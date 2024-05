Nodibināta jauna sabiedrība "Saldus namsaimnieks"

Saldus pilsētas domes ārkārtas sēdē galvenais izskatāmais jautājums bija par domes saimnieciskās struktūras reorganizāciju.

Pirms balsošanas domes juriste Ilona Goluboviča deputātiem atgādināja, ka, veidojot jauno domes struktūru un apstiprinot gan to, gan štatus, nebija vairs paredzēts domes struktūrā iekļaut saimnieciskās vienības - namīpašumu daļu, sētniekus, ceļu daļu, zaļumsaimniecību. Deputāti kādā no iepriekšējām sēdēm ar balsu vairākumu piekrita domes saimnieciskās daļas reorganizēšanai, veidojot to par patstāvīgu struktūrvienību.

Darba grupa, kurā ietilpa domes speciālisti, deputātu izvērtēšanai bija iesnieguši projektu par bezpeļnas organizācijas SIA "Saldus namsaimnieks" dibināšanu. I. Goluboviča paskaidroja, ka šis izvēlēts par optimālāko variantu, kā reorganizēt domes saimniecisko daļu. Speciāla komisija izvērtējusi arī mantisko ieguldījumu, ko dome varētu nodot jaunveidojamajai sabiedrībai. Darba grupas ieteikums bija jaunās sabiedrības vadību uzticēt līdzšinējam namīpašumu daļas vadītājam Argotam Siliņam, Apstiprināšanai bija iesniegti arī jaunā uzņēmuma statūti.

Diskutējot par domes saimnieciskās daļas reorganizēšanu, deputāts A. Pūtelis šaubījās, vai bezpeļņas organizācijas izveidošana bija optimālākais variants. Viņš izteica neapmierinātību, ka deputāti nav iepazīstināti ar aprēķiniem par domes namīpašumu daļas pēdējo gadu ekonomisko darbību. "Joprojām uzskatu, ka pilsētā nevajag divus māju apsaimniekošanas uzņēmumus, namīpašumu daļu varēja pievienot "Namu pārvaldei"", viņš sacīja.

Savukārt deputāts J. Koļesņikovs bija neizpratnē, pēc kādiem kritērijiem izvēlēts jaunā uzņēmuma vadītājs: "Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatam rīkojām konkursu, tur bija vairāki kandidāti. Bet nopietna uzņēmuma vadītāja amatam netiek rīkots nekas."

Deputāts A. Līpiņš uzskatīja, ka otra uzņēmuma dibināšana būs izdevīga, jo tad gan dome, pasūtot pakalpojumus, gan iedzīvotāji, kuru namus uzņēmumi apsaimnieko, varēs izvēlēties izdevīgāko variantu.

Ar balsu vairākumu nolēma dibināt bezpeļnas organizāciju SIA "Saldus namsaimnieks" un apstiprināja jaunā uzņēmuma statūtus. Nolēma ieguldīt jaunajā uzņēmumā pilsētas pašvaldības mantu 8179,76 Ls apmērā, kas veidos statūtsabiedrības pamatkapitālu. Par "Saldus namsaimnieka" direktoru iecēla A. Siliņu, līdzšinējo pilsētas domes namīpašumu daļas vadītāju. Pilnvaroja domes juristi I. Goluboviču reģistrēt "Saldus namsaimnieku" Uzņēmumu reģistrā.

Hansabankas lēmums ar 100 latiem prēmēt vienu pilsētas skolotāju, tādējādi pateicoties viņam par profesionalitāti un kvalitatīvu darbu, jau kļuvis par jauku tradīciju. Pēc Hansabankas lūguma ieteikt kandidatūru prēmijas piešķiršanai, deputāti vienbalsīgi nolēma prēmijai izvirzīt Saldus pamatskolas ģeogrāfijas skolotāju Andri Rudovicu.

Pamatojoties uz RIMI iesniegumu, nolēma atļaut alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecību veikalā RIMI, kuru nākammēnes plāno atvērt pilsētas centrā.