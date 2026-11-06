“Saldus varētu kļūt par sporta lielpilsētu.”
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Saldus novada domes Sporta komisijas priekšsēdētāju KRISTĪNU MASLOVSKU izvaicāju par pašvaldības atbalstu sporta biedrībām un sportistiem.
Viens no Sporta komisijas uzdevumiem ir administrēt pašvaldības atbalstu sportam, tāpēc mans pirmais jautājums — vai sporta joma ir viena no sakārtotākajām novadā?
— Domāju, ka jā. Tā ir sakārtota no finansiālā viedokļa — kā pašvaldība atbalsta biedrības. Nolikumi un saistošie noteikumi ir izstrādāti līdz perfekcionismam. Otrs — caur TIKS centru, kas iesaista biedrības dažādu novada sporta pasākumu organizēšanā. Apmeklējot citu novadu pašvaldības, interesējos, kā tur notiek sporta finansēšana, padalos arī ar mūsu pieredzi un vienmēr esmu saklausījusi baltu skaudību, kā mēs rūpējamies par sporta biedrībām.
Sporta komisija nav vienīgā, kas uzrauga sporta jomu, mums ir brīnišķīga sporta skola, pagastos pasākumu organizatori. Kad sāku strādāt pašvaldībā, biju patīkami pārsteigta par tautas sporta aktivitāti starppagastu sporta spēlēs “Dienvidi”. Sporta komisijas uzdevums ir turpināt pirms vairāk nekā pieciem gadiem iesākto darbu biedrību atbalstīšanā, kas dažādos sporta veidos iesaistās bērnu treniņprocesā un atbalsta un popularizē tautas sportu pieaugušajiem. Ar pašvaldības finansējumu dodam biedrībām motivāciju strādāt un attīstīties. To sajutām pirms gada, saņemot iesniegumus sporta biedrību finansēšanas fondam. Finansiējumam kvalificējās vairākas jaunas sporta biedrības — gan tās, kuras nodrošina treniņprocesus bērniem un jauniešiem, gan popularizē pieaugušo sporta aktivitātes.
Augusta nogalē tika apstiprināti jauni noteikumi sporta biedrību atbalstam. Kas būtisks tajos mainījies?
— Sanākot Sporta komisijai jaunā sastāvā, konstatējām, ka iepriekšējos noteikumos vairākos kritērijos ir neskaidrības. Tas izpaudās tā, ka, mūsuprāt, bija biedrības, kas nebija pelnījušas iekļūt pirmajā “grozā” (2026. gadā tādas bija 8), kas saņem vislielāko finansējumu. Mēs nedrīkstējām subjektīvi to ietekmēt, jo pašvaldības finansējums ir publisks. Ierosināju noteikumus pilnveidot un precizēt kritērijus, pēc kuriem biedrības iekļūst vienā no šiem četriem “groziem”.
Latvijas Sporta likums nosaka, ka biedrībām, kas strādā ar jauniešiem un bērniem, jābūt licencētām pašvaldības izglītības pārvaldē. Līdz šim to izdarījušas tikai piecas. Ja tas netiks izdarīts, biedrības nevarēs pretendēt uz pašvaldības finansējumu nākamajam gadam. Lai saņemtu licenci, jāsniedz informācija par sporta nodarbībām. Svarīgi, ka jānorāda ziņas par treneriem, vai viņiem nav bijusi sodāmība.
Lai saņemtu finansējumu 2027. gadam, atskaites par darbu šajā gadā biedrībām jāiesniedz līdz 20. decembrim?
— Jā. Tas attiecas arī uz tām sporta biedrībām, kas līdz šim pašvaldības finansējumu nav saņēmušas un finanšu atskaites par iepriekšējo periodu neiesniedz.
Vērtēšanas kritēriji ir skaidri. Anketā jāuzrāda dalībnieku skaits, treniņu biežums, sasniegumi, piedalīšanās novadā rīkotajās sacensībās, par ārējo finansējumu, ja tāds ir piesaistīts, un cita informācija atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Katra biedrība jau pirms anketas iesniegšanas var veikt pašnovērtējumu, lai sapratu, kuram finansējuma “grozam” tā atbilst. Sporta komisijas subjektīvais viedoklis ir izslēgts, visu noteiks iegūtie punkti.
Biedrību vadītāji, kas ir treneri, saka, ka sagatavot finanšu atskaiti un aizpildīt anketu ir sarežģīti. Vajagot grāmatveža palīdzību. Jūs iepriekš bijāt Brocēnu Hokeja kluba vadītāja, kā tikāt galā ar atskaitēm?
— Brocēnu Hokeja klubs nepretendēja uz pašvaldības finansējumu. Uz to sākām startēt, kad izveidojām hokeja komandu, kas spēlē Latvijas hokeja čempionāta 1. līgā, un ar to sāka strādāt treneris Gints Meija. Ir trīs lielie virzieni, kuros pašvaldība atbalsta sporta biedrību finansēšanu — sporta organizācijas, novadam nozīmīgu sporta veidu organizācijas un atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai. Hokeja klubs ir novadam nozīmīgu sporta veidu kategorijā, bet arī tajā jāiesniedz finanšu atskaite.
Manuprāt, ja biedrība ir pirmajā “grozā” un saņem 8000 eiro gadā (2. “grozā” — 4000, 3. “grozā” — 2000, 4. “grozā” — 1000), no tā var atļauties par 100 eiro noalgot grāmatvedi, kas sagatavo atskaiti. Nedomāju, ka tā ir liela problēma. Uzskatu, ka par publisku naudu ir jāatskaitās un arī informācijai par tās izlietojumu arī jābūt publiski pieejamai. Bet Sporta komisijā nesēž birokrāti, nevienam neatsakām palīdzību.
