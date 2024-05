Saldū turpinās sakārtot komunālo saimniecību

Saldus pilsētas domes sēdes darba kārtībā bija 25 punkti, un deputātiem nācās lemt gan par saimnieciskiem, finansiāliem un sociāliem jautājumiem, gan arī par pilsētas siltumapgādes un ūdenssaimniecības attīstību.

Saimnieciski jautājumi

Ziņojuma par veikto revīziju Saldus 2. vidusskolā lielāko daļu aizņēma konstatētais par skolas parādu komunālo uzņēmumu kombinātam. Pašvaldība kopš 1999. gada skolai nepārskaita nepieciešamo summu maksai par ūdensvadu un kanalizāciju. Šobrīd parāds ir 5,3 tūkstoši latu, KUK skolu brīdinājis par tiesu darbiem. Deputāti nolēma uzdot domes speciālistiem sakārtot jautājumu par komunālo pakalpojumu apmaksu Saldus 2. vidusskolā.

Plaši diskutēja, apspriežot vairāku nomnieku iesniegumu piešķirt mājai Striķu ielā 1 dzīvojamās mājas statusu, kas dotu iespēju telpas privatizēt. Sēdē piedalījās arī nomnieki. M. Hausmanes i/u, SIA "Modes gaume", i/u "Pieaugušo apmācības centrs" un N. Bērziņa i/u "ZO" iesniegums tapis, lai nomnieki iegūtu garantijas, ka pēc nomas līguma termiņa beigšanās viņiem pēkšņi neliks telpas, kuru remontā ieguldīti prāvi līdzekļi, atstāt.

"Vai šodien kāds var pateikt, ka domei nākotnē nevajadzēs papildu telpas? Ka tik neiznāk tā - šodien nododam māju privatizācijai, bet nākamgad lēmums būs jāatceļ?" vaicāja deputāts O. Ābelnieks. Balsot par mājas nodošanu privatizācijai aicināja deputāts A. Herings. Bet deputāts A. Pūtelis uzskatīja: "Neesmu gatavs lemt, vai atdot māju privatizācijai par sertifikātiem. Pilsētas budžets jau tā ir knaps. Vērtība ir ne jau ēkai, bet vietai pašā pilsētas centrā. Kad nomnieki šajās telpās iegāja, viņi zināja, kādi ir noteikumi."

Ar balsu vairākumu nolēma piešķirt ēkai Striķu ielā 1 dzīvojamās mājas statusu un nodot vispārējai privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju".

Debates izraisījās, vai apstiprināt pilsētas siltumapgādes sistēmas 5. kārtas rekonstrukcijas investīciju projektu 2003. gadam kopsummā par 100 000 Ls, ieguldot tajā pašu līdzekļus 20 000 Ls, piesaistot kredītu 50 000 Ls un pieprasot mērķdotāciju no valsts budžeta 30 000 Ls. Pilsētas siltumapgādes plāns jau iesniegts Ekonomikas ministrijā, taču, lai piesaistītu valsts investīcijas, nepieciešams domes apstiprinājums. Projekta 5. kārtā galvenokārt plānota siltumtīklu rekonstrukcija. Ar balsu vairākumu lēmumu pieņēma.

Deputātu domas dalījās arī par to, vai atdot p/u "Saldus siltums" bilancē Dzirnavu ielas, Kalnsētas ielas un Slimnīcas ielas katlumājas. Pērn 30. novembrī dome nolēma šīs katlumājas no uzņēmuma pārņemt savā bilancē, jo "Saldus siltumam" draudēja maksātnespēja. Lai katlumājas "neaprakstītu" un pilsēta tās nezaudētu, toreiz nolēma tās pārņemt domes bilancē. Šobrīd ekonomiskā situācija uzņēmumā uzlabojusies, tāpēc tas lūdz katlumājas atgriezt "Saldus siltuma" bilancē. Tas ļautu palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par 138 000 Ls (licencēta vērtēšanas firma katlumājas novērtējusi pēc pašreizējās tirgus vērtības) un lūgt Hansabanku par šo summu samazināt pilsētas domes galvojumu kredītam. Ar nelielu balsu vairākumu nolēma minētās katlumājas atdot "Saldus siltuma" bilancē.

Saldus jau iesaistījies ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanas projektā. Lai to turpinātu, nolēma iesaistīties projektā par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, lai ūdenssaimniecības sektorā ieviestu Eiropas Savienības prasības. 2002. gadā tam nolēma nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no dabas resursu nodokļa 10% apmērā no plānotajām izmaksām, nepārsniedzot 3500 Ls.

Sociālie jautājumi

Apstiprināja sociālās palīdzības dienesta nolikumu.

Noteikumus "Par trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu Saldus pilsētā" neapstiprināja, jo deputāti uzskatīja, ka tie vēl ir redakcionāli sakārtojami.

Apstiprināja noteikumus "Par garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanu Saldus pilsētā". Noteikumi attiecas uz īpaši trūcīgām ģimenēm un paredz, ka pabalstu ģimene var saņemt, ja tās ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 21 Ls uz vienu ģimenes locekli. Obligāts nosacījums, ka ģimenei jāiesaistās sava materiālā stāvokļa uzlabošanā.

