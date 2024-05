Brocēnu novadā būs divas pārvaldes

Brocēnu novada domes ārkārtas sēdē turpināja izlemt organizatoriskus jautājumus, kā arī sprieda par saimnieciskās dzīves aktualitātēm.

Lai iedzīvotājiem, kārtojot dažādus ar pašvaldību saistītus jautājumus, ik reizi nebūtu jādotas uz novada centru Brocēnos, izveidoja divas novada pārvaldes - Blīdenes pārvaldi, kas atradīsies Blīdenes pagasta "Ievās", un Remtes pārvaldi, kuras atrašanās vieta būs Remtes pagasta "Kantora ēkā".

Nolēma izveidot šādas pastāvīgās komisijas: dzīvokļu komisiju (darbosies 7 locekļi), administratīvo komisiju (7), teritoriālās attīstības komisiju (7), privatizācijas komisiju (7), lauksaimniecības komisiju (9), kustības drošības komisiju (7), maksājumu parādu piedziņas komisiju (7), Brocēnu pilsētas zemes komisiju (3), novada vēlēšanu komisiju (7).

Noteica, ka novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus var pieteikt līdz šī gada 11. martam.

Nolēma sākt izstrādāt Brocēnu novada teritorijas attīstības plānu. Šim nolūkam apstiprināja pieprasījumu valsts mērķdotācijas saņemšanai.

Izvirzīja publiskai apspriešanai novada Brocēnu lauku kadastrālās teritorijas lauku apbūves zemju vērtību zonējumu. Ar to no 11. februāra līdz 4. martam var iepazīties novada domes telpās domes darba laikā. Ar publiskai apspriešanai izvirzīto novada Remtes kadastrālās teritorijas lauku apbūves zemju vērtību zonējumu no 11. februāra līdz 4. martam var iepazīties Remtes pārvaldes telpās pārvaldes darba laikā, bet ar Blīdenes kadastrālās teritorijas lauku apbūves zemju vērtību zonējumu - no 11. februāra līdz 4. martam Blīdenes pārvaldes telpās pārvaldes darba laikā.

Nolēma izsniegt SIA "Saldus ceļinieks" smilts ieguves atļauju smilts karjerā "Namiķi" uz 2002. gadu plānotajā 30 000 m3 apjomā.

Apstiprināja noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem un līdzekļu sadalīšanu Brocēnu novadā". Sociālās palīdzības sniegšanas kārtība, nedaudz to izmainot, visā novada teritorijā būs tāda pati, kā līdz šim bija Brocēnu pilsētas domē. Līdz šī mācību gada beigām būs spēkā pārejas noteikumi attiecībā uz sociālo palīdzību skolēniem. Ar sociālās palīdzības sniegšanas noteikumiem var iepazīties novada domē Brocēnos, kā arī Remtes un Blīdenes pārvaldē.

Lai novada teritorijā izveidotu vairākas dzimtsarakstu nodaļas, bija jāsaņem tieslietu ministres atļauja, kas tika lūgta iepriekšējā ārkārtas domes sēdē. Saskaņā ar saņemto ministres atļauju novadā izveidoja divas dzimtsarakstu nodaļas - Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļu un Brocēnu novada Remtes dzimtsarakstu nodaļu. Tika lūgta atļauja izveidot nodaļu arī Blīdenē, taču tāda netika saņemta. Noteica, ka Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis būs bijušajās Brocēnu pilsētas ar lauku teritoriju un Blīdenes pagasta administratīvās teritorijas robežās, bet Remtes dzimtsarakstu nodaļai - bijušās Remtes pagasta administratīvās teritorijas robežās.

Brocēnu dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem būs pieņemamā diena arī Blīdenes pārvaldē. Ja kādam blīdeniekam steidzīgi vajadzēs reģistrēt dzimtsarakstu aktu, piemēram, miršanas vai dzimšanas aktu, viņam nāksies braukt uz Brocēniem. Taču pašvaldības vadītājs A. Mēters sola, ka pie tiem, kam nebūs iespēju nokļūt Brocēnos, dzimtsarakstu nodaļas speciālists aizbrauks.

Nolēma uzsākt cieto sadzīves atkritumu šķirošanas un uzglabāšanas projekta izstrādi. Tiks izpētīts, kurus atkritumus varētu šķirot, kur tos glabās, kā arī - kādas ir to nodošanas iespējas un vai tas pašvaldībai būs izdevīgi. Vienlaikus tiks meklēts arī finansējums.

Nolēma atcelt Brocēnu pilsētas būvvaldes 31. janvāra lēmumu par sērskābā gudrona pieņemšanas mezgla būvniecības ieceres publisku apspriešanu, jo šo mezglu nebūvē no jauna, bet gan tikai pilnveido tā darbības tehnoloģisko procesu. Nolēma lūgt a/s "Brocēni" informēt sabiedrību par šiem procesiem.

Piešķīra nosaukumu diviem atdalāmajiem nekustamā īpašuma zemes gabaliem. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz trim nekustamajiem īpašumiem.

Septiņiem cilvēkiem atļāva nodarboties ar individuālo darbu (kokapstrādē, mežizstrādē, medicīnisko pakalpojumu sniegšanā un mājas aprūpē, friziera pakalpojumu sniegšanā, aušanā, veterinārmedicīniskās prakses veikšanā, adīšanā).

Informēja novada domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters