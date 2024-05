Vēl vienu māju Saldū apsaimniekos iedzīvotāji

Saldus pilsētas domes sēdē izskatīja 16 jautājumus - gan saimnieciskus, gan finansiālus, gan iesniegumus, kā arī apsprieda vairākas informācijas.

Sakārtos centra krustojumu

Apsprieda lēmuma projektu par horizontālo apzīmējumu veikšanu Striķu - Jelgavas - Kuldīgas - Lielās ielas krustojumā, kam nepieciešami 441,39 Ls. Lai nodrošinātu kustības drošību, izbraucot centra lielo krustojumu, ceļu policija ieteikusi apsvērt iespēju brauktuvi marķēt joslās. A. Pūtelis sacīja, ka neredz jēgu darbu uzsākšanai augustā, jo pēc dažiem mēnešiem sāksies slikts laiks un krāsojumu neviens tik un tā neredzēs, bet līdz pavasarim sāls to noēdīs. Viņaprāt, vispirms jāizdara viss, lai nodrošinātu kustības drošību pie skolām.

J. Koļesņikovs piekrita, ka gājēju pāreju krāsošana pilsētā uzsākta par vēlu, taču tām ir jābūt un šis jautājums neesot diskutējams. U. Feldmanis uztraucās, vai naudu neatņems kustības drošības garantēšanai pie izglītības iestādēm. Izpilddirektors Ā. Nārvils paskaidroja, ka ieplānotos līdzekļus ceļu satiksmes regulēšanai pie izglītības iestādēm neatņems. Tā kā bija paredzēts arī finansējums luksofora uzstādīšanai minētajā krustojumā, naudu ņems no tā.

Nolēma veikt pilsētas centra krustojuma horizontālo apzīmējumu atbilstoši Autoceļu direkcijas Saldus nodaļas apstiprinātajai skicei.

Šī gada marta domes sēdē deputāti nolēma domei piederošās kapitāla daļas akciju sabiedrībā "R&C" nodot privatizācijā, par privatizācijas paņēmienu nosakot kapitāla daļu pārdošanu. "Latvijas Vēstnesī" izsludinātajā termiņā pieteicās tikai viens pircējs - Gunārs Grosmanis. Viņš apņēmies samaksāt visu summu 5 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Nolēma pārdot G. Grosmanim 95 domei piederošās a/s "R&C" akcijas par kopējo summu 4750 Ls, par maksāšanas līdzekli nosakot latus. G. Grosmanim jāsamaksā arī 100 Ls, ko dome izdevusi par licencētā nekustamo īpašumu vērtētāja sniegto atzinumu.

Atlika jautājuma izskatīšanu par sabiedrisko pakalpojumu cenu regulēšanu Saldū. Domes amatpersonas vienojušās ar Liepājas domi nākamnedēļ tikties, lai pārrunātu iespējamu kopīga regulatora izveidošanu, kā to paredz likums. Tika izteikti arī citi priekšlikumi, kā veidot regulatoru Saldū.

Tā kā radušās neskaidrības siltummezglu uzstādīšanas ieguldījumu apmaksas kārtībā, bija sagatavots lēmuma projekts. Tajā paredzēts maksu par siltummezglu (6 santīmi par kvadrātmetru) līdz 2004. gada 1. martam iekasēt tikai no 1. jūnija līdz 1. oktobrim, bet apkures laikā to neiekasēt.

Pērn decembrī dome nolēma līdz nākamajai apkures sezonai pārtraukt šī maksājuma iekasēšanu. Daudzi iedzīvotāji bija sapratuši, ka maksājumu neiekasēs līdz 1. oktobrim, kad dzīvokļus reāli sāk apsildīt. Taču "Saldus siltumam" apkures sezona beidzas 31. maijā un nākamā sākas 1. jūnijā, tāpēc uzņēmums sāka maksājumu iekasēt.

