eksperimenta rezultāts, kuru mēs katrs varam novērot pie sava Adventes vainaga.

Un nu ir laiks šo brīnumaino eksperimenta pieredzi pielietot mūsu dzīvē. Lai, tuvojoties Ziemsvētku brīnumam - paša mūsu Dieva ienākšanai šajā pasaulē maza cilvēka bērna veidolā tās vistumšākajā gada laikā -, arī mēs ļaujam Kristus gaismai arvien vairāk ienākt mūsu sirdī caur Dieva Vārdu un lūgšanu, caur attīrīšanos no ēnām un krēslas. Jo tikai tā šajos Ziemsvētkos un arī turpmāk mūsu dzīvē valdīs Gaisma.

Lai visiem priecīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki!