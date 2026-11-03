Sieviešu cīņas sportā Latvijā — absolūti labākais sportistu sastāvs
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Skolēnu brīvlaikā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas sieviešu cīņas pārstāves piedalījās Lauras Skujiņas vadītajā treniņnometnē Brocēnos.
Latvijas Sporta cīņas federācijas viceprezidents un cīņas sporta kluba “Kurzemnieks” vadītājs UĢIS ZANDERS teica: “Interesanti, ka leģendārajā Brocēnu basketbola hallē, cīņas sporta paklājs izklāts pirmo reizi. Līdz šim mūsu sporta veidā visi lielie pasākumi notikuši Saldū. Nometnes rīkošanai Brocēnos ir ideāli apstākļi, jo vienviet sporta zāle, naktsmītnes, ēdināšana.
Uzskatu, ka mans pienākums bija palīdzēt nometnes rīkošanā pie mums, jo sākumā tā bija ieplānota Daugavpilī. Kā uzņēmējs redzu, ka Saldus novadam tā dod ekonomisku ieguvumu. Jebkurš cilvēks, kas atbrauc uz mūsu novadu, dod tam pienesumu, tāpēc sporta nometnes un sacensības noteikti jāatbalsta. Gan jau jaunās sportistes sociālajos tīklos būs ielikušas daudz fotogrāfiju no Saldus, pastāstīs vecākiem un draugiem, ko pie mums redzējušas. Aizvedu viņas Saldū uz muzeju, Māra Čaklā skvēru, pie baznīcas pilsētas centrā. Tā popularizējam Saldu, varbūt pie mums atbrauks te nebijuši tūristi.
Protams, pamatu pamats nometnē ir sports, jo meitenēm jātrenējas. Līmenis ir augsts, atbraukušas Eiropas čempionātu medaļnieces. Skaita ziņā Latvijā meitenes brīvajā cīņā ir vismazāk, bet medaļu ziņā vienas no pirmajām Eiropā. Katru gadu mums ir Eiropas čempiones un medaļnieces. Meitenes mums ir spēcīgas. Brocēnos atbraukušas trenēties Latvijas izlases sportistes, arī lietuvietes, igaunietes un zviedrietes. Dažādas sporta nometnes gan meitenēm, gan zēniem notiek apmēram četras reizes gadā.
Saldū attīstīta grieķu-romiešu cīņa zēniem, ikdienā meitenes trenējas kopā ar viņiem, bet, lai brīvajā cīņā būtu izaugsme, jāmeklē sparinga partneres, tāpēc viņas, piemēram, brauc uz Olaini pie treneres Lauras Skujiņas-Ahmedovas.”
LAURA SKUJIŅA-AHMEDOVA ir Latvijas Sporta cīņas federācijas prezidente un sieviešu cīņas trenere, viņa vadīja arī sporta nometni Brocēnos. “Šāda starptautiska nometne meitenēm notiek jau ceturto gadu, iepriekš divas reizes Daugavpilī un reizi Staļģenē. Starptautiskajai Sporta cīņas federācijai rakstām sieviešu cīņas attīstības projektu. Noteikums — nometne jāvada augstas klases cīkstonim. Es šo kritēriju izpildu. Lai meitenēm būtu labāks sparings, šogad pieaicinājām sportistes no Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas. Brocēnos uz paklāja bija trīs Eiropas čempiones, daudzas Eiropas un pasaules čempionāta dalībnieces.
Šobrīd sieviešu cīņā Latvijā ir absolūti labākais sportistu sastāvs. Meitenes jau ir uzrādījušas augstus rezultātus un ir spējīgas sekmīgi konkurēt starptautiskā līmenī. Un vislabākais — aiz viņām ir plejāde, kas grib, redz, tic. Visām veselību, treneriem izturību, vecākiem — vēlmi atbalstīt! Cīņas sports ir sarežģīts, kas prasa lielu pacietību, psiholoģisko noturību. Šobrīd viena no vadošajām Latvijas sportistēm ir jūsējā Ella Trēde, viņai ir liela griba, centīgi trenējas. Centīsimies palīdzēt viņai realizēties.
