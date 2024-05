Kurzemes žurnālisti tikās Saldus bohēmā

UGUŅOŠANA par godu Kurzemes neatkarīgās preses 10. jubilejai. 1991. gadā sešu Kurzemes laikrakstu darbinieki nolēma dibināt paši savus uzņēmumus un izdot no partijas un deputātu padomēm neatkarīgus laikrakstus. Pa šiem gadiem bizness ir attīstījies, laikraksti mainījuši savu veidolu un apjomu. Svētku ugunis iededza Andra Valkīra no "Saldus Zemes", Eduards Juhņēvičs no "Talsu Vēstīm", Marina Mariņina no "Kursas Laika", Juris Presņikovs no "Ventas Balss" un Edgars Lūsēns no "Kurzemes Vārda".