Pārmaiņas un plāni drošākai satiksmei Saldū
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Kopš augusta beigām Rīgas ielā Saldū mainīta satiksmes organizācija, tostarp ierīkota gājēju pāreja.
Lēmumu par pārmaiņām pieņēma Saldus novada domes Transporta kustības drošības komisija, tādēļ tās priekšsēdētājam Raivim Zīrupam vaicājām par kārtību, kā izlemj, ko satiksmē uzlabot un kas plānots nākotnē.
“Izmaiņas Rīgas ielā neradās pēkšņi, ilgi domājām, kā šajā krustojumā uzlabot gājēju drošību. Sākotnēji pāreju neplānoja pie krustojuma, bet tuvāk Tūristu ielai. Taču iecere neīstenojās, jo nevarēja izpildīt pārejas izbūves nosacījumus. To varējām esošajā vietā, krustojumā atstājot tikai vienu braukšanas joslu, tādēļ arī bija nepieciešams stāvvietas izvietot otrā ceļa pusē. Liela daļa šoferu jau apraduši ar jauno kārtību, lai gan vēl palaikam redzams, ka vecāka gada gājuma autovadītāji brauc pa vecam. Dzirdēju pārmetumus, ka pasažieriem ir grūtības iekāpt, ja transporta līdzeklis stāv otrā ceļa pusē, taču izmēģināju — nekādu problēmu. Tirdzniecības centru stāvvietas ir šaurākas.
Cilvēki prasa vēl vienu pāreju Striķu ielā, veikala “Rondo” tuvumā. Taču pašvaldība nevar likt pārejas, kur ienāk prātā. Mums jāseko Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Ceļu audita un citu uzraugošu institūciju noteikumiem, tostarp, ka neregulētas gājēju pārejas cita no citas uz vienas ielas nedrīkst atrasties tuvāk par 150 metriem,” skaidro R. Zīrups.
Izvērtējot gājējiem bīstamākās vietas Saldū, mainīja ceļa zīmes arī pie Kuldīgas un Brīvības ielas rotācijas apļa. Tiklīdz parādījās ziņa par šīm izmaiņām, sabiedrībā prognozēja garus sastrēgumus. “Taču tā arī neviens sastrēgums neradās. Gājēju pārejas ierīkošana šajā vietā kliedēja šoferu šaubas — kurā gadījumā ļaut vai neļaut šķērsot ielu. Sanāca tā, ka vienā virzienā braucošais šoferis cilvēku palaiž, bet pretējā — nē. Šaubas un neizpratne rada bīstamas situācijas, tādēļ komisijā nolēma, ka turpmāk gājēju pārejas būs visām izbrauktuvēm un iebrauktuvēm šajā apļveida krustojumā,” informē domes amatpersona.
Līdzīgas bažas bija par galvenā ceļa maiņu Skrundas un Ganību ielā. Iedzīvotāji prognozēja, ka krustojumā būs daudz avāriju, taču šoferi ātri pierada pie izmaiņām. “Skrundas iela ir tranzīta iela, pa kuru kravu pārvadātāji var tikt uz Striķiem. Ja pašvaldībā ir tranzītam paredzēta iela, par to no valsts var saņemt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, tādēļ ieviest izmaiņas bija svarīgi. Lēmums par to, ka krustojumā Skrundas iela būs galvenā, bija pieņemts sen — pirms stājos amatā, taču bija aizkavējusies lēmuma izpilde,” stāsta R. Zīrups.
Transporta kustības drošības komisijas sēdes notiek katru mēnesi, katrā ir jautājumi par ceļa zīmju uzlikšanu un pārvietošanu. Pēdējos trīs gadus pašvaldības uzdevums visas ceļa zīmes apstiprināt, tostarp tās, kuras izliktas pie daudzdzīvokļu mājām vai liedz sētā iebraukt nepiederošām personām. Komisijā skata arī visu ielu rekonstrukciju projektus, pārskata plānotos risinājumus un iesaka labojumus, ja nepieciešams. Piemēram, Striķu ielā ietves bija plānotas abās ielas pusēs, taču projektētāji piekrita to atstāt tikai vienā pusē — tā sanāca gan finansiāli izdevīgāk, gan ērtāk, jo iela šaura, pirms pārbūves nevienā ceļa pusē nebija trotuāra.
