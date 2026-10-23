Dāmas meistarīgi spēlē zolīti
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Pirms apmēram divdesmit gadiem, kad notika rajona čempionāts zolītē, uz to ieradās ap 150 spēlmaņu, kas piepildīja lielas kultūras namu zāles. Sacensības vairākos posmos notika no rīta līdz vēlam vakaram. Dalībnieku vidū vairums bija kungi, bet netrūka arī dāmu. Viņas joprojām veiksmīgi konkurē ar vīriešiem un pat viņus pārspēj.
Prot visas kāršu spēles
Pampāļniece GUNDA ROZENBAHA zolīti iemācījās spēlēt jau bērnībā: “Tētis bija liels kāršu spēlmanis. Viņam viss padevās, spēlēja arī šahu, un ne tikai rajonā, bet arī ārpus tā. Arī audžutēvs spēlēja zolīti. Pampāļos dzīvoja vecātēva brālis Žanis Miezis, viņš bija apkārtnē pazīstams cilvēks, pie kura satikās kāršu spēlētāji, pat kolhoza priekšsēdētājs Vilis Belsons. Turp gāja radi, arī mamma, un ņēma līdzi mani. Pa reizei kārtis iedalīja arī man, tā arī iemācījos un 4. — 5. klasē jau kārtīgi pratu. Vēlāk mācījos Ezeres vidusskolā un dzīvoju internātā, tur bija kompānija, kas prata spēlēt.
Kad sākās “Dienvidu” spēles, arī tajās piedalījos zolītē. Tagad jau mani aicina uz pagastiem par tiesnesi un turnīru vadītāju, jo pārzinu visus noteikumus. Mamma reizēm teica: “Zolīte ir dzērāju spēle, nav ko meitenei tajā darīt.” Nē, tā ir prāta spēle. Dzērāju spēle būtu, ja spēlētu uz naudu. Saldus novadā ir daudz dāmu, kas prot zolīti, arī pie mums Pampāļos. Ir Vadakstē, Zaņā, Kursīšos, Ezerē..., katrā pagastā, kas piedalās “Dienvidos”. Starppagastu spēlēs dāmām ir atsevišķs vērtējums, bet daudzos turnīros cīnāmies kopā ar vīriešiem. Atceros, ka Kuldīgas novada Rudbāržu turnīrā visus uzvarēju un dabūju “Zelta kārtis”. Pirmajos gados, kad sākās vietējais čempionāts, dzirdēju vīriešus runājam: “Kāpēc sievietēm jāsēž pie spēļu galda? Lai mājās vāra zupu.” Pēdējos gados esam pieņemtas spēlētāju sabiedrībā, mūs uztver kā līdzvērtīgas pretinieces un atlaides nedod. Zolītes turnīri arī fiziski grūti, jo pie galda jānosēž sešas līdz septiņas stundas, bet uz beigām katra spēle kļūst arvien svarīgāka.
Atceros kādu turnīru ārpus novada, kurā piedalījās arī trīs vīrieši no vietējā sociālā nama. Divi labi prata zolīti, bet trešais tikai reizi bija pamēģinājis. Nācās spēlēt pašai un skatīties arī viņa kārtīs un mācīt. Protams, jāpalīdz cilvēkam, bet viegli nebija. Tie, kas piedalās turnīros, prot zolīti un zina, ka nedrīkst lietot alkoholu, bet gadās, ka kārtu starplaikos kāds iziet ārā un iedzer. Pēc tam kustības un domāšana kļūst lēnāka. Man ļoti nepatīk, tādās reizēs kļūstu dusmīga.”
Zolīti spēlē arī Gundas vīrs, bet viņu trīs bērni — gan nē. Taču tas netraucē vienmēr atrast trīs četrus cilvēkus kompānijā. Gunda nesmādē arī citas kāršu spēles: “Spēlēju cūkas, mums Pampāļos notiek cūku turnīri, kuros piedalās jaunāki cilvēki, arī bērni. Protu pilnīgi visas kāršu spēles, izņemot pokeru, kurā neesmu iedziļinājusies.”
