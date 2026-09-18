Rudens optimistisks, bet kādi iznāksim no ziemas?

Piektdiena, 18. sept., 2026 DAINA MARCINKUS

DAINIS GAŠPUITIS: “Mēs redzam, kas notiek ar naftas cenu ārēju faktoru dēļ, tādēļ priekšā esošā ziema būs tik grūta vai viegla, kādu to sagādās lielvaras. Latvijai vitāli svarīgi attīstīt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem dabas resursiem, lai stabilizētu savu ekonomiku.”

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Semināra viesis bija SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis ar pasaules ekonomikas attīstības tendenču analīzi un to ietekmi uz Latvijas ceļu labklājības stikla kalnā.

Ekonomista prezentācija saucās “Pozitīvākas perspektīvas, rudeni sagaidot”. Nosaukums liecina, ka biznesa pasaule iemācījusies ātri attapties no dažādiem satricinājumiem un vairs nepaliek uz pauzes pēc katra negaidīta notikuma, bet turpina strādāt — akciju tirgu aktivitāte ir augšupejoša, turpinās investīcijas, lielākoties aktuālajā mākslīgā intelekta un nepieciešamajā aizsardzības nozarē; apstrādes rūpniecības attīstības indekss Eiropā ir piesardzīgi augšupkāpjošs, pakalpojumi uz ārējiem faktoriem reaģē izteiktāk.

Šīgada IKP pieauguma prognozes lielākajā daļā valstu un reģionu ekonomiku ir pozitīvas, globāli — 3,1 %, taču izaugsme nav vienmērīga — no Ķīnai prognozētajiem 4,6 % IKP pieauguma līdz Eiropas niecīgiem 0,8 %, tajā skaitā ES spēcīgākajai ekonomikai Vācijai — 0,9 %.

“Eiropai ir nopietnas konkurētspējas problēmas,” rezumēja ekonomists. “Lai ražotu vairāk, arī jāstrādā vairāk — tas nozīmē, ka valstis, kuras saīsinājušas darba nedēļas stundas, patlaban ir sprukās, jo atgriešanās pie 40 stundām raisa sabiedrības neapmierinātību. Piemēram, Francijai ir skaidrs, ka tā vairs nespēs nodrošināt pensijas pašreizējā regulējumā, jo demogrāfijas problēmas nav mazākas kā pie mums. Franči par izmaiņām negrib dzirdēt, viņi iet demonstrācijās un dedzina mašīnas. Izveidojušos situāciju savā labā izmanto populisti, tas redzams vairāku valstu vēlēšanu rezultātos.

Ko dara valdības? Aizņemas, lai iztaptu vēlētājiem. Aug pieprasījums pēc naudas, un aizdevumi kļūst aizvien dārgāki, turklāt — sadārdzinās parādu apkalpošana arī tām valstīm, kuras jaunus parādus neuzkrāj.”

Lai ilustrētu, cik dramatiska situācija ir ar valstu parādiem, D. Gašpuitis minēja faktu — pasaules ekonomika ir aptuveni 100 triljonu dolāru vērta. ASV ārējais parāds vien ir 40 triljoni, tas būtiski ietekmē procentu likmes. Ja tās pārsniedz 5 %, parāda apkalpošana — procentu maksājumi — jau sastāda kritiski lielu daļu no valsts budžetiem. Tātad agrāk vai vēlāk mums būs jākļūst strādīgākiem — vai arī piedzīvosim nekontrolējamu dzīves līmeņa krišanos un lielu sabiedrības neapmierinātību.

Līdztekus citiem ekonomikas jautājumiem ekonomists pievērsās arī priekšvēlēšanu laikā bieži dzirdētam solījumam panākt 2. pensiju līmeņa naudas izmaksāšanu tās uzkrājējiem. “Jāsaprot, ka tikai trešdaļa pensijas, ko saņemsim, ir pašu iemaksātā summa, bet divas trešdaļas sastāda procenti, ko pensiju fondi nopelna investējot. Izņemot naudu no 2. pensiju līmeņa, tā pārstāj pelnīt; Lietuvas un Igaunijas piemērs liecina, ka pēc 2. pensiju līmeņa “palaišanas” būtiski pieauga patēriņš ar tam sekojošu inflāciju (pieaugot pieprasījumam, cēlās cenas). Savukārt Lietuvas dati par mājsaimniecību depozītiem jeb uzkrājumiem rāda strauju to pieaugumu šī gada sākumā — tas nozīmē, ka 2. līmeņa uzkrājumi pārcēlušies uz privātiem kontiem un tur “guļ”, inflācijā zaudējot vērtību un nepelnot procentus.”





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