Diskusijās deputāti izteica dažādus viedokļus, tostarp par siltummezglu apmaksas kārtību vispār; par pārāk lielajiem kredītu procentiem; par to, ka nepareizi ir noteikt vienādu maksājumu visās mājās (rēķinot vidējo cenu), katras mājas iedzīvotājiem jāmaksā tik, cik reāli maksā siltummezgls; par iespēju piedāvāt tiem, kas vēlas, samaksāt visu siltummezgla summu, lai nebūtu jāmaksā lieli kredīta procenti.

Lēmumu nepieņēma, jo iepriekšējais lēmums par maksājumu pārtraukšanu beidzās 31. maijā. Vienojās, ka augusta sēdei sagatavos priekšlikumus par iespēju siltummezglu uzstādīšanas maksu samaksāt ātrāk, ja iedzīvotāji vēlēsies.

Nolēma no 1. augusta nodot Nākotnes ielas 5. nama apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Ainai Lūsēnai. Nodeva viņas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā arī piecus neprivatizētos dzīvokļus, kas ir pilsētas domes īpašums. Uzdeva p/u "Namu pārvalde" vienoties ar A. Lūsēnu par īres un apsaimniekošanas parādu samaksas termiņu un kārtību.

Atbalsta konkursa finālistu

Noklausījās un pieņēma zināšanai domes revīzijas komisijas ziņojumu par konstatēto pēc pārbaudes Saldus pilsētas bērnu bibliotēkā.

Reģistrēja vienu iedzīvotāju dzīvokļu rindas uzlabojumu grupā pirmām kārtām. Nepiešķīra sociālā dzīvokļa statusu kādas II grupas invalīdes dzīvoklim. Deputāti iebilda, ka finansiālas grūtības ir arī citiem invalīdiem, pie kam daudziem vēl lielākas nekā minētajai, tāpēc nevar izdalīt atsevišķi tikai vienu.

Reģistrēja 9 tirdzniecības vietas, tostarp no jauna - individuālā komersanta "Mūza L" skaistumkopšanas salonu Striķu ielā 7a un a/s "Rīgas alus darītava "Vārpa"" alus bāru Lielā ielā 13. SIA "Grasis" tirdzniecības vieta tirdzniecībai ar saimniecības precēm reģistrēta jaunā adresē - Tūristu ielā 3a.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 4 nekustamajiem īpašumiem. Reģistrēja 6 individuālā darba veicējus.

Konkursa "Mis un Misters Saldus 2002" uzvarētājs Andulis Vitte uzrakstījis domei iesniegumu, kurā lūdz 400 Ls sakarā ar piedalīšanos konkursa "Mis un Misters Latvija 2002" finālā, kas notiks Ēģiptē. Sociālo jautājumu komiteja ierosinājusi piešķirt 150 Ls. A. Pūtelis iebilda, jo līdzekļi šādam pasākumam budžetā nebija ieplānoti, un ieteica konkursantam meklēt sponsorus. S. Gūtmane lūdza atbalstīt saldenieka braucienu uz finālu, jo viņš tajā pārstāvēs Saldu, bez tam ne jau bieži saldenieki iekļūstot šādu konkursu finālos. Nolēma piešķirt A. Vittem 150 Ls no kultūras pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem.

No 1. jūlija mainīja domes iestāžu medicīnas darbinieku darba algas. Atkarībā no slodzes un kategorijas, alga katram paaugstināta robežās no trīsarpus līdz desmitarpus latiem.

Koriģējot domes šī gada budžetu, izdarīja tajā grozījumus. Tā kā laikā, kopš pieņemts domes nolikums, bijušas izmaiņas gan likumdošanā, gan domes struktūrā, pēc sociālo jautājumu komitejas ierosinājuma veica izmaiņas domes nolikumā.

