Ezernieki vēlas sporta organizatoru un drošību

Pagasta padomes sēdē galvenais jautājums bija par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.

Nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības vienam cilvēkam, kas zemi neizmanto un par to arī nemaksā nekustamā īpašuma nodokli. Materiālus par pieciem lielākajiem parādniekiem, kas vairākkārt brīdināti, iesniegs tiesā parāda piedziņai. Četrus parādniekus brīdinās par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

Noraidīja lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Pieciem cilvēkiem pagarināja nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 2 nekustamajiem īpašumiem. Apstiprināja 2 zemes lietošanas tiesības.

Piešķīra sociālo pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 10 iedzīvotājiem - kopsummā 160 Ls.

Noklausījās pagasta sportistu un sporta atbalstītāju iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju pagastā izveidot sporta organizatora amata vietu. Nolēma ņemt vērā šo ieteikumu, veidojot pašvaldības jauno budžetu.

Noraidīja divus lūgumus pagarināt komunālo maksājumu samaksas termiņus.

Apstiprināja finansu komitejas lēmumu, ka uz Ziemassvētkiem iznāks pagasta izdevums "Ezeres Vēstis".

Pēdējā laikā pieaudzis to cilvēku skaits, kas vēlas no lielākiem dzīvokļiem pārcelties uz mazākiem. Vienu cilvēku uzņēma vienistabas dzīvokļu rindā.

Tā kā Ezerē izveidots sociālais dzīvoklis un strādā aprūpētāja, noteica viņai mēnešalgu.

Izskatīja videonomas "Bērzkalni" iesniegumu un atļāva izvietot reklāmu Ezeres centrā pie krustojuma.

Noklausījās informāciju par svētku pasākumiem pagasta kultūras namā decembrī. 14. decembrī tiek rīkots ikgadējais ģimeņu vakars. 23. decembrī Ziemassvētku vecītis pie eglītes aicina pensionārus, bet 27. decembrī - pagasta bērnus.

Informēja pagasta padomes sekretāre Dace Pērkone-Kuļvinska

"Pagasta padome sagatavojusi un nosūtījusi divas vēstules - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Iekšlietu ministrijai," informēja padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Ceļapīters.

"Uz mūsu 1999. gada 20. augustā nosūtīto vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par to, ka pagastā bija gaisa pārrobežas piesārņojums, dažādu ministriju pārstāvji norādīja viens uz otru, ka tiek gatavots starpvalstu līgums, kas novērsīs domstarpības, un izstrādās vienotus piesārņojuma kritērijus abās valstīs, kā arī izstrādās mehānismu agrās brīdināšanas sistēmas ieviešanai. 1999. gada 2. oktobrī "Saldus Zemē" bija informācija, ka šī paša gada 1. oktobrī Biržu pilī Lietuvā Vents Balodis no Latvijas puses un Daniuss Liģis no Lietuvas puses parakstījuši starpvalstu līgumu par sadarbību vides aizsardzībā.

Bet par Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcā šogad 24. novembrī notikušo nopietno avāriju mūsu pagasta iedzīvotāji un tuvākie kaimiņi uzzināja no masu informācijas līdzekļiem tikai pēc vairākām dienām. Tāpēc pagasta pašvaldība no augstākajām amatpersonām vēlas informāciju par minētā starpvalstu līguma izpildes gaitu, kā arī instrukcijas no valsts glābšanas dienestiem, kā iedzīvotājiem rīkoties Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas avāriju gadījumā."