Pieprasītākās grāmatas saldus grāmatnīcās decembrī

TOP 5 bērnu un jauniešu literatūrā

1. O. L. Kirkegors "Mēs ar vectēvu un rūķītis Puks". 2. "Bībele pusaudžiem". 3. M. Ārolda "Trakā Emma". 4. "Uz klidziņu ar vienu koka zirdziņu". 5. Enciklopēdija "Kuģi".

O. L. Kirkegors "Mēs ar vectēvu un rūķītis Puks". Apgāds Rasa.

Dāņu rakstnieka Oles Lunda Kirkegora grāmata ir sirsnīgs stāsts par kāda zēna noslēpumaino Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Viņam katra decembra diena kļūst par brīnumainu velti. Vectēvs un Rūķītis Puks ir zēna draugi, kuri piedalās viņa labajos darbos un nebēdnībās.

TOP 7 latviešu literatūrā

1. M. Šneidere "Antra". 2. S. Kalniete "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos". 3. I. Knaģis "Bij tādi laiki". 4. E. Mārtuža "Starp slāpēm un starp kausu". 5. I. Apine "Kā iznīcināja brīvvalsts policiju". 6. S. Veinberga "Ielocītās lapas". 7. J. Rubenis, M. Subačs "Dievs ir - es arī".

M. Šneidere "Antra". Apgāds Priedaines.

Mudītes Šneideres grāmata "Antra" veltīta meitenei no Jaungulbenes. "No augstās Vidzemes. Kur mākoņi iet augsti un tāli, ka šķiet: tūlīt redzēsi Rīgu no savām pļavām. Baltas puķes, baltas madaras un margrietiņas pļavās un pakalnos, baltas rozes, jasmīni un flokši dārzā."

Antra Liedskalniņa, pateicoties savai spilgtajai personībai, kļuva "laimīgi nelaimīga. Izredzēta - caur talantu un caur ciešanām."

Grāmata sarakstīta dienasgrāmatas formā, kura iesākta aktrises 70. dzimšanas dienā 2000. gada 22. oktobrī un pabeigta 2001. gada 22. oktobrī. Dienasgrāmatā Mudīte Šneidere atklāj lasītājiem arī Antras Liedskalniņas tās dzīves aizkulises, kuras līdz šim zināja tikai viņa un viņas tuvinieki.

TOP 5 ārzemju literatūrā

1. K. Vonnegūts "Galapagu salas". 2. Dž. Stouna "Vasaras māja". 3. N. Robertsa "Rifs". 4. M. Konelijs "Tumsa tumšāka par nakti". 5. J. Flemings "Pūces aste".

K. Vonnegūts "Galapagu salas". Tapals.

Amerikāņu rakstnieka Kurta Vonnegūta romāns "Galapagu salas" ir viens no asprātīgākajiem un dziļākajiem viņa darbiem. Rakstnieka daiļrades pazinēji, iepazīstoties ar grāmatu, varēs priecāties, ka Kilgora Trauta talantu mantojis viņa dēls Leons, kā arī iepazīties ar Dveina Hūvera dēla īsto tēvu un sastapt vairākus senus paziņas. Bet arī nezinātājiem šis darbs būs piemērots, lai sāktu iepazīšanos ar šī interesantā un populārā autora sacerējumiem.

Autors romānā parāda, ka nozīmīga ir katra cilvēka personība, kuru dzīves virpulī ierauj vienkārši un fantastiski notikumi, kas veido cilvēces nākotnes scenāriju.

TOP 5 nozaru literatūrā

1. "Ginesa rekordu grāmata 2002". 2. U. Grinigera "Kūkas". 3. U. Rīzs "Četras vienošanās". 4. R. Kisela "Sacepumi". 5. G. Silenieks "Alpi Austrijā".

"Ginesa rekordu grāmata 2002". Zvaigzne ABC.

Arī latviešu lasītāji beidzot var iepazīties ar visu laiku labāko bestselleru (vairāk nekā 95 miljoni pārdotu grāmatu). Bagātīgi ilustrētā grāmata lasītājus ieved dažādu nozaru rekordu pasaulē. Šeit jūs uzzināsiet, kuras ir dārgākās smaržas pasaulē, kāds kurpju izmērs ir amerikānim Metjū Makgrorijam, kāda ir lielākā balva pokera turnīrā, kas…

Grāmatā papildu simboli ļauj piekļūt ziņojumu dēlim un nodibināt sakarus ar Ginesa pasaules rekordu faniem visā pasaulē.