Sakarā ar Saldus - Līdingas sadarbības 10. gadadienu A. Pūtelis iesniedza lēmuma projektu, kurā paredzēts piešķirt Saldus pilsētas goda pilsones nosaukumu Līdingas - Saldus draudzības biedrības priekšsēdētājai Ilgai Nilsonei un ar pilsētas Atzinības rakstu apbalvot vairākus sadraudzības aktīvistus un atbalstītājus gan Zviedrijas pilsētā Līdingā, gan Saldū. Pamatojot savu priekšlikumu piešķirt goda pilsones nosaukumu, A. Pūtelis sacīja, ka plašie kontakti nebūtu iespējami, ja nebūtu I. Nilsones un viņas ģimenes nesavtīgā atbalsta.

Uz sēdi uzaicinātā Saldus - Līdingas draudzības biedrības priekšsēdētāja Anita Ieriķe lūdza respektēt I. Nilsones atteikšanos no šī nosaukuma, jo viņa nejūtoties pelnījusi tik augstu godu. Diskutēja par kritērijiem goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanā un izteica kritiku, ka līdz šim vēl nav izstrādāts nolikums. Izsakot atzinību I. Nilsones paveiktajam, deputāti tomēr neatbalstīja A. Pūteļa priekšlikumu, bet piekrita, ka viņai, tāpat kā 11 citiem aktīvistiem, pasniegs Atzinības rakstu.

Informē par finansēm un remontiem

SIA "Saldus namsaimnieks" zaļumsaimniecības meistare G. Kronberga un J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja direktore A. Ozoliņa pastāstīja, ka ir izstrādāta projekta skice un makets par okupācijas upuru piemiņas vietas iespējamo izveidošanu muzeja teritorijā. Pirmdien uz muzeju apskatīt projekta skici un maketu, kā arī diskutēt par konkrētās vietas izvēli aicināti gan politiski represētie, gan citi interesenti.

Pēc deputātu pieprasījuma izpilddirektors Ā. Nārvils un ekonomiste D. Šlanka sagatavoja priekšlikumus šī gada budžeta finansu situācijas uzlabošanai. Deputātiem nebija iebildumu, bet viņi izteica vēlmi ik mēnesi noklausīties informāciju, kas no priekšlikumiem jau izpildīts.

Pēc deputātu pieprasījuma Ā. Nārvils bija sagatavojis arī pārskatu par to, kādi remontdarbi veikti, sagatavojot pilsētas skolas jaunajam mācību gadam. Viņš bija sagatavojis informāciju arī par to, kas katrā skolā būtu jāieplāno nākotnē. Plašāk pārrunāja renovācijas darbus Saldus sākumskolā, minot arī, ka būvētāji ne visu paveic kvalitatīvi. Ā. Nārvils aicināja deputātus apmeklēt darba sanāksmes, kurās piedalās arī būvdarbu vadītāji.

A. Pūtelis pastāstīja, ka ar Kuldīgas televīzijas sabiedrību pārrunājis iespēju par apraides zonas ierīkošanu arī Saldū, lai pilsētā būtu vēl kāds informācijas avots. Viņš bija neapmierināts, ka līdz šim vēl nav pārspriesta Saldus radio darba kvalitāte, kaut par to runāts jau pirms gada, un ieteica nākamajā domes sēdē šo jautājumu iekļaut darba kārtībā.

Jūnijā vairāki domes deputāti tikās ar rajona galvenās bibliotēkas vadītāju S. Vitkausku, kas deputātiem stāstīja arī par vajadzībām bibliotēkas attīstībai. Tā kā galveno bibliotēku pārsvarā izmanto saldenieki, vadītāja lūdza deputātu atbalstu, tostarp arī finansiālu. U. Feldmanis vēlējās uzzināt, vai pēc sarunas kaut kas jau izdarīts. V. Dīriņš pastāstīja, ka viņš uzrakstījis vēstuli rajona padomes priekšsēdētājai A. Liepai, jo bibliotēka pieder rajona padomei. Vēstulē teikts, ka pilsētas pašvaldība gatava sadarboties, taču iniciatīvai, lai konsekventi sāktu jautājumus risināt, jānāk no rajona padomes puses.