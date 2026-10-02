Kas notiks ar virszemes televīziju novadā? Kādas ir alternatīvas?
Klausīties rakstu
Līdz šā gada 31. decembrim “Tet” Virszemes televīzija turpinās darboties kā līdz šim. Uzņēmums jau sācis klientus individuāli informēt par iespējām pāriet uz citiem televīzijas risinājumiem. “Tet” galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks norāda, ka uzņēmums vēlas pāreju klientiem padarīt pēc iespējas vienkāršāku.
“Labi apzināmies, ka daudzi mūsu Virszemes TV klienti dzīvo reģionos. Tāpēc mūsu prioritāte ir, lai nevienam klientam pāreja neradītu sarežģījumus. Ar katru sazināsimies individuāli, izvērtēsim konkrētajā adresē pieejamās iespējas un palīdzēsim atrast ērtāko un izdevīgāko risinājumu. Ja būs nepieciešams, piemeklēsim piemērotāko interneta pieslēgumu,” saka Uldis Tatarčuks.
“Tet” klientiem piedāvā pāriet uz interaktīvo televīziju “Tet TV” vai interneta straumēšanas platformu “Tet+”. Atkarībā no izvēlētā risinājuma pieejami televīzijas kanāli, filmu, seriālu un raidījumu saturs, raidījumu arhīvs un iespēja televīziju skatīties vairākās ierīcēs.
Bezmaksas zemes televīzija turpināsies
Svarīgi, ka līdz ar “Tet” maksas Virszemes televīzijas pakalpojuma beigām nepazudīs bezmaksas zemes televīzijas apraide. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) arī 2027. gadā turpinās nodrošināt bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanu. Lai tās uztvertu, nepieciešams televizors ar atbilstošu dekoderi, kā arī konkrētajai vietai piemērota istabas vai jumta antena un savienojošie kabeļi. Mūsdienu televizoriem dekoders visbiežāk jau iebūvēts. Pašlaik bezmaksas virszemes apraidē pieejamas astoņas programmas — LTV1, LTV7, ReTV, Radio SWH TV, EWTN Latvija un RADA, turklāt LTV1 un LTV7 tiek pārraidīti gan SD, gan HD kvalitātē. Precīzu 2027. gada bezmaksas programmu sarakstu līdz gada beigām apstiprinās Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP). Tātad tiem iedzīvotājiem, kuri līdz šim izmantojuši tikai bezmaksas zemes televīzijas apraidi, nekas būtisks nemainās.
Kas notiks ar maksas Virszemes televīziju?
Situācija ar maksas VTV vēl nav līdz galam skaidra. Satiksmes ministrijas rīkotais konkurss par tiesībām sniegt maksas Virszemes televīzijas pakalpojumu no 2027. gada 1. janvāra noslēdzās bez rezultāta — neviens pretendents nepieteicās. Tāpēc gatavo grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Plānots atteikties no līdzšinējās konkursa kārtības un ļaut maksas Virszemes televīzijas pakalpojumu sniegt komersantam, kas noslēdzis līgumu ar LVRTC. Tomēr grozījumi vēl nav pieņemti. Līdz ar to pašlaik nav iespējams pateikt, vai un kurš komersants nākotnē piedāvās maksas Virszemes televīziju.
Kādas ir alternatīvas?
Saldus novada iedzīvotājiem, kuri vēlas saglabāt plašāku televīzijas kanālu un satura izvēli, pieejami vairāki risinājumi.
Saldus novada iedzīvotājiem pēc 2026. gada beigām būs vairākas iespējas turpināt skatīties televīziju. Vienkāršākais risinājums tiem, kam pietiek ar bezmaksas kanāliem, ir TV ar antenu. Plašāku kanālu un satura izvēli nodrošina interneta televīzijas pakalpojumi, piemēram, Go3, Tet+ vai “LMT” Viedtelevīzija, ja konkrētajā adresē pieejams pietiekami stabils savienojums. Savukārt vietās, kur interneta kvalitāte nepietiekama, alternatīva ir satelīttelevīzija Home3.
“Bite Latvija” pārstāve Una Ahuna-Ozola piedāvā izmantot Go3 televīziju kopā ar interneta pakalpojumu vai arī atsevišķi, ja mājās tas jau pieejams. Vietās, kur savienojuma kvalitāte nepietiekama vai iedzīvotāji nevēlas izmantot televīziju internetā, alternatīva ir Home3 satelīttelevīzija. Tās uzstādīšanu nodrošina meistars, un pakalpojuma izmantošanai nav nepieciešams internets.
Līdzīga izvēle pieejama “LMT” klientiem. Satura biznesa vadītājs Kārlis Dorbe skaidro, ka Viedtelevīziju iespējams izmantot kopā ar uzņēmuma piedāvāto “Internets mājai” pakalpojumu, kas darbojas ar 4G vai 5G rūteri. Tas ļauj vienā pieslēgumā nodrošināt gan internetu, gan televīziju “Iedzīvotājiem nav jāorientējas visos tehniskajos jautājumos — mūsu speciālisti var pārbaudīt, kādas iespējas pieejamas konkrētajā adresē, un palīdzēt izvēlēties piemērotāko interneta, televīzijas un nepieciešamo iekārtu komplektu. Mums svarīgi, lai kvalitatīvi pakalpojumi un palīdzība būtu pieejami arī reģionos. Tāpēc “LMT” ir plašs klientu centru tīkls visā Latvijā, bet attālinātas konsultācijas un tehnisko palīdzību nodrošinām visu diennakti.”
