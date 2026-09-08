Teritorijas plānojumam top 3., cerams, pēdējā, redakcija
Klausīties rakstu
Vēl piecas dienas — līdz 13. septembrim — iedzīvotāji, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un citi var iesniegt priekšlikumus Saldus novada teritorijas plānojuma 3. redakcijai.
Par šī nozīmīgā ilgtermiņa attīstības dokumenta tapšanas gaitu SZ izvaicāja izstrādes vadītāju, Saldus novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas galveno teritorijas plānošanas un vides speciālisti LAURU ZARIŅU-SKAPSTI.
Pirmoreiz Saldus novada iedzīvotājus aicināja iesniegt priekšlikumus jaunajam teritorijas plānojumam jau 2023. gadā. Kāpēc šīs dokuments vēl nav izstrādāts un stājies spēkā?
“Teritorijas plānojuma izstrāde ir darbietilpīga; nav nekas neparasts, ka tā ilgst vairākus gadus. Pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas saņēmām 90 priekšlikumu — gan no iestādēm un institūcijām, kuras sākotnēji izsniedz teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumus un pēc tam dod atzinumu, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Pamatojoties uz šiem atzinumiem un priekšlikumiem, tapa plānojuma 2. redakcija. Tās sabiedriskajā apspriešanā šovasar tika iesniegti 37 priekšlikumi. Daļa no tiem redakcionāli, citi saistīti ar šajā laikā notikušām izmaiņām likumos un noteikumos, bet daļa attiecas uz teritoriju funkcionālās zonas maiņu vai citām būtiskām izmaiņām.
Gatavojot teritorijas plānojuma 3. redakciju, gan ņemam vērā jau sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, gan arī aicinām ikvienu interesentu līdz 13. septembrim iepazīties ar 2. redakciju un, ja nepieciešams, ieteikt izmaiņas. Joprojām atrodas cilvēki, kas par šī dokumenta izstrādi neko nav dzirdējuši, un arī pa šiem trim gadiem, iespējams, iedzīvotāji vai uzņēmumi mainījuši savus plānus, radušās jaunas idejas, kuru īstenošanai nepieciešams atbilstošs zonējums.”
Atgādiniet, kā visvienkāršāk uzzināt — vai jaunais teritorijas plānojums ietekmēs konkrētus īpašumus?
“Interaktīva karte un visa papildu informācija pieejama mājaslapā www.geolatvija.lv; tiešā saite publicēta Saldus novada pašvaldības mājaslapā. Meklētājā ierakstot sava īpašuma kadastra numuru vai adresi, kartē būs apskatāms gan savs, gan piegulošās teritorijas zonējums; turpat arī atrodams skaidrojums par attiecīgās teritorijas izmantošanas iespējām un citi normatīvie akti, tajā skaitā apbūves noteikumi. Ja iepazīties ar informāciju mājaslapā šķiet par sarežģītu, var autorizēties, pieprasīt izziņu un saņemt skaidrojumu tieši par savu īpašumu. Pieejama arī karte PDF formātā.
Mājaslapā var arī salīdzināt, ar ko topošais teritorijas plānojums atšķiras no spēkā esošajiem Saldus novada un Brocēnu novada teritorijas plānojumiem. Brocēniem tas ir jaunāks un modernāks, tāpēc kartē vieglāk salīdzināt, bet arī Saldus novada teritorijas plānojams atrodams samērā vienkārši.
Ja pašus izmaiņas neskar, ieteicams pārbaudīt arī kaimiņos esošu teritoriju zonējumu; var būt, ka tas neatbilst jūsu interesēm un vēlaties pret to iebilst. Un, protams, ieteicams iepazīties arī ar pašvaldības teritoriju attīstības plāniem, lai pēc gadiem nebūtu pārsteigumu par, jūsuprāt, nevēlamu būvniecību vai citām darbībām.”
Par ko priekšlikumus sniedza iedzīvotāji, biedrības un uzņēmēji teritorijas plānojuma iepriekšējo divu redakciju sabiedriskajās apspriešanās?
“Bija viedokļi par pilsētu administratīvās teritorijas paplašināšanu, par funkcionālās zonējuma maiņu gan saviem, gan pašvaldības īpašumiem, derīgo izrakteņu ieguves nosacījumiem un citiem jautājumiem. Bet visvairāk, protams, par vēja elektrostaciju izvietojumu Saldus novadā.”
Teritorijas plānojuma 1. redakcijā bijāt noteikuši lielāku attālumu no vēja elektrostacijām nekā Ministru kabineta noteikumos — 1000, nevis 800 metru no viensētām un 1200, nevis 1000 metru līdz apdzīvotai vietai.
“Šie attālumi saglabāti arī 2. redakcijā un paliks trešajā. Esam gan saņēmuši investoru iebildumus, ka tie noteikti nepamatoti.”
Bet ko par to saka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)?
“Ministrija pašvaldības teritorijas plānojumu izskatīs tad, kad novada dome tos būs apstiprinājusi kā saistošos noteikumus un sāksies mēnesi ilgs periods to apstrīdēšanai.”
Tātad galvenā cīņa par vēja parku ierobežošanu vēl tikai priekšā?
“Iespējams. Kā zināms, Bauskas novada un Preiļu novada teritorijas plānojumus ar stingrākiem nosacījumiem vēja parku būvniecībai ar rīkojumu apturēja toreizējais viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Pašvaldības vērsās Satversmes tiesā. No tās sprieduma būs atkarīgi ne tikai šo abu pašvaldību, bet arī citu centieni teritorijas plānojumos ierobežot vēja parku izvietojumu.”
