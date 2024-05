Turpinās pienākumu dalīšana Brocēnu novada domē

Brocēnu novada domes otrajā ārkārtas sēdē turpināja veidot jaunās pašvaldības struktūru, vēlēja priekšsēdētāja vietniekus un komitejas.

Pakalpojums jāsaņem tuvāk dzīvesvietai

Lēma, kā turpmāk darbosies dzimtsarakstu nodaļas jaunizveidotajā pašvaldībā. Domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters teica, ka ir domāts, lai šo pakalpojumu, tāpat kā līdz šim, sniegtu uz vietas gan Brocēnos, gan Blīdenē, gan Remtē. "Kādu laiku pastrādājot, redzēsim, vai tas būs pareizi vai nē. Taču sagraut ir daudz vieglāk, nekā kaut ko izveidot no jauna," viņš sacīja.

Lai vienas pašvaldības teritorijā izveidotu vairākas neatkarīgas dzimtsarakstu nodaļas, jālūdz atļauja tieslietu ministrei. Nolēma lūgt atļauju izveidot Brocēnu, Remtes un Blīdenes dzimtsarakstu nodaļu.

Izveidoja trīs bāriņtiesas - Brocēnu, Blīdenes un Remtes. Noteica, ka Brocēnu bāriņtiesas darbības teritorija būs bijušās Brocēnu pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajās robežās, Blīdenes bāriņtiesai - bijušā Blīdenes pagasta teritorijas administratīvajās robežās un Remtes bāriņtiesai - bijušā Remtes pagasta teritorijas administratīvajās robežās.

Pagarināja Brocēnu pilsētas bāriņtiesas un Remtes un Blīdenes pagasttiesu ievēlēto priekšsēdētāju un tiesu locekļu pilnvaras līdz ievēlēšanas termiņa beigām.

Cik vietnieku nepieciešams?

Garākās diskusijas izraisījās, spriežot par domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Domes priekšsēdētājs A. Mēters ieteica ievēlēt divus vietniekus, jo iepriekšējās konsultācijās ar pagastu padomju deputātiem vienojušies, ka katrā pagastā paliks viens vēlēts priekšsēdētāja vietnieks. Vietnieka darba pienākumos neietilpšot tikai darbs ar konkrētās teritorijas iedzīvotājiem. Viņiem tiks sadalīti arī pienākumi visā novada teritorijā, piemēram, privatizācijas jautājumu risināšana, sociālie jautājumi u.c. Tas nepieciešams, lai likvidētu nomales sindromu un strādātu visa novada vienmērīgas attīstības interesēs. Ja vietnieki aprobežosies tikai ar cilvēku pieņemšanu konkrētā teritorijā, no nomales sindroma nevarēs izvairīties. "Sākums būs grūts, kamēr cilvēki sapratīs - mēs neesam tikai remtenieki vai blīdenieki, mēs esam Brocēnu novada iedzīvotāji. Jo būs vairāk sadrumstalotības, jo vairāk katrs ieraksies tikai savā teritorijā," teica domes priekšsēdētājs.

Deputāts Jānis Sergejenko (Brocēni) šaubījās, vai ar diviem vietniekiem vien pietiks un vai domes priekšsēdētājs, kam nu būs jāpārvalda triju pašvaldību teritorija, viens ar visu tiks galā, jo Brocēnos vietnieka nebūs. "Vai drīkst morāli prasīt Mēteram zināt par visu novadu kopumā un vēl par Brocēniem? Viens cilvēks var daudz, bet ne visu, tāpēc mans priekšlikums ir ievēlēt vietnieku arī Brocēnos," viņš teica. Tiesa gan, nedaudz vēlāk J. Sergejenko savas domas krasi mainīja un, citējot sakāmvārdu par jaunu slotu, kas tīri slauka, teica, ka viņam simpātiska bijusi doma par vienu vietnieku, pie kam tādu, kas šajā darbā nav strādājis un iemantojis draugus, ambīcijas un paziņas.