“LMT” Viedtelevīziju var skatīties viedtelevizorā, datorā, telefonā vai planšetē. Ja televizors vecāks un neatbalsta nepieciešamo lietoti, iespējams izmantot papildu iekārtu.
Vēl viena iespēja ir “Tele2” piedāvātā Go3 televīzija. Oskars Fīrmanis, sabiedrisko attiecību vadītājs, informē: “Tajā pieejami Latvijas un starptautiskie televīzijas kanāli, tostarp TV3, TV6 un TV3 Life, kā arī filmas, seriāli un raidījumu arhīvs. Atšķirībā no parastās Virszemes televīzijas, Go3 piedāvā septiņu dienu raidījumu arhīvu, apturēt pārraidi vai skatīties saturu dažādās ierīcēs. Smart TV gadījumā, ja televizors atbalsta Go3 lietotni, papildu iekārta nav nepieciešama. Vecākam televizoram var būt vajadzīgs dekoderis, ko iespējams iznomāt.
Vietās, kur nav pieejams fiksētais internets, paredzēts komplekts mobilais internets +Go3. To nodrošina ar rūteri. Nav nepieciešami kabeļi, rakšanas darbi vai fiksēta interneta līnija.”
Pašlaik Saldus novada iedzīvotājiem iespējamas vairākas izvēles, taču piemērotākais risinājums katrai mājsaimniecībai var būt atšķirīgs. Vienam pietiks ar bezmaksas televīziju un esošo antenu, citam nepieciešams interneta pieslēgums, bet vēl kādam piemērotāka būs satelīttelevīzija. Īpaši lauku teritorijās pirms izvēles vērts pārbaudīt, kāds internets un televīzijas pakalpojums konkrētajā adresē pieejams. “LMT” aicina bērnus un mazbērnus palīdzēt vecākiem un vecvecākiem sagatavoties pārmaiņām, ja viņiem pašiem grūtāk izvērtēt tehniskās iespējas. Daudzus jautājumus iespējams nokārtot attālināti.
Pirms izvēles ieteicams pārbaudīt savas adreses interneta un TV signāla pieejamību. “LMT” konsultācijas pieejamas klientu centros un pa tālruni 80768076, “Bite Latvija” pa tālruni 1601, savukārt “Tele2” — 20028229.
Citi raksti sadaļā: Domā-dari!
- Sezonas izskaņā piedalās nakts rallijkrosā 02.10.2026
- Mākslīgais intelekts palīdz reaģēt ātrāk Palīdz strādāt ātrāk 29.09.2026
- Ja zināšanas ir zelts, tad seminārs bija pilna lāde 18.09.2026
- Rudens optimistisks, bet kādi iznāksim no ziemas? 18.09.2026
- Turpinām burtot solījumus 11.09.2026
- Teritorijas plānojumam top 3., cerams, pēdējā, redakcija 08.09.2026
- Mani dati zagļu rokās 04.09.2026
- Vietējo ideja kļūst par realitāti 04.09.2026
- Šogad lielākoties kulti pārtikas kvalitātes graudi 28.08.2026 01:00
- Palīdzam saprast, ko sola kandidāti 18.08.2026 02:00
- Ministres steiga rada zibeni skaidrās debesīs 11.08.2026
- Gludāks ceļš un drošāka braukšana 07.08.2026
- Glābēji: mežā dodieties pārdomāti 04.08.2026
- Eksāmenu rezultātos drāmas nav 28.07.2026
- Agresīva braukšana joprojām ikdiena uz Latvijas ceļiem 21.07.2026
- Traktordienā startē kopā ar pieaugušajiem 10.07.2026
- Latvijas Jaunatnes olimpiādē — labi rezultāti 07.07.2026
- Pašvaldības lielākajai skolai — pirmie 10 gadi 03.07.2026
- Rubā sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz divās ēkās 03.07.2026
- Mākslas maršruts ieved Šķēdes pilī 26.06.2026
- Pilsētā mājo eksotiski kustoņi 26.06.2026
- Atjauno asfalta segumu līdz Kursīšiem 19.06.2026
- Lai cik tālu būtu horizonts, aiz tā jāredz Latvija 16.06.2026
- Būt par mājražotāju ir stilīgi 12.06.2026
- Novērtē Saldū ieliktos basketbola pamatus 05.06.2026
- Gabaliņš Latvijas vēstures, kur ciemoties 02.06.2026
- Reidā kontrolē braukšanas ātrumu 17.04.2026 01:00
- Matemātiķu apvienošanās risina lielas problēmas 14.04.2026
- Valsts apmaksātiem pakalpojumiem piemaksā paši 07.04.2026 01:00
- “Ne jau mistiska Brisele ko tādu izdomājusi.” 17.03.2026