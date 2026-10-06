Saeimā būs divas deputātes no Saldus novada
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Svētdien ar mūsu novadu saistītus deputātu kandidātus lūdzu komentēt provizoriskos vēlēšanu rezultātus.
“Kandidēt mani uzrunāja Māris Kučinskis un Māris Zusts. Piekritu, jo redzēju, ka skaita ziņā varu būt sarakstā noderīga. Citam rezultātam nebiju noskaņojusies,” tā par savu nokļūšanu Saeimā izteicās Apvienotā saraksta (AS) kandidāte un Saldus novada pašvaldības izpilddirektore NELLIJA KLEINBERGA. Viņasprāt, bez liela saldenieku atbalsta diez vai gūtu panākumus sarakstā, kurš veidots pārsvarā no liepājniekiem un ventspilniekiem, — viņa no 10. vietas nokļuvusi 6. “Ja reiz tik liela uzticība izrādīta, man jādodas uz Saeimu — saldeniekiem esmu to parādā,” turpina izpilddirektore un 12. Saeimas deputāte. Viņa uzskata, ka politikā pamazām atgriezusies laikā, kad vadīja Saldus medicīnas centru.
Trešo reizi parlamentā ievēlēta partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) Kurzemes līdere RAMONA PETRAVIČA. “Ar rezultātu esmu apmierināta, jo partija ieguva vismaz divreiz vairāk vietu nekā iepriekšējās vēlēšanās. No Kurzemes ievēl tikai 11 deputātu, un nebijis gadījums, ka viena partija saņem sešas vietas,” deputāte izceļ konkurentu sasniegumus. Savā mandātā viņa redz gan atzinību par līdzšinējo darbu, gan lielu atbildību par nākotnē darāmo. “Skaidrs, ka jauno valdību uzticēs veidot Kulberga kungam. Esam gatavi būt koalīcijā, jo, aiz borta atstājot koalīcijas partiju ZZS un liekot “Jaunajai Vienotībai” piedzīvot milzīgu kritumu, vēlētājs stingri pateicis, ka tā, kā bija, turpināt nedrīkst. Mūsu partija māk strādāt arī opozīcijā.”
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) Saldus novadā izsenis bijusi favorīte, bet šoreiz balsu skaits sarucis gandrīz pieckārt — no 3348 līdz 759. KRIŠJĀŅA VALTERA sakāmais ir īss: “Diemžēl…” Kurzemē savienību atbalstīja gandrīz 7 % vēlētāju, “Jauno Vienotību” — mazāk par 5 %. Līdzīgi bijis arī pārējos reģionos, izņemot Rīgu, kur nobalsoja vien 1,87 % vēlētāju. “Apvienība 24 gadus bijusi valdībā. Gan jau drīzumā skatīsimies, kas notiks tālāk, pagaidām visiem pateikts paldies par darbu. Kurzemē 387 cilvēki atzīmējuši, ka atbalsta mani, Saldus novadā plusu ziņā esmu saraksta otrajā vietā — manuprāt, nav slikti,” sprieda kandidāts.
“Jūtos gandarīta, lai gan mana partija Saeimā neiekļuva, — Saldus un Kuldīgas novadā tā ieguva pāri par 5 % balsu,” priecājās vēlēšanu debitantes “Mēs mainām noteikumus” (MMN) vienīgā kandidāte no Saldus novada ILZE KĻAVA. Viņai no visiem Saldus novada kandidātiem bija visstraujākā augšupeja — sarakstā kandidēja 7. vietā, nokļuva 2. “Sirsnīgs paldies, kuri noticējuši mūsu partijas idejai! Alvis Hermanis vakar vakarā teica: idejas, kas ierakstītas “Mēs mainām noteikumus” programmā, Andris Kulbergs jau vairākus mēnešus precīzi citē. Šajā ziņā jūtos kā uzvarētāja, vēlētāju aktivitāte apbēdināja. Laba zīme tomēr ir — pazīstu četrus, piecus cilvēkus, kas 10 — 15 gadu nepiedalījās vēlēšanās, bet tagad nobalsoja par “Mēs mainām noteikums”. Pēc balsu skaita redzu, ka sociālajos tīklos reklāma tik ģeniāli, kā domāts, nestrādā. Es vēlētājus uzrunāju personīgi un esmu augstākā vietā par kolēģi, kura 1200 video trijos mēnešos noskatījās 2,4 miljonus reižu.”
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK (NA) sarakstā bija trīs mūsu novadnieki. Visaugtāk, 4. vietā, kandidēja ROBERTS SIPENIEKS, pēc balsu saskaitīšanas viņa pozīcija neizmainījās. “Kopējais rezultāts bija paredzams — pieļāvām, ka Kurzemē vienu deputāta mandātu dabūsim, un tā arī notika. Loģiski šķiet arī Apvienotā saraksta rezultāti. Manuprāt, iezīmējas arī koalīcija — Apvienotais saraksts ies kopā ar mums un “Jauno Vienotību”. Lai kurā plauktā noliktu “Jauno Vienotību”, tai tomēr ir liela politiskā pieredze. Iepriecina, ka mūsu [vidējais] vēlētājs domā loģiski un skatās, ko dara, nevis klausās, ko bļauj,” spriež R. Sipenieks. Viņš par Saeimā ievēlēto Kurzemes apgabala līderi Artūru Butānu nešaubās — kolēģis ir pieredzējis parlamenta deputāts ar lielām darba spējām. “Pēc šī rīta sarunas man ir skaidrs, ka viņš turpinās iesāktās izglītības reformas un uzņēmējdarbības jautājumus,” piebilda R. Sipenieks.
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