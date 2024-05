Nevienojas par sabiedrisko pakalpojumu cenu regulatoru

Brocēnu novada domes sēde šoreiz bija neierasti gara - tā ilga četras stundas.

Informē par aktualitātēm

Noklausījās domes priekšsēdētāja A. Mētera informāciju par aktualitātēm starpsēžu laikā.

Deputāts G. Barons sacīja, ka viņam bieži jautājot, kas notiek "Dzelmēs", kuras deputāti iznomāja VUGD Saldus nodaļai, lai nelaimes gadījumā Cieceres ezerā iespējami ātrāk glābēji varētu sniegt palīdzību. Daudzi uzskatot, ka "Dzelmes" esot ugunsdzēsēju, viņu radu un draugu tusēšanās vieta. Aizvadītajā svētdienā (14. 07.) G. Barons bijis "Dzelmēs": "Diena bija karsta un ezerā daudz cilvēku. Taču neviena ūdenssarga "Dzelmēs" nebija. Mums solīja, ka te būs norādes ar telefona numuru, kur zvanīt, ja nepieciešams glābējs. Tādu nekur nav." Viens dienesta darbinieks viņam paskaidrojis, ka vispirms jāzvana Saldus ugunsdzēsības dienestam, un tur jau sameklēs vajadzīgo cilvēku.

Nespēj vienoties

Apmēram trešo daļu sēdes laika deputāti diskutēja un strīdējās par sabiedrisko pakalpojumu cenu regulatoru, taču lēmumu nepieņēma. Saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu cenu regulatoru" pašvaldības no šī gada 1. jūnija vairs nenosaka tarifus savā administratīvajā teritorijā, to dara regulators - neatkarīga institūcija, kurā jābūt vismaz 3 darbiniekiem ar attiecīgu augstāko izglītību. Likumā noteikts arī regulatora finansējums - 0,4% no regulējamo pakalpojumu sniedzēju iepriekšējā gada neto apgrozījuma, regulatoram nedrīkst piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta. A. Mēters paskaidroja, ka Brocēniem šie 0,4% būtu apmēram 1200 līdz 1300 latu gadā, par ko nav iespējams uzturēt atsevišķu regulatoru institūciju novadā.

Deputāti diezgan ātri vienojās par to, ka saskaņā ar likumu sabiedrisko pakalpojumu cena Brocēnos ir jāregulē, un nolēma regulācijai pakļaut siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot pārstrādi) un ūdensapgādi un kanalizāciju.

Ļoti gari diskutēja, kas tad regulēs sabiedrisko pakalpojumu cenas. Sēdē iesniegtajā lēmuma projektā bija paredzēts slēgt sadarbības līgumu ar Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu cenu regulatoru. Uz sēdi bija ieradušies divi šīs iestādes pārstāvji.

Regulatoru vadītājs A. Rimma pastāstīja, ka arī tādā lielā pilsētā kā Liepāja ar likumā atvēlētajām finansēm ir par maz, lai normāli strādātu. Tāpēc liepājnieki meklē sadarbības partnerus visā Kurzemē. Lai būtu pārstāvētas arī konkrētās pašvaldības intereses, Liepājas regulatori piedāvā laikā, kad tiks skatīti tarifi Brocēnu novadā, slēgt darba līgumu ar pašvaldības pārstāvi, kas darbotos kā eksperts.

A. Bitmanis iebilda, ka likums par pašvaldībām uzliek tām pienākumu nodrošināt iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, kas rada arī pārskatāmību šajā jomā. Ja pieslēgsies starpnieks - regulators no Liepājas, kam nav ne jausmas, kādi dzīves apstākļi ir Brocēnu novadā, - cietīs iedzīvotāji.

Izspiedis atzīšanos no A. Mētera, ka viņš vainojams savlaicīgā jautājuma neatrisināšanā un regulatora neizveidošanā līdz likumā noteiktajam termiņam, Z. Fīrers citēja likumu par sabiedrisko pakalpojumu cenu regulēšanu un izteica savus apsvērumus un iebildes pret līguma slēgšanu ar liepājniekiem, jo tāds likumā neesot paredzēts. Viņu neinteresējot Pašvaldību lietu pārvaldes skaidrojums, ka to var darīt, jo "es lasu tikai likumu". Deputāts atgādināja pārējiem priekšvēlēšanu laikā dotos solījumus izveidot jaunas darba vietas. Ja noslēgs līgumu ar liepājniekiem, novadā pazudīs 3 - 4 darba vietas. Z. Fīrers minēja vēl citus iemeslus, kāpēc nevajadzētu slēgt sadarbības līgumu un aicināja balsot pret to. Bez tam viņš neesot redzējis arī Liepājas regulatora darbības nolikumu.

Sēdē izteica arī priekšlikumu jautājuma izskatīšanu atlikt un sīkāk izpētīt šo lietu. A. Mēters gan iebilda, ka komitejas sēdē neesot uzdoti ne daudzi jautājumi, ne prasīts liepājnieku nolikums.

Balsu vairākumu neguva ne priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt, ne lēmuma projekts.

