Saldus Bērnu un jaunatnes centrs svin dzimšanas dienu

Savos svētkos centra darbinieki dāvināja viesiem Gaidīšanas svētkus un svētku gaidīšanas noskaņojumu.

40. dzimšanas dienā Saldus BJC bija ielūdzis daudz ciemiņu - no mūsu rajona, arī savus kolēģus no citiem Kurzemes rajoniem. Mīļi gaidīti bija centra kādreizējie direktori - Marta Bente un Ziedonis Komisārs, kā arī kādreizējā masu darba metodiķe Ruta Rodiņa. Un tomēr - šie svētki, kā atzina ciemiņi no Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra, bija savādāki nekā dzimšanas dienas citos namiņos - jo lielu svētku nopietno svinīgumu kā ar roku aizslaucīja mājinieku priekšnesums. Pēc tā gribējās sarunāties bērnišķas labestības valodā.

Kādu izrādi namiņā rādīja? Vienreizējais uzvedums, kā vēstīja programmiņas, bija Paula Putniņa Gaidīšanas svētki. Stāsts par bērniem un viņu vecākiem, par pieaugušajiem, kas pārpārēm aizņemti, lai dāvātu mīlestību un uzmanību. Vasarā mazajiem vislabāk pie dabas, kur tie nemaisās pa kājām. Izrādē bērnus attēlo pieaugušie, bet pieaugušos - bērni. Ir daudz joku.

Kas gan vēl labāk par skolotājiem varētu izprast bērnu pasauli un dzīves uztveri? Tāpēc par aktieriem nemaz nevar sacīt, ka viņi tēloja - tie tikai parādīja, kā bērni smejas un raud, fantazē, mīl un ilgojas. Režisores Ļubas Kapteines pieredze ļāva saskatīt kolēģu talantus, piedāvājot viņiem visatbilstošākās lomas. Paliks prātā aktīvās dvīnītes Uva un Eva (Rudīte Muraševa un Inguna Zomerovska) pumpainās kleitiņās un pārgudrā, bet spītīgā ātrlasītāja Sigita (Inese Gulbe). Grūti iedomāties labāku findrāli par Nikolaju Ivanovu (Gatis) un mīlošāku kaķīša saimnieci par Guntu Kronbergu (Katarīna). Laikam taču viņa no tiesas raudāja, kad baltais draudziņš aizmuka? Un apzinīgā Elizabete (Valda Tubina), vēl - Pičs (Māris Zusts), Almants (Imants Raļļa). Vecāki bija tikpat labi - kā no lauka nākusī Gata mamma ar peramo rīksti rokā (Sintija Zauere) un Katarīnas mamma (Krista Tuča), kurai nav vajadzīgs iemesls, lai mājās sarīkotu svētkus. Labi tēlotāji bija arī visi pārējie.

Izrādes dekoratore - Kristīne Ozola, mūzika - Nikolaja Ivanova ziņā. Uzvedumā - arī režijas pērlītes.

"Kas gan ir skolotāji? Protams, ka aktieri," - izrādi vērtēja Saldus sākumskolas direktore Gunta Nordena. Bet aktieriem nācās uzklausīt tik daudz labu vārdu, ka Ļuba Kapteine gandrīz piekrita: uzvedums būtu jāparāda vēl. Gaidiet to dienu un noteikti nepalaidiet garām izdevību Gaidīšanas svētkus redzēt!