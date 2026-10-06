“Mēs novērsāmies…”
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Vēsturiski visgarākajā priekšvēlēšanu kampaņas kulminācijā, vēlēšanu dienā, Novadniekos, Kursīšos un Striķos interesējos, kā balsotāji pieņēma lēmumu — spontāni vai pēc pamatīgas izvērtēšanas?
Politiķi pulgoja sāncenšus un reklamēja savu ideju vajadzību Latvijas izaugsmei. Politikas pētnieki pieļāva, ka apstākļu un sakritību kopums varētu aizvilt arī partiju visuzticamākos vēlētājus. Tā arī noticis — rekorddaudz mandātu (42) ieguvis premjera Andra Kulberga Apvienotais saraksts, bet partija “Latvija pirmajā vietā” dubultojusi savu deputātu skaitu un tēlaini dēvējama par vēlēšanu sudraba medaļas ieguvēju. Zaļo un Zemnieku savienība, valdībā nostrādājusi 24 gadus, palikusi zem strīpas, savukārt iepriekšējo vēlēšanu uzvarētājai “Jaunajai Vienotībai” vismazākais deputātus skaits parlamentā — tikai 7.
Jaunu laiku sākums diezgan skaidri iezīmējās jau sestdienas rītā, kad pilsoņiem apjautājos par to, kā radās viņu lēmums. Pirmais trāpījās kāds, kurš apzināti ignorēja vēlēšanas. “Uz iecirkni mani pat aiz matiem neaizvilks — neiešu!” sestdien drīz pēc pulksten astoņiem Saldus tirgū aizsvilās Novadnieku pagasta iedzīvotājs Normunds. “Nav jēgas balsot, jo rezultāts visu laiku viens un tas pats, ja nav, tad beigās izgroza, kā vajag,” šķendējās šoferis ar 43 gadu darba stāžu. Viņa pagastā sastapti cilvēki nešaubījās par savas balss nozīmi. Tiesa, līdz galīgam lēmumam gājuši pa dažādiem ceļiem — viens tikai taisni, cits cilpojis pāri vairākiem sarakstiem.
“Uz stendapa šoviem nebija jāiet — viss bija televīzijā,” pēdējos mēnešus raksturoja Mareks Kudulis. Tie bijuši interesanti, taču viņa izvēli neietekmēja. Pirms gada, pusotra nomainījis savu politisko favorītu — kurss skaidrs, vērtības un personības — viņam nozīmīgas. “Novērsos no partijas, kura strādāja labi, taču meklēju kādu, kura prastu apvienot pārējās partijas. Savās izvēlēs esmu stabils, taču neprātīgi nemainīt partiju, ja situācija to prasa,” skaidroja Mareks.
Stāvlaukumā uzrunāju kādu šoferi. Viņš iecirkni apmeklēs, taču vēlāk. “Neesmu izlēmis. Par iepriekšējo izvēli neesmu vīlies, taču pārējie, kas tika Saeimā…” vīrietis spēka gados noplātīja rokas. Savukārt Kaspars Circenis jau drīz pēc iepriekšējām parlamenta vēlēšanām zinājis, kam atdos savu balsi, politiķu sāncensībai nebija nozīmes. Kaspars cer uz pārmaiņām, “jo visu laiku dzīvojam vienā un tajā pašā situācijā”.
Sesilniece Vita Sakalauska ar vīru domājuši ilgi un tikai divas dienas pirms vēlēšanām vienojušies, kura būs viņu liste. “Par to nobalsojām pirmo reizi. Patīk, kā viņi darbojas. Nobalsojuši esam, nu atliek gaidīt,” Vita pabeidza domu. Visvaldis Buls runāja pavisam īsi: “Visādi izdomājos, bet tikai kabīnē pieņēmu lēmumu. Man svarīgas divas lietas — miers un lielākas “penzijas”.”
Reportāžas nākamā pietura bija Kursīšos. “Nemēdzu mainīt partijas, bet šoreiz tā izdarīju. Ļoti, ļoti svarīgi, lai Latvijā būtu mierīgi,” Ligita bija lakoniska. “Mēs ar’ nomainījām,” sarunu turpina Guntis Treigūts. “Kādreiz balsojām par “zemniekiem”, pēc tam par [Uldi] Pīlēnu. Bet saprotiet vienu — kā cilvēks iekļūst Saeimā, tā samaitājas.”
Nedēļas sākumā Agnese Jēkabsone nezināja, ko izvēlēsies. “Beidzot nolēmu, ka par savu partiju nebalsošu,” viņa neslēpa vilšanos. Dzīvesbiedrs Mareks juties tāpat. Savu jauno favorītu pamanījuši pirms pāris mēnešiem — tieši priekšvēlēšanu jezga izcēla tās potenciālu. “Kaut sakārtotu veselības sistēmu! Bet visdziļākais purvs ir izglītībā,” sacīja Agnese.
Zvārdeniece Anna Bole atklāja, ka balsi atdeva sievietei, kura pirms trim nedēļām viņu uzrunāja personīgi. “Šaubos, ka viņas saraksts “aizies”, bet — lai tiek!” Anna optimistiski uzsauca.
Vizma un Andris Kepīši savu politisko spēku ieraudzīja laikus, un politiķu debates izvēli vēl vairāk nostiprināja. Ierastās partijas vietā pāris izvēlējās citu. Atšķirībā no iepriekšējiem runātājiem abi jūtas samērā viegli, jo “tikai normāli, ka kāda partija vienos apstākļos patīk, bet citos nepatīk”. Līdzīgi atbildēja arī Ilze un Māris Šmiti. “Laiks iet uz priekšu, un mums likās, ka jādod iespēja citiem. Lai viņiem veicas nepalikt opozīcijā!” sacīja Ilze.
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