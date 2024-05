Zirņos sargās ceļus

Pagasta padomes sēdē pārrunāja pagasta dzīves aktualitātes, lēma par finansējuma piešķiršanu.

Tā kā tuvojas gada nogale ar svētku pasākumiem, izskatīja, cik naudas atlicis sociālajā budžetā. Neskatoties uz to, ka šogad no sociālā budžeta nācās iztērēt apmēram 1000 latu vairāk, nekā bija plānots (bija jāpiešķir vairāk bēru pabalstu, vairāk cilvēku vajadzēja ievietot pansionātā, pašvaldība finansiāli atbalstīja pagastā dzīvojoša invalīda piedalīšanos sporta spēlēs), budžetā tomēr vēl pietiks naudas svētku prieka sagādāšanai. Paciņas saņems 95 skolēni (no 1. - 4. klasei, katram piešķīra 1,50 Ls) un 140 pirmsskolas vecuma bērni (katram 2 Ls). Ziemassvētku pasākumu organizēšanai abām pagasta pamatskolām katrai piešķīra 107 Ls mūzikai un 25 Ls eglītes dekorēšanai. Svētku paciņām pagasta vientuļajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem iedalīja kopsummā 50 Ls, pensionāru atpūtas vakara organizēšanai (notiks 22. decembrī Zirņu pamatskolā) - 50 Ls.

Ārstēšanās un zobu protezēšanas izdevumu segšanai piešķīra sociālo pabalstu 7 pagasta iedzīvotājiem - kopsummā 83,11 Ls.

Pārrunāja, ka līdz 10. decembrim visām pašvaldības iestādēm padomē jāiesniedz nākamā gada budžeta projekti, lai varētu lemt par padomes nākamā gada budžetu kopumā.

Deputāti bija vienisprātis, ka pastiprināta uzmanība jāvelta pašvaldības ceļu saudzēšanai. Pašlaik, kad ir nepastāvīgi laika apstākļi, kas var ietekmēt daudzu ceļu kvalitāti, pašvaldība slēgusi ceļus Liepājas šoseja - Sātiņi, Liepājas šoseja - Buki, Liepājas šoseja - Kojnieki, Liepājas šoseja - Saulgrieži, Liepājas šoseja - Dzērves, Liepājas šoseja - Višķeri, Gāgas - Lāči - Vālodzes, Cieceres tilts - Busenieki, Būriņu kapi - Dekšenieki. Stingri tiks uzraudzīts pašvaldības ceļu stāvoklis. Ja laika apstākļi uzlabosies, braukšanas aizliegums tiks atcelts.

Uz sēdi bija uzaicināti firmas "Delfīns un Ko" pārstāvji. Firma veikusi uzmērīšanas darbus abos pagasta ciematos un pašlaik izstrādā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases (šādu dokumentu nepieciešamība ir obligāta). Pašvaldībai tika piedāvāti dažādi risinājumi un firmas noteiktā cena. Nolēma, ka pagasta padome samaksai par darbu var atvēlēt 1500 Ls.

Izskatīja vairākus iesniegumus zemes jautājumos: daži atteicās no nomas zemes, daži vēlējās zemi nomāt, vairākiem samazināja maksu par īpašumā piešķiramo zemi.

Noklausījās dažādas informācijas. Padomes priekšsēdētājs V. Grāvelis pastāstīja par tikšanos ar zemju īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas tūristu apskatei piedāvājamie objekti. Zemju īpašnieki atbalstījuši pašvaldības centienus izstrādāt tūrisma attīstības programmu.

Sabiedriskā organizācija "Projekts vizuālā Latvija" piedāvā veidot videofilmu par Zirņu pagastu. Deputāti piedāvājumu pieņēma zināšanai un vienojās, ka konkrētāk par to runās nākamgad, kad būs zināmas pašvaldības rīcībā esosās finanses.

Deputāti tika informēti par to, ka pēc pagasta teritorijas apsekošanas sakarā ar aptauju par latvāņu izplatību Latvijā Zirņu pagastā atrasti tikai divi latvāņi (Liepājas - Rīgas šosejas malā), tie likvidēti.

Informēja pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Grāvelis