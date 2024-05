Arī Saldū notiek "Spektras" modeļu skate

Next

ATPŪTNIEKI, KAS BRAUKS AR JAHTU. Tērpus demonstrē (no kreisās) Anastasija Bērziņa, Edīte Zandmane, Silvija Rautenberga, Natālija Milzere, Anna Raudija.

Zāles vidū sarkans celiņš, telpas stūrī ieslēgts prožektors, tērpu modes skate - tāds bija Saldus Romas katoļu draudzes atpūtas vakars Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.

Atskanēja mūzika, un skatītāju priekšā iznāca kundze kuplā debeszilā kleitā ar simtiem uz tās izšūtu zvaigznīšu, kas vizuļoja prožektora gaismā. Tā bija Sallija Spektra no iecienītā televīzijas seriāla "Hameleonu rotaļas". Sallijas lomā iejutās Broņislava Proņkina. Viņas balss patētiskais un pārliecinošais tonis, kā arī augums ļoti atgādināja seriāla varoni. Skatītāji sveica skaļiem aplausiem.

Broņa, kā mēs, maltieši, viņu mīļi dēvējam, tovakar viena pati izrādīja savas tērpu kolekcijas 12 dažādus tērpus, kuri bija gan pašūti, gan pāršūti un papildināti. Savas garderobes uz sarkanā celiņa demonstrēja arī citi.

Kamēr blakus telpā pārģērbās tērpu demonstrētāji, zālē sēdošie minēja mīklas un stāstīja anekdotes. Šo vakara daļu vadīja Jānis Milzers. Pēc tērpu izrādīšanas visi kopīgi dziedāja, gāja rotaļās un, protams, dejoja.

Broņislava par saviem tērpiem saņēma superbalvu. 1. vietu par akmens laikmeta tērpu piešķīra Edītei Zandmanei. Otrā vieta Jurim Erbam, trešā - Anastasijai Bērziņai.

Skatītāji bija sajūsmināti par Broņislavas aktrises talantu, kaut arī šī nebija pirmā reize, kad viņa sevi tik spilgti apliecināja. Viņa uzstājusies vai ikkatrā maltiešu pasākumā. Reizēm deklamē pagarus dzejoļus, te atkal spēlē akordeonu un arī dzied.

Broņa dzīvo Brocēnos, bet katru dienu brauc uz Saldu un Maltas dienesta telpās apmeklētājiem palīdz atrast un pielaikot apģērbus un apavus. Viņa ir šī palīdzības punkta vadītāja. Bet Brocēnos - katoļu draudzes kasiere un aktīva kristīgas dzīves atbalstītāja.

Anna Raudija: "Broņa bija vienreizēja! Esmu patīkami pārsteigta un ļoti apmierināta par to, ko redzēju. Cepuri nost par šo vakaru - tāds mūs visus vieno."

Staņislava Balgalve: "Pārsteidzoši! Broņa bija uzšuvusi tik daudz tērpu, ka pārspēja pati sevi."

Broņislava Proņkina: "Es centos attēlot Sallijas manieres un parādīt tērpus. No visiem man pašai vislabāk patīk Jaungada nakts modelis, kura nosaukums "Debesu zvaigznēs ir daudz sidraba". Labprāt atveidoju arī ansambļa "Zelta gredzens" dalībnieci Nadeždu un nodziedāju dziesmu "Es neesmu burve". Čigānietes deja gan varēja būt straujāka un dzīvāka, bet kopumā vakars bija izdevies. Es neko tamlīdzīgu līdz šim nebiju pieredzējusi un izjutusi.

Tērpus šuvu un pāršuvu gandrīz divas nedēļas, nu tiem ir tāda kvalitāte, ka varētu demonstrēt arī citos pasākumos. Priecājos par citām Maltas dienesta sievietēm, kuras ir enerģijas pilnas. Brīnišķīgi tika demonstrēti jahtas tērpi - ar groziņiem uz rokas, vasaras platmalēs, šortos... Man tā patika, ka ne izteikt, kaut arī šo to nošpikoju no filmas "Bagātie arī raud". Tikpat interesants bija modelis "Čaks Noriss no seriāla "Teksasas reindžers"".

Gribētos vēl piedzīvot ko līdzīgu šai modes skatei. Ko lai dara, ja tērpus parasti demonstrē tikai "figūrīgas" sievietes, bet uzstāties gribas arī man, kaut esmu apaļa un gados - tā teikt, man jau sestā jaunība. Uzstāties patīk jau kopš bērnības. Laikam manī mājo aktrises dvēsele."