Vīrs iemāca zolīti
Zaņeniece ZITA MELDERE atceras, ka bērnībā kārtis nekad nespēlēja: “Man bija daudz jāstrādā, māte un tēvs kārtis neatzina. Vīrs Imants man iemācīja zolīti. Sākumā gāja visādi. Padresēja, padresēja un tad jau drusku pratu. Vīramāte kādreiz uzspēlēja, kad aizbraucām ciemos. Pie galda Imants dažreiz teica: “Tu nepareizi izspēlēji!” Bet tā gadās arī riktīgiem spēlmaņiem. Vīrs braukāja apkārt pa turnīriem, un es iedomājos, ka arī varētu. Nav ko mājās sēdēt. Pa bišķītim, bišķītim un iemācījos.
Esmu spēlējusi arī “Dienvidu” spēlēs, bet pagājušajā gadā mani nepaaicināja, pati neuzprasījos. Braucu uz visu pagastu turnīriem. Lielākā daļa sākas septiņos vakarā un notiek līdz desmitiem. Vīrs saka: “Brauc un atpūties, pietiek strādāt.” Viņam sāp mugura, ilgi nevar sēdēt, tāpēc pēdējā laikā nepiedalās turnīros, uzspēlē zolīti datorā. Internetā vakaros ir dažādi turnīri — stundā izspēlē pa četrām kārtām. Man ir piecu sieviešu kompānija kopā ar pampāļniecēm un šoferi no Nīgrandes, kas arī spēlē zolīti. Viņi vienmēr paņem līdzi arī mani. Veicas visādi — reizēm ļoti labi, reizēm — mazāk. Ja nesokas, nervi nav beigti, nekreņķējos. Man zolīte ir atpūta, patīk satikties ar cilvēkiem, parunāties par dzīvi. Zolītē visi esam draudzīgi, jau daudz gadu kopā spēlējam.”
Mūsu sarunā iesaistās arī IMANTS MELDERIS, viņš atceras, ka kādreiz Zaņā kopā sagājuši kaimiņi un spēlējuši, abi ar sievu piedalījās čempionātā, kuru rīkoja Vitālijs Bobkovs. “Zolīte ir latviešu nacionālā kāršu spēle,” saka Imants Melderis. “Sāku spēlēt skolas gados. Kādreiz zolīti neatzina, teica — nav laba. Bet mēs puikas salasījāmies kopā un spēlējām. Bijušas reizes, kad lielākos turnīros pie galda esmu pieļāvis kļūdu, kuru nevaru sev piedot. Netīšām gadās kāda muļķība. Ja bija pusotrs simts spēlētāju, tad nācās izspēlēt septiņas kārtas. Vakarā iestājās nogurums. Dalībnieku skaits samazinājās, kad sāka spēlēt par naudu.”
Imants kļuvis par Skrundas novada čempionu zolītē, komandu sacensībās Skrundā izcīnījis 2. vietu, augstas vietas bijušas arī vietējās sacensībās. Zita atceras, ka Kursīšos viņai bija 1. vieta gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. “Vīru rinda stāvēja aiz muguras un sprieda: kas nu būs? Pirmā vai otrā palikšu? Pretī bija tādi spēlmaņi, es pret viņiem — nekas. Vīrieši mēdz būt neapmierināti, ka viņiem nenāk kārtis. Varbūt vēl kādā turnīrā esmu pieveikusi vīrus, bet starp sievietēm bieži esmu uzvarējusi. Medaļu un kausu mājās daudz. Kad nebūs, ko darīt, vajadzēs saskaitīt.”
Zita un Imants ievērojuši, ka zolīti spēlē gan azartiski, gan miermīlīgi cilvēki. Dažs tā sapūšoties, ja neveicas, ka kārtis no rokām krītot ārā, bet kopumā valdot draudzīga atmosfēra.
Zolīte mūsu novadā ir populāra kāršu spēle, īpaši rudenī un ziemā, kad pagastos notiek daudz turnīru. Tā ir arī starppagastu sporta spēļu “Dienvidi” programmā.
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