Nometnē meitenes (pārsvarā 14 līdz 17 gadu vecas) dienā trenējās četras stundas. Ziemas sezonā rītarosmes netaisām, bet garākas pastaigas, lai pamostos, jo diena īsāka un enerģijas mazāk. Brokastis, rīta treniņš, pusdienas, atpūta, treniņš un vakariņas.
Strādājam ne tikai uz paklāja, daudz runājam par to, kāpēc svarīgi pareizi ēst, atpūsties. Bija arī seminārs “Patiess sports”, kuru rīkojām sadarbībā ar Latvijas Antidopinga biroju. Runājām par vērtībām sportā, ka ne vienmēr zelta medaļa ir pašmērķis, bet process, kā uz to ejam.
Paldies Uģim Zanderam par palīdzību nometnes organizēšanā! Brocēnos tai ir fantastiski apstākļi, lieliskas izjūtas. Iepazinām Saldu, mums ļoti patika.”
Skolēnu brīvlaikā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas sieviešu cīņas pārstāves piedalījās Lauras Skujiņas vadītajā treniņnometnē Brocēnos.
Lauras Skujiņas-Ahmedovas ceļš sportā
“Ar cīņas sportu nodarbojos kopš deviņu gadu vecuma, aizgāju līdzi brālim. Sāku trenēties Saulkrastos pie grieķu-romiešu cīņas trenera Ērika Aivara Miķelsona. Nevar teikt, ka pirms gandrīz trīsdesmit gadiem Latvijā nebija sieviešu cīņas. Nelielas tradīcijas jau bija, bet augstu sasniegumu — nē,” atceras L. Skujiņa.
“Pa drusciņai vien iepatikās un arī labi sanāca. Treneris mani aizveda uz sacensībām Zviedrijā. Līdzi aizbrauca arī tētis, viņš saprata, ka Saulkrastos ir “par īsu”, jāiet tālāk. Biju vēl pavisam maza, mācījos sestajā klasē. Sāku braukāt uz treniņiem Rīgā, bet no astotās klases sāku dzīvot, mācīties un trenēties Rīgā. U17 vecumā izcīnīju Eiropas čempiones titulu, pēc tam U20 vecumā Eiropas čempiones titulu, bija arī otrā vieta Eiropā. Nostabilizējos cīņas sportā, ambīcijas bija lielas. Sāku studēt Sporta akadēmijā un gribēju savas prasmes vairāk izmantot, tāpēc deviņpadsmit gados sāku trenēt lielu meiteņu grupu. Novadīju treniņu viņām un pēc tam pati trenējos. Tā līdz trīsdesmit gadu vecumam. Izcīnīju trešo vietu pasaules pieaugušo čempionātā, bronzas medaļu Eiropā, vairākas reizes biju tuvu medaļām.
Tad es satiku savu vīru, izlēmām, ka gribam kaut ko darīt kopā. Jaunolainē izveidojām Lauras Skujiņas cīņas sporta klubu, kas šobrīd ir viens no spēcīgākajiem Latvijā. Paraugs mums bija Uģa Zandera cīņas sporta klubs “Kurzemnieks”. Veidot klubu ir liela uzdrīkstēšanās, jo pašiem jādomā, kā to uzturēt, kur gūt finansējumu, lai samaksātu trenerim algu, aizvestu sportistus uz sacensībām. Mani mērķi vienmēr bijuši augsti, katrā bērnā, arī pašā mazākajā, cenšos saskatīt — būs vai nebūs labs sportists.
Sāku strādāt Latvijas Cīņas sporta federācijā, vairākus gadus biju atbildīga par sieviešu cīņas attīstību. Jau gadu esmu federācijas prezidente. Tas ir brīvprātīgs darbs, kas balstās uz lielu entuziasmu.”
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