Vai Saldus novada teritorijas plānojuma 3. redakcija būs galīgā? Dzirdēts, ka pašvaldības izstrādā arī 5. un 6. redakciju…
“Mēs zinām, ka uzņēmēji, investori gaida jauno teritorijas plānojumu, un apzināti nenovilcinām tā izstrādi. Šī dokumenta daudzas redakcijas visbiežāk jāizstrādā pašvaldībās ar lielām pilsētām vai pie jūras, kur vēlme apbūvēt saduras ar iedzīvotāju, institūciju un vides aizstāvju pretestību.
Patlaban šķiet, ka 3. redakcija būs pēdējā, kurai rīkosim sabiedrisko apspriešanu, jo bijis pietiekami ilgs laiks iedzīvotāju un uzņēmēju priekšlikumu iesniegšanai. Ikviens papildinājums teritorijas plānojumā, kas skar trešās personas intereses, prasa sabiedrisko apspriešanu. Piemēram, ja iedzīvotājs vēlas savā īpašumā uzsākt uzņēmējdarbību un atbilstoši mainīt tā zonējumu, pašvaldībai jānodrošina arī kaimiņos esošu īpašnieku tiesības iebilst pret to vai akceptēt.
Bet dzīve ir dinamiska, plāni rodas un mainās. Lai teritorijas plānojuma izstrāde neizvērstos bezgalīga, jānosaka termiņš jaunu izmaiņu rosināšanai. Tas ir 13. septembris. Pēc tam savus plānus varēs īstenot, ierosinot lokālplānojumus.”
Vai katrai redakcijai tiek veidots arī jauns vides pārskats?
“To koriģē atbilstoši redakcijā iekļautajām izmaiņām, taču tās nav būtiskas; piemēram, 3. redakcijā paredzams, ka dažās vietās mainīsies prasības pēc noteiktas kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas uzņēmējdarbībai. Valsts vides dienests sniegs atzinumu tikai par galīgās redakcijas vides pārskatu, kas pēc būtības ir stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.”
Kam vēl būtu jāpievērš uzmanība, kad sāksies Saldus novada teritorijas plānojuma 3. redakcijas sabiedriskā apspriešana?
“Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izstrādājusi jaunu plūdu riska karti Ventas baseinam, tajā iekļauta arī Cieceres upe no hidroelektrostacijas līdz ietekai Ventā. Jaunums — mainās applūstošās teritorijas, kurās liegta apbūve. Šie ierobežojumi būs iekļauti teritorijas plānojuma 3. redakcijā, tos gan mainīt nevarēs.
Kad nodevām sabiedriskai apspriešanai 1. redakciju, uzklausījām kritiku, ka 2018. gadā veidotā topogrāfiskā karte ir novecojusi un ar veciem datiem. 2. redakcijai varējām izmantot šobrīd pieejamo jaunāko topogrāfisko karti, kurā redzama novada teritorija uz 2022. gadu. Iespējams, kartē redzams mežs, kur tagad izcirtums, vai pa šiem gadiem notikušas citas izmaiņas vidē. Taču par šīm neatbilstībām nebūtu jāsatraucas, jo attiecīgajā zonējumā pieļaujams plašs izmantošanas spektrs, turklāt, izskatot konkrētu īpašumu zonējuma maiņas pieprasījumus, varam izmantot aktuālākas valsts datu bāzes.”
Citi raksti sadaļā: Domā-dari!
- Kas notiks ar virszemes televīziju novadā? Kādas ir alternatīvas? 02.10.2026
- Sezonas izskaņā piedalās nakts rallijkrosā 02.10.2026
- Mākslīgais intelekts palīdz reaģēt ātrāk Palīdz strādāt ātrāk 29.09.2026
- Ja zināšanas ir zelts, tad seminārs bija pilna lāde 18.09.2026
- Rudens optimistisks, bet kādi iznāksim no ziemas? 18.09.2026
- Turpinām burtot solījumus 11.09.2026
- Mani dati zagļu rokās 04.09.2026
- Vietējo ideja kļūst par realitāti 04.09.2026
- Šogad lielākoties kulti pārtikas kvalitātes graudi 28.08.2026 01:00
- Palīdzam saprast, ko sola kandidāti 18.08.2026 02:00
- Ministres steiga rada zibeni skaidrās debesīs 11.08.2026
- Gludāks ceļš un drošāka braukšana 07.08.2026
- Glābēji: mežā dodieties pārdomāti 04.08.2026
- Eksāmenu rezultātos drāmas nav 28.07.2026
- Agresīva braukšana joprojām ikdiena uz Latvijas ceļiem 21.07.2026
- Traktordienā startē kopā ar pieaugušajiem 10.07.2026
- Latvijas Jaunatnes olimpiādē — labi rezultāti 07.07.2026
- Pašvaldības lielākajai skolai — pirmie 10 gadi 03.07.2026
- Rubā sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz divās ēkās 03.07.2026
- Mākslas maršruts ieved Šķēdes pilī 26.06.2026
- Pilsētā mājo eksotiski kustoņi 26.06.2026
- Atjauno asfalta segumu līdz Kursīšiem 19.06.2026
- Lai cik tālu būtu horizonts, aiz tā jāredz Latvija 16.06.2026
- Būt par mājražotāju ir stilīgi 12.06.2026
- Novērtē Saldū ieliktos basketbola pamatus 05.06.2026
- Gabaliņš Latvijas vēstures, kur ciemoties 02.06.2026
- Reidā kontrolē braukšanas ātrumu 17.04.2026 01:00
- Matemātiķu apvienošanās risina lielas problēmas 14.04.2026
- Valsts apmaksātiem pakalpojumiem piemaksā paši 07.04.2026 01:00
- “Ne jau mistiska Brisele ko tādu izdomājusi.” 17.03.2026