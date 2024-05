Auces novads grib trīs Saldus novada pagastus

Auces novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju izskatīt un izvērtēt jautājumu par Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu, kas vēsturiski ietilpuši Auces rajona sastāvā, pievienošanu Auces novada administratīvajai teritorijai.

Ko par šādu lēmumu domā Saldus novada pašvaldībā?

“Savus pagastus neatdosim!”

MĀRIS ZUSTS, Saldus novada domes priekšsēdētājs: “Vēl šobaltdien neviens no Auces novada pašvaldības nav ar mani runājis par šo lēmumu. Par viņu ārkārtas domes sēdē nolemto uzzināju no informācijas publiskajā telpā. Manuprāt, šāds lēmums ir ļoti nekorekts, man pat nav komentāru. Humoram — es esmu izbrīnīts, ka Auces novada deputāti lēmumā vēl nav ierakstījuši, ka Latvijas galvaspilsēta varētu būt Auce. Un treškārt — mēs savus pagastus nevienam neatdosim!”

Lēmums satrauc iedzīvotājus

EVIJA MAME, Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja: “Uzskatu, ka vispirms vajadzēja sarunu ar pagastiem, kurus grib pievienot Auces novadam. Viņu lēmums bija kā zibens no skaidrām debesīm. Zvanīju uz Saldus novada pašvaldību, vai viņiem par to kas zināms. Izrādījās, ka nav. Auces novada domes deputāti bija lēmuši par svešu teritoriju, pat nekonsultējoties ar Saldus novada domes un triju pagastu vadību, nerunājot par iedzīvotājiem.

Kad televīzijā un radio bija izskanējusi šī ziņa, mans telefons kļuva karsts. Cilvēki satraukti — kā par ko tādu var lemt, ja nav bijusi iedzīvotāju sapulce? Viņi bija lielā nesaprašanā.

Nav runas par to, ka reformas dēļ nevarētu būt variantu. Runa ir par to, kā izlemj, — mēs tā izdomājām, nolēmām un paziņojām medijiem. Uztaisa ažiotāžu, satracina cilvēkus. Vai tas pirms Ziemassvētkiem bija vajadzīgs? Pieņemsim, ka teorētiski mūs patiešām pievienotu Aucei. Tad kāda var būt turpmāka sadarbība, ja šī novada pašvaldība absolūti nerēķinās ar manu un pagasta iedzīvotāju viedokli! Cilvēki jau tā ir neizpratnē par reformu, jautā — kā būs, kas uzlabosies, ko apvienos? Un pēkšņi pa radio izskan šāda ziņa. Daudzi jau nesaprot, ka tas ir tikai Auces novada deputātu lēmums un ka viņi tā gribēja. Cilvēki domā, ka tā arī notiks. Vai ir nopietna un korekta rīcība — satracināt cilvēkus, uz svētkiem viņiem pasniedzot šādu bombongu?

Mūs pievienojot Auces novadam, iedzīvotāju skaits daudz nepalielināsies, arī lielas uzņēmējdarbības mūsu pusē nav, lai pašvaldībai ienestu daudz naudas. Tie, kas grib mācīties Aucē, tāpat brauc uz turieni, jo Auces vidusskola mums ir tuvāk. Nevienam nav aizliegts mācīties, kur grib, bet vai tādēļ mūs jāpievieno citam novadam? Braucot no mūsu puses, ceļi līdz Aucei briesmīgi. Cilvēki arī par to šūmējas — vai mums tagad būs tādi ceļi kā Auces novadā? ”

“Pat nepajautāja mūsu domas.”

GUNTA KALNIŅA, apvienotās Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldes vadītāja: “Esmu sašutusi un pat negribu runāt par šo tēmu, jo jūtos pilnīgi beztiesiska. Mums nebija nekādas informācijas, ka būs šāds lēmums. Nesaku, ka neviens iedzīvotājs nevēlas būt pie Auces novada. Rubas pagastā diezin vai, bet Jaunauces pagastā, iespējams, daļa to vēlas. Neviens šādi nepieņem nopietnu lēmumu. Būtu vismaz iebraukuši pagasta pārvaldē un informējuši par savu nodomu, pajautājuši, kāds ir cilvēku noskaņojums.

