"Bērnu žūrijas" darbs noslēdzies

Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika pasākums čaklākajiem bērnu literatūras lasītājiem.

2002. gada maijā Kultūrkapitāla fonds izsludināja konkursu "Bērnu žūrija", kas ir pirmais posms lasīšanas veicināšanas programmā. Gūstot iespēju piedalīties šajā projektā, Saldus pilsētas bērnu bibliotēka ieguva grāmatu kolekciju, kas palika bibliotēkas krājumā. Kolekciju veidoja jaunākā literatūra, kas izdota Latvijā pēdējā gada laikā.

Bibliotēkas lasītājiem tika piedāvāts kļūt par grāmatu vērtēšanas ekspertiem savam vecumam atbilstošā grupā: 1. - 4. kl., 5. - 7. kl., 8. - 9. kl. Kopā žūrijā apņēmās darboties 57 lasītāji ne tikai no Saldus, bet arī no Zirņu un Saldus pagasta. No dažām ģimenēm iesaistījās divi vai vairāk bērnu. Diemžēl zēnu atsaucība bija krietni mazāka. Daļēji to varbūt ietekmēja grāmatu piedāvājums, jo zēniem saistošas lasāmvielas bija pamaz. Visvairāk ekspertu strādāja 5. - 7. klašu grupā.

Izlasot savai klašu grupai piedāvātās grāmatas, eksperti noteica trīs, viņuprāt, vislabākās un interesantākās. Savu viedokli par grāmatām žūrijas dalībnieki varēja izteikt, aizpildot speciālas anketas. Pēc rezultātu apkopošanas tika noskaidrots, kuras ir populārākās grāmatas katrā vecuma grupā.

Lai iepazīstinātu žūrijas dalībniekus ar viņu darba rezultātiem, eksperti tika aicināti uz noslēguma pasākumu Saldus Bērnu un jaunatnes centrā 10. janvārī.

Vispirms tika sumināti čaklākie žūrijas eksperti Gunita Brazdovska, Baiba Brazdovska, Līga Brazdovska, Dana Antanāviča, Ilona Antanāviča, Madara Devko, Madara Embere-Emberga, tostarp arī tie, kas izlasīja ne tikai savai grupai paredzētās grāmatas, bet arī citas, - Laura Kirkovalde, Lana Kasparāne, Sanda Silakaktiņa, Dace Pīrāga, Rūta Spradze, Ilze Berķe un Lelde Kaunese. Visi žūrijas dalībnieki saņēma piemiņas balviņas no Kultūrkapitāla fonda un bērnu bibliotēkas. Tagad klasesbiedri varēs pazīt grāmatu ekspertus pēc pildspalvām, ko grezno uzraksts "Bērnu žūrijas eksperts".

Lai uzzinātu grāmatu topa rezultātus, ekspertiem nācās populārāko grāmatu nosaukumus un autoru uzvārdus noskaidrot, veicot dažādus atraktīvus uzdevumus: rādot "mēmo šovu", meklējot nosaukumus burtu jūklī, atpazīstot fragmentus no grāmatām, ierakstot izlaistos burtus.

Pasākuma dalībniekiem atraisīties un savstarpēji iepazīties palīdzēja mūziķis Mārtiņš Bergmanis, iesaistot gan atrakcijās ar deju, gan līnijdejās.

Noslēgumā dalībnieki ļoti atzinīgi izteicās gan par iespēju piedalīties bērnu žūrijas darbā, gan par pašu pasākumu, galvenokārt uzsverot iespēju izlasīt daudz interesantu grāmatu, izteikt savu vērtējumu par tām, iepazīties ar domubiedriem un salīdzināt viedokļus. Kāda eksperte atzina, ka droši vien visas šīs grāmatas nebūtu lasījusi, ja nepiedalītos projektā. Šķiroties bibliotēkas darbiniecēm tika lūgts arī turpmāk rīkot tādus pasākumus. Aicinu lasītājus apmeklēt bibliotēku un sekot reklāmai par turpmākajām aktualitātēm.

Šīs aktivitātes nebūtu bijušas iespējamas bez Kultūrkapitāla fonda dāvātajām grāmatām, par ko esam ļoti pateicīgi. Savukārt par palīdzību noslēguma pasākuma organizēšanā pateicamies Bērnu un jaunatnes centram par telpām, uzņēmējai Vinetai Stepiņai par cienastu un mūziķim Mārtiņam Bergmanim par jautro un nepiespiesto noskaņu.

Bet vislielākā pateicība pienākas pašiem "Bērnu žūrijas" ekspertiem, kuri izlasīja un novērtēja ievērojamu skaitu grāmatu. Tie, kuri uz noslēguma pasākumu ierasties nevarēja, bērnu bibliotēkā var saņemt piemiņas balviņas.

Populārākās grāmatas 1. - 4. kl. lasītājiem

Dika Kinga Smita "Mazulis" (1. vieta),

Astridas Lindgrēnes "Meistardetektīvs Blumkvists" (2. vieta),

Vitauta Ļūdēna "Pelēkās krāsas septiņi stāsti" (2. vieta),

Rozmarijas Veiras "Maika banda" (3. vieta).

5. - 7. kl. skolēnu iecienītākās grāmatas

Angelas Zommeres-Bodenburgas "Mazais Vampīrs" (1. vieta),

Marlīzes Āroldas "Trakā Emmā" (2. vieta),

Maika Bonda "Lācītis Padingtons" (3. vieta).

8. - 9. klašu ekspertu par labākajām atzītās grāmatas

Džonas Ketlinas Rouplingas "Harijs Poters un uguns biķeris" (1. vieta),

Elizabetes Lērdas "Sarkanais vilks" (2. vieta),

Brigites Blobelas "Čau, skaistulīt!" (2. vieta),

Henrietes Bīčeres-Stovas "Krusttēva Toma būda" (3. vieta).