Finansējuma piešķiršana

Dome saņēmusi pilsētas pensionāru organizācijas iesniegumu ar lūgumu piešķirt 500 Ls Ziemassvētku paciņu iegādei pensionāriem un politiski represēto personu apvienības Saldus nodaļas iesniegumu ar lūgumu piešķirt 1000 Ls represētajiem. Taču gandrīz visi plānotie līdzekļi pašvaldības sociālajā budžetā jau iztērēti.

Uz sēdi bija ieradies represēto apvienības pārstāvis Visvaldis Vējš, kas lūdza tomēr atrast budžetā naudu, jo pēdējā laikā stipri pasliktinājušies represēto apstākļi - zāles viņiem vairs nav par brīvu vai ar atlaidēm, strādājot viņi zaudē daļu pensijas, represētie vairs nevar par brīvu braukt sabiedriskajā transportā. A. Herings, A. Līpiņš un O. Ābelnieks, atzīstot, ka budžetā tiešām ir lielas grūtības, aicināja tomēr atbalstīt lūgumu, jo "katru gadu esam devuši, nebūtu īsti pareizi, ja šogad noraidām". A. Pūtelis ieteica, ka pareizāk būtu jau laikus padomāt, kuras iedzīvotāju grupas svētkos apsveikt, un budžetā paredzēt tam līdzekļus.

Ar balsu vairākumu tomēr nolēma, ka abām organizācijām kopā jāpiešķir 1000 Ls, un uzdeva sociālo jautājumu komisijai no sociālā budžeta līdzekļiem šo naudu sadalīt. (Nākamajā rītā pēc sēdes noskaidroju, ka 29. novembrī domes sociālajā budžetā bija palikuši tikai 1464 Ls. A. Līpiņš sacīja, ka no šīs naudas nekādi nevar atvēlēt 1000 Ls, jo decembrī vēl būs jāpiešķir pabalsti neatliekamiem gadījumiem, tāpēc visticamāk, ka komisija lūgs finansu komiteju izlemt, kur ņemt šo summu - S. K.)

Nolēma katram pilsētas skolas vecuma bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam piešķirt kabatas naudu 5 Ls mēnesī. Šobrīd pilsētā ir 3 šādi bērni. No sociālā budžeta piešķīra 30 Ls multiplās sklerozes asociācijas Saldus nodaļai Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.

Dažādi jautājumi

Izskatīja zemes jautājumus: piešķīra zemi individuālajai apbūvei, piešķīra adresi zemes gabalam, anulēja domes aprīļa lēmumu par zemes piešķiršanu SIA "Hortens", jo nav uzsākta būvniecība un netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, 43,28 Ls parādu nolēma piedzīt.

Apstiprināja dzīvokļu un iedzīvotāju reģistrācijas komisijas lēmumu par dzīvokļu piešķiršanu. Atsevišķi balsoja par apdzīvojamās platības piešķiršanu personām, kas atgriezušās no soda izciešanas vietām. Neskatoties uz dažu deputātu iebildumiem, viņiem apdzīvojamo platību piešķīra. Atsevišķi balsoja arī par 2 iesniegumiem, kuru autores lūdz domi atlikt tiesas sprieduma izpildi par viņu izlikšanu no dzīvokļa sakarā ar lielajiem parādiem. Vienas īrnieces lūgumu noraidīja, otrai uzdeva līdz 10. decembrim noslēgt līgumu ar "Saldus siltumu" par parāda samaksas grafiku. Diskusijas izraisījās par dzīvokļu parādiem, jo 2 dzīvokļiem, kurus dome piekrita izīrēt, ir ļoti lieli iepriekšējo īrnieku parādi. Deputāti uzskatīja, ka turpmāk parādu piedziņai jāvelta daudz lielāka uzmanība.

Piešķīra neapdzīvojamas telpas statusu 2 dzīvokļiem Kuldīgas ielā 21a, kurus nopircis SIA "Jānis" un vēlas tajos ierīkot kafejnīcu un biroja telpas. Atteica piešķirt neapdzīvojamās telpas statusu viena dzīvokļa divām istabām, jo dzīvokļa īpašums nav dalāms.

Mobilie telefoni

Pēc sēdes radās pārdomas, vai pilsētas domniekiem nevajadzētu sekot rajona padomes piemēram mobilo telefonu lietošanā sēdes laikā. Rajona padomē nolemts, ka pirms sēdes telefoni jāizslēdz, jo tie traucē sēdes darbu. Šajā domes sēdē laikā, kad amatpersona ziņoja par savu jautājumu, kārtējo reizi iezvanījās kāda deputāta mobilais telefons, kas ziņotājai "nojauca" visu sakāmo. Sēdēs deputātu mobilie telefoni zvana diezgan bieži. Daži iziet runāt gaitenī, daži to dara turpat sēdes telpā. Rodas šaubas, vai šajā laikā viņi dzird arī sēdē runāto, telefonu zvani traucē arī apkārtējiem.