Auces deputāti rīkojas gandrīz kā Ministru kabinets — pieņem lēmumu un to izsludina, iepriekš ne ar vienu neaprunājoties. Saldus novada domes priekšsēdētājs bija atvaļinājumā, zvanīju vietniekam Raivim Zīrupam un jautāju, vai viņš zina šos jaunumus. Pašvaldības vadībā neviens nezināja. Man zvanīja mūsu skolas direktore, viņa bija par šo lēmumu dzirdējusi Kurzemes radio. Vakarā televīzijā skatījos Panorāmu, tur titros slīdēja šī informācija. Ir ļoti nepatīkami, ka pat nepieļauj domu ar tevi parunāt vai vismaz informēt, bet lemj par cita novada teritoriju. Jā, mēs esam bijuši savā laikā gan pie Auces, gan Dobeles, bet no tiem laikiem pagājis ļoti daudz gadu. Tad jau varam ielūkoties vēl senākā pagātnē, kad mūsu zemei pāri gāja zviedri, vācieši...

Pēc šī lēmuma pa kaktiem tika apspriestas visādas sazvērestības teorijas. Runāja pat, ka auceniekiem ar mūsu novada pašvaldības vadību viss jau bijis sarunāts un vadība trīs mūsu pagastus pārdevusi Aucei... Kad masu medijos izskanēja ziņa par Auces novada lēmumu, man zvanīja Jaunauces iedzīvotāju pārstāvis, un sākumā bija nostāja: mēs pagasta pārvaldē jau esot zinājuši, ka būs šāds lēmums, bet viss noticis iedzīvotājiem aiz muguras. Kad izrunājāmies, tad saprata, ka te nav iesaistīta ne mūsu novada pašvaldība, ne pagasta pārvalde. Pārstāvis teica, ka pirms tam vairāki jaunaucnieki savā starpā sazvanījušies, un neviens nav bijis par to, ka būtu jāpāriet no lielāka novada centra uz daudz mazāku. Auces novada centrā var saņemt daudz mazāk pakalpojumu nekā Saldū, kur ir arī daudz valsts iestāžu. Aucē tikai viens bankomāts. Ja uz Auci būtu asfaltēts ceļš, iespējams, daudz vairāk cilvēku gribētu braukt uz to pusi. Jaunauces zemniece man teica — ja jau viņus tā interesē mūsu trīs pagasti, tad lai viss Auces novads nāk pie Saldus novada.

Grūti saprast, kādu izdevīgumu redz Auces novada deputāti, šādi lemjot. Jā, Auces pašvaldības autobuss brauc pēc mūsu pagastu skolēniem. Taču neredzu pamatojumu, ka Auces vidusskolā tāpēc varētu būt vairāk skolēnu, ja novadam pievienotu mūsu pagastus. Gan Rubas, gan Jaunauces pagastā bērnu skaits katastrofāli samazinās.

Pa visiem trīs minētajiem mūsu pagastiem ir apmēram 1300 iedzīvotāju, Auces novadā — ap sešiem tūkstošiem. Kopā sanāk ap septiņiem tūkstošiem. Daudz par maz, lai būtu ievērojama attīstība. Ja vēl Auce būtu kā Brocēni, kur lieli ražošanas uzņēmumi, tranzīta šoseja... Ja nu vienīgi Auces pašvaldībai ir kāda informācija par dzelzceļa attīstību, tad saprotams, ka viņiem vajadzīga mūsu Reņģes stacija. Pie tās ir dubultās sliedes, vilcieni var samainīties. Auces stacijā ir vienvirziena sliedes, tur to nevar. Dzelzceļš viņus varētu pie mums ieinteresēt. Iedzīvotāju šeit maz, pašvaldībai piederoši meži Rubā un Jaunaucē ir tikai tādas skrandas. Jaunauces muiža? Tajā jāiegulda daudz līdzekļu.

Kad pirms nedaudz vairāk par desmit gadiem arī notika pašvaldību reforma un veidojās novadi, Jaunaucē bija vismaz iedzīvotāju sapulces, kurās apsprieda iespēju pievienoties Aucei. Rubā nekad nav bijušas sapulces, ka gribētu iet pie Auces. Tad jau mēs pie Liepājas arī varam gribēt. Šis lēmums tiešām radīja cilvēkos sašutumu.”

Redakcijas piebilde

“Auces novada dome, izvērtējot likumprojektu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums (ATL), konstatēja un secināja, ka, izstrādājot ATL, nav notikusi konsultācija ar Auces novada pašvaldību un nav ievērots un ņemts vērā Auces novada iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu,” novada mājaslapā raksta Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs. Kā ar Saldus novada pašvaldības un Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasta iedzīvotāju viedokli? Vai nebija svarīgi uzzināt arī viņu domas, pirms pieprasīt trīs pagastus pievienot Auces novadam?