Turpinām burtot solījumus
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Partiju programmās šoreiz meklējām idejas, plānus un darbus veselības aprūpei.
Šī joma izraudzīta tādēļ, ka Saldus novada pašvaldība iedzīvotāju veselībai tradicionāli atvēl niecīgu budžeta daļu. Tas nozīmē, ka veselības aprūpē nacionāli lēmumi tieši ietekmē iedzīvotājus.
Tāpat kā izglītībai adresētos solījumus (SZ 18.08.), arī partiju piedāvājumus veselības aprūpei izlaidām caur filtru. Tam cauri netika apgalvojumi, kuriem rezultāts nav noskaidrojams. Piemēram, laidām acis pāri visu veida atbalstīšanai, jo arī arī niecīgs atbalsts skaitās, taču tam nav efekta. Mūsu ieskatā vispārīgos solījumos ir vārdi “veicināsim”, “iestāsimies par”, “līdzsvarosim”, “dosim iespēju”, “iestāsimies pret”, “virzīsimies”.
Izvērtējušas partiju piedāvājumu, ārstu mājas “Eikalipts” ģimenes dakteres Līga Vaģele un Dārta Pūce rezumē situāciju: “Aina veselības sistēmā ir diezgan drūma, novesta un pamesta novārtā gadu no gadu, tāpēc ticība, ka kaut kas tiks mainīts, šobrīd ir maza. Latvija veselības jomā Eiropas Savienībā pārsvarā atrodas pēdējās vietās, it īpaši veselīgi nodzīvotā mūža ilgumā un pacienta līdzmaksājumu apjomā.
Kaut ko maina, kaut ko ievieš, bet šķiet, ka labāk valsts sektora medicīnā nepaliek. Tāpēc, ja valdībai nav un nebūs kopēja plāna, kā stiprināt šo nozari, tad solījumi, izrauti no konteksta, daudz neko nemainīs. Būtu jāsāk ieklausīties citu valstu pieredzē, lūgt padomu, ja reiz paši netiekam galā, un sākt domāt par visas sabiedrības veselību.”
Izvērstus komentārus redakcija saņēma no Latvijas Pacientu organizāciju tīkla valdes priekšsēdētājas Baibas Ziemeles. Arī viņa norāda uz daudzām ielaistām problēmām, tādēļ vēl jo skumīgāk, ka politiķi sola ieviest arī to, kas jau ir, vai piedāvā mūsu cilvēkiem un rocībai nepiemērotas idejas.
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