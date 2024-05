Viņai nepieciešamas debesis

INESE LAUBERGA: "Kad rakstu, domāju - kā gan būs, kad to lasīs vēl kāds... Dažus dzejoļus citiem nemaz nerādu."

"Man decembrī ir bijis tik daudz labu notikumu, ka es tagad nevaru nerakstīt," - saka jaunā dzejniece INESE LAUBERGA.

Viņa ir no Oškalniem, pirmo gadu studē Lauksaimniecības Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē. Inese priecājas, ka darbs būs sabiedrībā, jo kopš skolas laikiem viņai paticis būt cilvēkos un just notikumu pulsu.

Ar savu dzeju jau gandrīz pierakstījusi lielu kladi - tajā esot viss, ko vien sacerējusi. Pirmās vārsmas uzrakstījusi 4. klasē. Pati pēc tam domājusi: varbūt tomēr nerakstīt, jo nekā īpaša jau nav... Bet reiz tētis uzrakstīto izlasījis un teicis, ka ir labi. Tā esot līdz pat šai dienai - daudzi cilvēki par Ineses publikācijām sakot atzinīgus vārdus, un tie ne tikai priecē, bet arī iedrošina. "Mani pašu šīs spējas nedaudz izbrīnī, jo ne ģimenē, ne rados nav neviena literāta," - smaida Inese. Par "Dzīves dzeju" (tāds ir klades nosaukums) saka: "Tās mirkļa izjūtas. Katram dzejolim rakstu klāt datumu, arī pulksteni, cikos sacerēts. Vēlāk interesanti lasīt - ka esmu cēlusies naktī četros un rakstījusi, jo domas neliek mieru."

Decembra lielākais piedzīvojums viņai ir tikšanās nesen izveidotajā dzejas klubā. "Dega svecīte, un katrs lasīja savu dzeju. Es biju pati jaunākā, nākamie jaunākie bija diezgan vecāki par mani, bet tiku sirsnīgi uzņemta. Gaisotne bija tik iedvesmojoša un neaizmirstama, ka uzņēmu sevī spēku visam mēnesim. Janvārī iešu atkal, jo priekšā būs sesija un labas emocijas vajadzēs."

Notikumi, vide, pārdzīvojumi, atmiņas - tāpat kā jebkuram, arī Inesei par to raisās pārdomas. Bet viņa saka: ilgi tās nēsā, krāj sevī, iekams uztic papīram. "Pēc tam sevi iztukšoju, lai atkal varētu piepildīt," - tā viņa. "Bet līdz rakstīšanas brīdim esmu dažāda. Mamma saka: te esmu smaidoša, un viss ir labi, te es iznāku no istabas savāda un pārvērtusies... Vēl viņa saka - tāpēc, ka man dzejnieces dvēsele. Un tā arī ir, ka to, ko cits varbūt neievērotu, es ņemu pie sirds un pārdzīvoju."

Inese apgalvo: nemaz nav tik viegli, kad ir dzejnieces dvēsele. Jo daudz kas sāp un satrauc. "Esmu tāda, ka savā sirdī ielaižu gandrīz visus, bet ārā dabūt pēc tam ir grūti. Jāviļas. Bet man vienmēr ir blakus mamma, kas palīdz," - ģimene ir ļoti nozīmīga un mīļa, saviem vecākiem Inese ir veltījusi dzejoļus. Viņa ir pastarīte, vēl ir vecāka māsa un brālis, un meitenes acis iedzirkstas, iedomājoties ģimenes tikšanos.

Viņas dzejā ir daudz dabas tēlu un noskaņu. "Jā, daba man ir viss," - jaunā dzejniece neslēpj. "Varbūt arī tāpēc es neaizgāju mācīties uz Rīgu, jo Jelgavā ir koki, var pastaigāties un būt vienatnē. Vasarās es saulrietus skatos. Debesis, ūdeņi, kalni - tie ļoti patīk."

Gribēt jau it kā gribētu, bet, kā būs, nezina - viņa atbild, kad vaicāju, vai kādreiz negribētu izdot savu dzejas grāmatu. "Tagad esmu tikai pašā sākumā, vēl man viss priekšā." To viņa saka par visu - saviem gadiem, izjūtām, dzejošanu. Viņa arī tikai sākusi iepazīt citu dzejnieku daiļradi, kas jau uzrunājusi, - Ziemeļnieka, Paulīnes Bārdas un Friča Bārdas dzeja.

"Kurzemītes" lasītājiem un saviem draugiem nākamajā gadā Inese vēl veiksmi, jo tā ir jebkuram vajadzīga. Ja darbos nav klāt veiksmes, nekad rezultāts nebūs, kā iecerēts. "Un - mīlestību vienam pret otru, veselību! Varbūt - savureiz izlasīt pa dzejolim," - smaidot vecajā gadā atvadās Inese Lauberga.