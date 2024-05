Sacenšas labākie stāstītāji

Pirms valsts svētkiem Ezerē notika rajona skolu un pirmo reizi - arī Lutriņu bērnudārza "Kāpēcītis" labāko stāstnieku konkurss.

Piedalījās 23 dalībnieki, katrs stāstīja pasaku vai teiku, spoku stāstu, gadījumu no savas dzīves un anekdoti vai arī runāja ātrrunas tekstu. Stāstniekus vērtēja Latvijas Etnogrāfiskā kultūras centra pārstāvji Māra Mellēna un Guntis Pakalns. Šogad konkursa dalībnieki bija izvēlējušies ļoti interesantus spoku stāstus, anekdotes un stāstus no savas dzīves, tādēļ arī pašiem patika vienam otrā klausīties. Savukārt vērtētāji priecājās, ka Saldus rajonā ir labi stāstītāji.

Konkursā piedalījās 3 Mazie stāstnieki un visi pārējie - Lielie stāstnieki. Uz konkursu Rīgā, kas notiks 30. novembrī Rīgas Latviešu biedrībā, dosies deviņi labākie, kurus izvēlējās vērtētāji, - Lutriņu bērnudārza bērni Alise Mūrniece un Harijs Ruņģis, Ezeres folkloras kopas dalībnieki Sandis Bergholcs, Maija Gruze un Līga Krūmale, Guntars Švauksts un Sigita Hofštetere no Nīgrandes "Pazolīšiem", piecgadīgā Laine Rozenbaha no Pampāļu folkloras kopas un Edijs Andersons no Rubas folkloras kopas.