Vai trusim vajadzēs pamperus?

Gari diskutēja arī, apspriežot domes saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību, drošību un vides aizsardzību". Sēdē piedalījās novada administratīvās komisijas pārstāvji, kas centās argumentēt, kāpēc tieši šādi punkti iekļauti noteikumos.

A. Bitmanim bija iebildumi pret vairākiem formulējumiem. Piemēram, vai putekļainās automašīnas nomazgāšana ceļmalā uzskatāma par apkārtējās teritorijas piesārņošanu?

"Kāpēc punktā par dzīvnieku turēšanu māju koplietošanas telpās jāraksta arī papildinājums - radot antisanitārus apstākļus. Ja nu es pierādīšu, ka tādus neradu? Avīzē bija rakstīts, ka ārzemēs policisti zirgam liek pamperus. Es likšu pamperus saviem trušiem un mierīgi turēšu tos kāpņu telpā," savas iebildes formulējumos skaidroja P. Beinarovičs.

"Domāju, ka noteikumi ir, lai ieviestu kārtību, bet šie radīti, lai tikai iekasētu naudu. Vai ar aizliegumiem esam uzlabojuši situāciju? Man ir tāda izjūta, ka pārāk ātri esam nodibinājuši administratīvo komisiju," teica Z. Fīrers.

Neskatoties uz daudzajām iebildēm, vairākums deputātu tomēr uzskatīja, ka novadā ir nepieciešami sabiedriskās kārtības noteikumi, tāpēc vairāki ieteiktie labojumi neguva balsu vairākumu.

Apstiprināja novada dzīvokļu komisijas nolikumu, administratīvās komisijas nolikumu, Brocēnu novada domes nolikumu.

Nodod apsaimniekošanā

Nolēma nodot Brocēnu lauku teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju "Oškalni" ar tai pieskaitītām ēkām un zemi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā iedzīvotāju pilnvarotajai personai - Modrim Mauliņam.

Piešķīra Brocēnu vidusskolai 563 Ls skolas internāta audzinātāju darba apmaksai no šī gada 1. septembra.

Izskatīja SIA "ŪS Oškalni" iesniegumu, kurā lūgts samazināt piešķirto kredītu vai pagarināt tā atmaksas termiņu, jo Oškalnu ciematā samazinājies ūdens patērētāju skaits un līdz ar to arī ieņēmumi par ūdens piegādi. Lēmuma projektā bija paredzēts dzēst šogad atmaksājamo kredītu 580 Ls apjomā. Z. Fīrers izteica priekšlikumu summu nevis dzēst, bet uz gadu atlikt maksājumu. Balsu vairākumu neguva neviens priekšlikums, tāpēc lēmums netika pieņemts.

Apstiprināja p/u "Brocēnu ceļš" gada pārskatu par 2001. gadu. Uzņēmums strādājis ar 5446,47 Ls zaudējumiem.

Izskata iesniegumus

Piešķīra 80 Ls Brocēnu politiski represēto apvienībai braucienam uz Latvijas politiski represēto salidojumu Ikšķilē.

Pamatojoties uz Sandras Neimanes iesniegumu, atbrīvoja viņu no novada maksājumu parādu piedziņas komisijas locekles pienākumiem.

Apstiprināja deputāta mandātu Rutai Muhitdinovai, kas vēlēšanās startēja no vēlētāju apvienības "Blīdene" saraksta.

Tā kā Brocēnu novada Brocēnu bāriņtiesas loceklei Valdai Štālai beidzies ievēlēšanas termiņš, bija sagatavots lēmuma projekts par viņas ievēlēšanu atkārtoti. A. Mēters aicināja jautājumu atlikt, jo komitejās ieteica izpētīt, vai nav iespējams novadā izveidot vienu bāriņtiesu pašreizējo triju vietā. Deputātu domas dalījās - daļa bija par V. Štālas atkārtotu ievēlēšanu, tieši tikpat daudz - par jautājuma atlikšanu.

Apstiprināja jūnijā piešķirtos sociālos pabalstus 163 cilvēkiem - kopsummā 2148,47 Ls.

Tā kā Agris Pūtelis vairs nepilda novada būvinspektora pienākumus, izslēdza viņu no novada domes būvvaldes sastāva un iekļāva tajā būvinspektori Tatjanu Gerenovsku.

Piešķīra nomā neapdzīvojamās telpas Brocēnu lauku teritorijas Bērzāju ielā 4 (bijusī katlumāja) uz 10 gadiem SIA "A.O.S.- Saule" un pirmajos 5 gados nenoteica telpu nomas maksu.

A. Mēters nolasīja Z. Fīrera iesniegumu, kurā viņš paziņo, ka sakarā ar domes unikālo lēmumu nesegt viņam ceļa izdevumus nokļūšanai domes un komiteju sēdēs, viņš lūdz uzskatīt neierašanos uz sēdēm par attaisnotu. Uz to deputāti nekādi nereaģēja - ne pieņēma lēmumu, ne piekrita, ne iebilda.