Deputāts Paulis Beinarovičs (Remte) aicināja jau šobrīd mainīt veco domāšanas stilu. Pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām novadā vairs nebūs 23, bet tikai 11 deputātu, nākotnē mainīsies arī pašvaldības struktūra. Tāpēc būtu nepieciešami nevis vairāki domes priekšsēdētāja vietnieki, bet gan strādāt varoši izpilddirektori. Viņš ieteica ievēlēt tikai vienu vietnieku. "Ja tagad nesāksim mainīt darba stilu, nākotnē to izdarīt būs vēl grūtāk."

Ar balsu vairākumu nolēma, ka jāievēl divi priekšsēdētāja vietnieki. Divas kandidatūras arī tika izvirzītas - Ārijs Sproģis no Blīdenes un Mirdza Dūklava no Remtes. Ā. Sproģis šajā sasaukumā bijis Blīdenes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks, darbojies sociālajā komitejā. M. Dūklava vadīja Remtes pašvaldību.

Aizklātā basošanā abus ievēlēja par A. Mētera vietniekiem un noteica, ka viņiem līdz 2002. gada budžeta apstiprināšanai atalgojums būs katra bijušās pagasta padomes priekšsēdētāja līdzšinējās mēnešalgas apmērā.

Iecēla novada domes izpilddirektoru. Domes priekšsēdētājs šim amatam ieteica Ingemaru Harmsenu, kas līdz šim strādāja par Brocēnu pilsētas domes izpilddirektoru. Deputātiem nebija iebildumu pret šo kandidatūru. Līdz jaunā budžeta apstiprināšanai I. Harmsenam tiks saglabāts bijušās pilsētas domes izpilddirektora atalgojums.

Deputāti strādās četrās komitejās

23 deputātiem, kas līdz šim strādājuši katrs savā pašvaldībā, nu būs jālemj par visam novadam kopīgiem jautājumiem. Nebija nemaz tik viegli cilvēkiem, kas viens otru vēl nav īsti iepazinuši, izvēlēties, kurās darbības jomās katra zināšanas un pieredze būtu visnoderīgākā. Vispirms nolēma, ka deputāti strādās četrās pastāvīgajās komitejās - finansu komitejā, sociālo jautājumu komitejā, izglītības komitejā un kultūras un sporta komitejā. Vienojās, ka sociālo jautājumu komitejā būs vienāds skaits deputātu no katras bijušās pašvaldības teritorijas.

Pēc diezgan sarežģītās kandidātu izvirzīšanas un balsošanas procedūras, jo likums nosaka, ka katram deputātam jāstrādā vismaz vienā komitejā, tika ievēlēts arī komiteju personālsastāvs.

Skaitliski vislielākajā - finansu komitejā - no Brocēnu deputātiem strādās Arvīds Mēters, Aija Sevčuna, Jānis Sergejenko, Zigmunds Fīrers, no Blīdenes deputātiem - Ārijs Sproģis, Iveta Stūrmane, Andris Zambergs, Ligita Berga, no Remtes deputātiem - Mirdza Dūklava, Paulis Beinarovičs, Aivars Ezerlīcis.

Sociālo jautājumu komitejā no Brocēnu deputātiem strādās Gunārs Barons, Inta Holodņikova, Jānis Sergejenko, no Blīdenes deputātiem - Ināra Pūliņa, Ārijs Sproģis, Andris Zambergs, no Remtes deputātiem - Paulis Beinarovičs, Ilze Tomanoviča, Lilita Treimane.

Izglītības komitejā no Brocēnu deputātiem strādās Aija Sevčuna, Inta Muižarāja, Maija Golubeva, no Blīdenes deputātiem - Ligita Berga, Ārijs Sproģis, Iveta Stūrmane, no Remtes deputātiem - Andris Rutkis, Saulcerīte Evarsone.

Kultūras un sporta komitejā no Brocēnu deputātiem strādās Inta Holodņikova, Gunārs Barons, Anris Bitmanis, no Blīdenes deputātiem - Andris Grasis, Ināra Pūliņa, Jānis Polis, no Remtes deputātiem - Lilita Treimane, Saulcerīte Evarsone, Aivars Ezerlīcis.

Noteica, ka līdz šī gada budžeta apstiprināšanai deputātiem par piedalīšanos domes institūciju sēdēs maksās 1,80 Ls par stundu.

Atļāva 17 cilvēkiem nodarboties ar individuālo darbu - meža darbos, dažādu pakalpojumu sniegšanā, stādu audzēšanā, aušanā.