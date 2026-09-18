Ja zināšanas ir zelts, tad seminārs bija pilna lāde
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Saldus pārstāvniecības rīkots seminārs uzņēmējiem un citiem interesentiem par ekonomikas tendencēm un atbalsta iespējām uzņēmējiem ievilkās krietni ilgāk par plānoto laiku, jo, šķiet, katrs no nedaudzajiem apmeklētājiem bija saklausījis kādu iespēju, par ko gribēja uzzināt individuālās sarunās ar atbalsta devējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
informēja gan par pastāvīgiem piedāvājumiem, gan tādiem, kuri pieejami cikliski.
• Inovatīvo ideju konkurss “Ideju kauss” tiks izsludināts nākamā gada sākumā. Tajā fiziskas personas ar pārliecinošu, pārdomātu biznesa ideju var pretendēt gan uz atbalstu naudā līdz 10 tūkstošiem eiro, gan palīdzību mācību, konsultāciju, mentoringa veidā.
• Līdz 2028. gada beigām turpinās programma “Biznesa pirmsinkubācija”, kas paredzēta pavisam maziem, maziem un vidējiem komersantiem, kam uzņēmējdarbības pieredze nav lielāka par 3 gadiem. Pirmsinkubācijā gada garumā var saņemt nemateriālu atbalstu — konsultācijas, mācības, mentoringu un koprades telpas.
• Pakalpojumam “Biznesa inkubācija” var pieteikties līdz 24. septembrim. Uz to konkursā var pretendēt mazie un vidējie komersanti ar uzņēmējdarbības pieredzi, kas nav ilgāka par pieciem gadiem, kuri ražo klasisku, eksportspējīgu vai inovatīvu produkciju vai sniedz šādus pakalpojumus, vai viņu piedāvājums jau ir noteiktā gatavības pakāpē. Biznesa inkubatorā trijos gados var gan mācīties un saņemt profesionālus padomus, gan piesaistīt finansējumu grantu veidā. Šoruden no Saldus novada, Dienvidkurzemes novada un Liepājas inkubatorā varēs uzņemt četrus uzņēmumus, pašlaik LIAA Biznesa inkubatorā ir divi Saldus novada uzņēmumi.
• Vēl LIAA piedāvā atbalstu jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei jeb “Inovāciju vaučerus”. Gada nogalē izsludinās pieteikšanos mācībām mācības “Inovāciju vadība”, līdz šī gada beigām turpinās atbalsts eksportam, līdz nākamā gada beigām — dalībai lielos pasākumos.
• Mājaslapā “business.gov.lv” apkopota informācija par valsts atbalsta iespējām dažādu attīstības stadiju un nozaru uzņēmumiem, kā arī sniegta cita informācija, piemēram par biznesa attīstībai pieejamiem īpašumiem.
Saldus rajona attīstības biedrība
aicina gatavoties LEADER programmas kārtējam konkursam, ko izsludinās novembrī vai decembrī. Rīcībai “Uzņēmējdarbība” būs pieejami kopā gandrīz 160 tūkstoši eiro, rīcībai “Lauku biļete” — 61 tūkstotis eiro. Par konkursu vairāk var uzzināt SRAB mājaslapā vai klātienes konsultācijās.
Saldus novada pašvaldība
atgādināja par patlaban īstenotu uzņēmējdarbības atbalstu un arī ieskicēja turpmāk plānotus projektus, sadarbības un notikumus. Piemēram, iecerēts sadarboties ar kooperatīvo sabiedrību “Provinces produkti”, atbalstot tā organizētas mācības mājražotājiem un amatniekiem, kā arī deleģējot kooperatīvam tūrisma informācijas jeb “i” punkta funkciju tirdzniecības vietā Saldus tirgū.
Drīzumā sāks īstenot starptautisku “Interreg” projektu ar Igauniju un Somiju, rodot iespēju 30 — 40 jaunām sievietēm apgūt uzņēmējdarbības pamatus un atbalstot veiksmīgāko biznesa ideju iedzīvināšanu. Nākamajā gadā iecerēts uzsākt grantu programmu uzņēmējdarbības atbalstam un rīkot konkursu “Gada uzņēmējs Saldus novadā”, lai godinātu uzņēmējus vairākās nominācijās. Jau sākusies gatavošanās nākamā gada izstādei “Ražots Saldus novadā”, kurai vēlas paplašināt vērienu gan teritorijas, gan dalībnieku un apmeklētāju ziņā. Izstāde notiks 9. aprīlī.
Finanšu institūcija Altum
iepazīstināja ar daudzveidīgu finansiālu atbalstu kredītu veidā dažādu nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā — augstāka riska aizdevumiem, kuri ne vienmēr pieejami komercbankās.
• Martā Altum atvēra atbalsta programmu “Uzņēmējdarbības zaļināšana ar kapitāla atlaidi” mazajiem un vidējiem uzņēmumiem reģionos. Tā domāta energoefektivitātes palielināšanai, atjaunīgās enerģijas ražošanai pašpatēriņam vai produktu ražošanai ar mazāku ietekmi uz vidi. Kapitāla atlaide var būt līdz 30 % no aizdevuma.
• No 9. septembra atvērta programma “Mazie aizdevumi lauku teritorijās ar kapitāla atlaidi” gados jauniem lauksaimniekiem, pārējiem — darbības dažādošanai vai pārejai uz citu lauksaimniecības nozari vai lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem jaunu produktu ražošanai. Kapitāla atlaide — 50 % no aizdevuma.
• No 16. septembra pieejama programma “Lauksaimnieku kredītsaistību refinansēšanas aizdevumi” ar fiksētu 6,5 % likmi uz 15 gadiem, kā arī programma “Kredītu garantija lauksaimnieka restrukturizētam darījumam”.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
izstāstīja par organizācijas nozīmi uzņēmējdarbības vides uzlabošanā valstī un nodrošinātu iespēju ikvienam uzņēmējam gan semināros un mācībās paaugstināt savu profesionālo līmeni, atrast sadarbības partnerus un izmantot kameras resursus eksporta tirgus meklējumos, risināt nozares problēmas valsts līmenī. LTRK reģionos regulāri rīko mācības un seminārus, reaģējot uz tautsaimniecības aktualitātēm, un tādējādi stiprina uzņēmēju spējas un prasmi pārdzīvot daudzus izaicinājumus, ar ko mūsdienas ir pārpildītas.
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