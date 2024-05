Pasakas par smaržām

Ir 18. novembris. Valsts svētku diena - jubileja. Stāvu spoguļa priekšā. Esmu gatava, lai dotos uz kārtējo banketu pilī: garā vakarkleita, smalkās kurpītes, pieskaņota somiņa un rotaslietas. Kaut kā trūkst! Ak, jā! Smaržas! Manas mīļākās - "BRUNO BANANI" - ar rūgtenu noslēpumainu aromātu. Pieveru plakstus un jau redzu sevi brīnišķīgajā zālē - mirdz spožas ugunis, mirdz spodrais parkets un atskan J. Štrausa valsis "Pie zilās Donavas" (man tā patīk dejot valsi!), un šīs brīnišķīgās mūzikas ritmā jau aiztraucu dejā ar savu simpātisko partneri. Mēs virpuļojam, virpuļojam... Mūzika skan, skan...

Atveru acis. Īstenībā esmu PENSIONĀRE, kurai jau rit septītais gadu desmits, kuras seju klāj sīku krunciņu tīkls, kurai mugurā nekad nav bijusi vakarkleita, kura nekad nav piedalījusies tādā ballē un kurai labas dārgas smaržas ir bijušas retums. Bet tas jau nekas! Valsis skan, un šis mazais "BRUNO BANANI" smaržu paraudziņš radīja tik patīkamas izjūtas. Lietojiet šīs smaržas, un arī jums tās izraisīs patīkamus pārdzīvojumus.