Komisijas darba kārtībā ir deputātu ierosinājums centra krustojumā likvidēt luksoforus. Lokveida krustojuma izbūve kustību tur padarītu drošāku un raitāku, taču šāds risinājums ir dārgs, un tādu līdzekļu pagaidām nav. “Pagaidām nevēlos minēt, kādi citi varianti krustojuma pārveidošanai tiek apspriesti. Kad zināsim izmaksas, paziņosim,” norāda komisijas priekšsēdētājs.
Plāni
Infrastruktūras uzlabošanu plāno nemitīgi, tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās, ka arī nākamajos gados remontu dēļ būs satiksmes ierobežojumi un ierastais maršruts, iespējams, kādu laiku nebūs izbraucams. Šobrīd neērtības Palejas ielas iedzīvotājiem, jo notiek būvdarbi. Lai nesanāk, kā J. Rozentāla ielā, kur pasteidzās atjaunot ielas segumu, bet apakšzemes komunikācijas nenomainīja, tādēļ pēc ūdensvada avārijas iela atkal ielāpos, Palejas ielā nesteidzas uzklāt melno segumu. SIA “Saldus komunālserviss” tur atjaunoja komunikācijas, pavasarī AS “Latvenergo” saliks kabeļus, un tikai pēc tam pašvaldība ielai uzliks pastāvīgu segumu.
“Plānojam izsludināt iepirkumu Kalnsētas ielas rekonstrukcijai no pagrieziena uz parku līdz Bērzu alejai. Darbi tur, visticamāk, sāksies pavasarī. Svarīgi savest kārtībā arī Nākotnes ielas atzaru uz divām jaunbūvēm, lai esošo māju iedzīvotājiem netraucētu, ka ar laiku satiksmes intensitāte tur pieaugs.
Uzsākta veloceliņa projektēšana Novadnieku pagastā no pilsētas līdz “Okeānam”. Jāsāk Kalna ielas projektēšana no Robežu līdz Kuldīgas ielai. Tuvākajos gados jāparedz vēl neremontētā Striķu ielas posma pārbūve no Jelgavas līdz Ganību ielai. Paredzam, ka tieši šis remonts iedzīvotājiem būs visneērtākais, jo skars pilsētas centru. Tas arī būs dārgs, jo jāparedz efektīva lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve. Taču, lai plānotu turpmākos darbus, jāzina, kādas izmaksas būs Kalnsētas ielas remontam un Nākotnes ielas otrai kārtai..
Šī gada budžetā bija paredzēta veloceliņa izbūve no Saldus līdz Būtnāriem. Tas ir sadarbības projekts starp pašvaldību un VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kuri realizāciju lūdza uz gadu atlikt. Tam plānoto finansējumu pārcelslim uz nākamā gada budžetu.
Daži darbi nesamērīga sadārdzinājuma dēļ atcelti, piemēram, Skolas ielas pārbūve pie Saldus pamatskolas. Jaunie iepirkumu rezultāti rāda, ka uzņēmumu cenas stipri pārsniedz tās, kuras esam aprēķinājuši,” informē R. Zīrups.
Valsti aicina un motivē
Pašvaldība nevar labot ceļu posmus, kuri tai nepieder, taču bijuši gadījumi, kad tā uz laiku pārņem valsts ceļu posmu, par Eiropas Savienības fondu naudu to salabo, un atdod atpakaļ valstij. Taču tā var darīt, ja ir nauda. Šobrīd tās nav, tādēļ atliek valsts uzņēmumu mudināt, lūgt un ierosināt. “Zinām, ka ceļš uz Gaiķu pamatskolu vecākiem sagādā galvassāpes, esam aicinājuši ceļu sakārtot ar dubultās virsmas apstrādi, taču pagaidām neesam sadzirdēti,” informē pašvaldības pārstāvis.
Pēdējās dienās sociālajos tīklos izplatījies attēls, kas uzņems būvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vārtiem Rīgas ielā. R. Zīrups komentē: “Tur šobrīd noris būvdarbi, un attēls ir kā no konteksta izvilkts teikums. Tikpat labi vasarā varēja nofotografēt Nākotnes ielu, kura bija noklāta ar šķembu, un publiski brīnīties, vai tiešām tāda Saldū iela uz nākotni. Cilvēki, ļaujiet būvniekiem pabeigt darbu!”
Par izmaiņām satiksmes organizēšanā un ceļa zīmju maiņu pagastu teritorijās atbild pagastu pārvaldes, tās arī budžetā šādam mērķim paredz finansējumu, piemēram, jaunas ceļa zīme maksā ap simts eiro. Nereti nepieciešamo ierosina iedzīvotāju padomes.
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