Uz Blīdeni dejot brauc pat no Priekules

Kopš pagājušā gada Lieldienām Blīdenes pagastā ir jauniešu deju kolektīvs, kuru vada Baiba Freidenfelde. Tajā dejo 23 dalībnieki.

Mēģinājumi notiek nedēļas nogalē - svētdienās, kad jaunieši no dažādām skolām atbrauc uz mājām.

"Iecere veidot deju kolektīvu radās nejauši," stāsta Baiba. "Pērn Lieldienās sasniga sniegs. Jauniešiem, kas bija saradušies Lieldienu brīvlaikā, nebija, ko darīt."

Deju kolektīva dalībnieki ir vecumā no 14 līdz 28 gadiem - no vietējās pamatskolas, daudzi mācās vidusskolās un augstskolās. Ne visi ir blīdenieki. Divas meitenes - Santa un Salvija - uz mēģinājumiem brauc pat no Priekules, jo viņām šeit ir draugi. Ir dejotāji no Brocēnu vidusskolas, Saldus ģimnāzijas un Saldus 2. vidusskolas. Kad jautāju, kas ir īpašais, kādēļ jaunieši uz šejieni dejot brauc pat no tālienes, atbildes bija: te visi esam ļoti draudzīgi, mācāmies interesantas dejas, Baiba ir jauka vadītāja, mēģinājumu beigās šad un tad padejojam arī hip - hopu...

Deju kolektīva vadītājai Baibai nav speciālas izglītības. Viņa dejojusi Dobelē, deju rakstus un soļus pati arī "izdomā", bet deju tapšanā iesaistās arī citi dejotāji. Laba pieredze ir, piemēram, Dzintaram, kurš dejojis "Kursā". "Mēs būtībā dejojam latvju dančus," skaidro Baiba. "Izmantoju mūzikas ierakstu kompānijas "Upe" diskus. Mūsu repertuārā ir tādas dejas, kā "Skroderis", "Krakovjaks", Makaidū", "Pērkonītis" un citas."

Lai gan Blīdenes deju kolektīvam vēl nav pat gada, dejotāji uzstājušies jau vairākas reizes. 15. decembrī pirmoreiz paredzēts koncerts ārpus pagasta - Lielaucē. Dejotāji apgūst arī dažādas latviešu rotaļas. Ir iecere pirms Jaunā gada pagastā sarīkot budēļu gājienu ar visām tam raksturīgajām tradicionālajām izdarībām.

Šim deju kolektīvam nav puišu deficīta, ar ko arī visi, īpaši meitenes, lepojas. Dažkārt esot pat otrādi - kādam puisim pārī pietrūkst meitene. Kopumā ir stabili astoņi pāri - pārējie dejo atsevišķās dejās. Tautas tērpu dejotājiem nav. Iesākumā visi uzstājušies džinsu biksēs un baltos kreklos un blūzēs. Tagad meitenēm pašūti sarkanrūtoti brunči, bet puišiem no tā paša auduma - šallītes.