Pēc biedrību pieprasījuma nolikumā papildinājām finansējuma izlietojuma mērķus, piemēram, piešķirtos līdzekļus drīkst izmantot arī grāmatvedības pakalpojumiem.
Kuri ir Saldus novada nozīmīgie sporta veidi?
— Izstrādājot saistošos noteikumus, nonācām pie secinājuma, ka jāraugās uz pēctecību, kas sākas no novada sporta skolas. Tādi ir trīs — basketbols, hokejs un futbols. Visos ir pieaugušo komandas, kas spēlē Latvijas čempionātā. Basketbols cilvēkus ļoti interesē, sporta skolā ir zēnu un meiteņu grupas, basketbola kluba “Saldus” spēles ir visapmeklētākās novadā. Arī hokejs ir masveidīgs sporta veids, sākot no jauniešu grupām līdz hokeja kluba “Brocēni” pieaugušo komandai un vairākām amatierkomandām. Arī futbolā dažādās vecumu grupās bērnu iesaiste ir liela, arī tajā mums ir lielā komanda, kas spēlē Latvijas čempionātā. Atbalstot pieaugušo klubus, mēs motivējam jauniešu pēctecību sportā, startējot vietējās komandās.
Kā pašvaldība atbalsta individuālos sporta veidus un augstas klases sportistus?
— Ir izstrādāti noteikumi talantīgo sportistu atbalstam. Šajā fondā ir 15 000 eiro gadā. Sportists var saņemt 1500 eiro, viņa treneris 50 % no šīs summas, ja gatavojas vai dodas uz starptautiskām sacensībām. Uz finansējumu var pretendēt sportisti vecumā no 15 līdz 25 gadiem un jebkura vecuma parasportisti. Iespēju aktīvi izmanto, bet visa summa vēl nav izmantota.
Otrs atbalsts ir Saldus novada olimpiskā sporta vienība. Tajā tiek iekļauti desmit Saldus novada sportisti no 15 līdz 25 gadu vecumam, kuriem ir sasniegumi Latvijas, Eiropas vai pasaules līmenī. Janvārī Sporta komisija atkal vērtēs, kuri sportisti saņems 1500 eiro. Šo naudu var izmantot inventāram, fizioterapeitam, papildus treniņiem — izaugsmei un attīstībai.
2026. gadā pašvaldības budžets sporta biedrībām, talantīgiem sportistiem un olimpiskajai vienībai bija 210 000.
Sporta infrastruktūra novadā ir labā līmenī, bet joprojām, piemēram, sporta skolai ir grūti atrast visām grupām treniņu zāles.
— Zinu, ka paredzēts projektēt Saldus pamatskolas sporta zāli, tā varētu palīdzēt risināt problēmu. Saldū ļoti daudz cilvēku sporto. Liela rosība ir Saldus tehnikuma sporta zālē. Brocēnos redzu, ka otrdienu vakaros pie ledus halles nav kur nolikt mašīnu. Trenējas hokejisti, sporta zālē — futbolisti, trenažieru zālē — meitenes un puiši. Viss komplekss ņudz no cilvēkiem. Forši! Evija Šulce tagad ir Brocēnu vidusskolas direktora vietniece un atbild par sporta infrastruktūru. Ledus halle, sporta nams un stadions ir vidusskolas struktūrvienība. Tas svarīgi, domājot par sporta centra tālāko attīstību, jo izglītības iestādēm vieglāk iegūt tam finansējumu.
Bet jādomā arī par to, kas notiks pēc pieciem desmit gadiem. Demogrāfiskā līkne iet uz leju, tāpēc ar jaunu sporta zāļu būvēšanu varbūt jāiepauzē.
Kas novadā vēl jāpaveic sporta jomā?
— Varbūt TIKS cetram jāizanalizē, kā notiek sporta dzīve pagastos, vai attaisnojies, ka sporta pasākumus organizē kultūras jomas speciālisti.
Kādus sporta pasākumus parasti apmeklējat?
— Noteikti hokeju. Man patīk izjūtas, kad ir daudz skatītāju, tāpēc sapņoju, ka hokeja hallē būs lielas tribīnes. Patīk basketbols. Ar jaunāko dēlu dažreiz piedalāmies tautas sporta pasākumos Brocēnos. Iespēju robežās apmeklētu Saldus novadā rīkotās starptautiskās sacensības boksā, džudo, volejbolā... Gribu paslavēt mūsu sporta biedrības, jo viņu ieguldījums novada sporta dzīvē ir nenovērtējams. Vasarā ir tik daudz sacensību, ka nevar izvēlēties, uz kurām iet. Liela vērtība, ka Saldū notiek Jāņa Blūma kausa izcīņa basketbolā. Visas sacensības notiek ļoti augstā līmenī.
Bieži domāju par Saldus vizītkarti. Redzu, ka Saldum tā varētu būt dažādie sporta pasākumi. Mums ir cilvēki, kas tos rīko, ļoti daudz un dažādi sporta veidi, bet atduramies pie vienas problēmas — pietrūkst naktsmītņu. Aicinu uzņēmējus, kuriem ir zināšanas un iespējas, būvēt naktsmītnes, jo sacensībās piedalās vairāki simti bērnu, viņiem līdzi brauc vecāki, nav kur pārnakšņot. Tas palīdzētu sporta klubiem un arī pašiem uzņēmējiem. Mums pietrūkst infrastruktūras apkārt sportam, piemēram, ēdināšana. Labi skanētu — Saldus — sporta lielpilsēta!
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