Mēs pulcējamies pie Svētozola

Mūsu dzimtā ir tradīcija, kā atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu.

Tālu, tālu, dziļi, dziļi Zvārdes purvā ir kāds 500 - 600 gadus vecs ozols, kura galotnē melnais stārķis ierīkojis savu vasarnīcu. Mēs to saucam par Svētozolu. Katru gadu visa mūsu dzimta 18. novembrī ejam pie šī ozola. Katru gadu arī atgadās kāds interesants notikums. Lūk, šī gada piedzīvojums...

Pa ceļam mēs iegriezāmies kapiņos un, kā katru gadu, aizdedzām svecītes, tad devāmies ceļā pie ozola. Braucām ar divām automašīnām, viena no tām vēl iegriezās mājās, bet mēs, pieci cilvēki, turpinājām braukt. Ceļš bija ļoti dubļains, mašīna slīdēja no vienas ceļa puses uz otru, līdz mūsu onkulis izlēma turpināt ceļu kājām. Viņš aizbrauca atpakaļ, bet mums ar tanti bija jāpaliek un jāgaida otra mašīna. Nevienai no mums negribējās braukt, tādēļ nolēmām iet.

Sākumā pa pļavu, pēc tam - pa mežiem un purviem. Taciņai priekšā bija nolūzis koks, un tante izlēma, ka jāiet apkārt. Apgājām apkārt, bet priekšā bija grāvis. Arī tam gājām apkārt, līdz... apmaldījāmies! Tā mēs klīdām pa purvu, kamēr nonācām krustojumā, bija jāizvēlas, uz kuru pusi dosimies. Izlēmām: iesim taisni. Gājām, gājām un - atnācām tajā pašā vietā, kur savu gājienu sākušas. Tad nospriedām doties taisni. Mums visām bija ļoti jautri, kaut gan neviena no mums nezināja, kur jāiet.

Tā mēs atkal nonācām krustojumā, bet šoreiz - citā, pagriezāmies pa labi un turpinājām ceļu uz priekšu. Labajā pusē stiepās pļava, kurā rotaļājās divas stirniņas, tās pārskrēja pāri ceļam mums tieši degungalā. Apbrīnojot stirniņas, sapratām, ka jāiet atpakaļ un jāturpina ceļš tikai uz priekšu. Aizgājušas pa taciņu, kas veda uz priekšu, sapratām, ka esam uz īstā ceļa, sadzirdējām pārējo saucienus. Tante bija priecīga, bet mums radās vilšanās sajūta - jo mums bija iepatikusies šī klaiņošana no viena purva stūra uz otru!

Kad pievienojāmies pārējiem, noskaidrojās, ka esam klīdušas veselas divas stundas. Un vēl izrādījās, ka mūsu ceļa biedri, pie ozola nonākuši pirms mums, bija devušies mūs meklēt. Draudzīgā un ģimeniskā noskaņā apcerējām mūsu valsts un ģimenes pagātnes un tagadnes svarīgākos notikumus un ozola pakājē iededzām svecītes.

Kad bija laiks iet mājās, gribējās paklaiņot vēl, bet šoreiz neiznāca. Kas zina - varbūt nākamgad?