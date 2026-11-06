Jauniešu idejas pārtop darbos
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Ar Saldus novada pašvaldības un Saldus Bērnu un jaunatnes centra atbalstu norisinājās iniciatīvu projektu konkurss “Jaunieši darbībā 2026”. Tā mērķis finansēt idejas un dot iespēju jauniešiem apgūt dzīvē noderīgas prasmes.
Šogad īstenoti 12 projektu. Jaunieši pievērsušies skolu un pagastu vides labiekārtošanai, sportam, radošām aktivitātēm, savstarpējai kopā būšanai un vietējās vēstures izzināšanai. Projektus vērtēja Dace Vaļko, Linda Medne, Kristīne Kliemane-Zegnere Krišjānis Valters un Ilze Statkus. Šogad ieviests jaunums — skolēni attālināti prezentēja savas idejas vērtēšanas komisijai. Šādi varēja labāk izprast projekta būtību un autoru ieinteresētību. Savukārt noslēguma sanāksmē jaunieši stāstīja par paveikto un rezultātiem.
Konkursa galveno vērtētāju un Saldus Bērnu un jaunatnes centra (BJC) direktori Dace Vaļko projektu autori pārsteiguši ar daudzām jaunām idejām. Vērtētājiem svarīgākais bijis sajust jauniešu ieinteresētību un pārliecību par savu ieceri. Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā Laura Ūžele piebilst: “Konkursa mērķis ir palīdzēt jauniešiem īstenot idejas, kurām nereti pietrūkst tieši finansējuma. Taču runa nav tikai par naudu — tā ir iespēja mācīties. Jaunieši iepazīst projektu veidošanas principus, mācās ideju pārvērst plānā, izstrādāt budžetu, veikt nepieciešamos pirkumus un organizēt darbus,” skaidro L. Ūžele.
Veido savu vidi
Apkārtējās vides labiekārtošanā aktīvi darbojas Blīdenes pagasta jaunieši. Jau vairākus gadus viņi ar projektu palīdzību pakāpeniski pilnveido skolas apkārtni. Šogad viena iniciatīva bija veltīta Blīdenes pamatskolas ugunskura vietas labiekārtošanai. Toms Grants, Ralfs Salmiņš un konsultante Daiga Plaude izveidoja grila zonu, jo līdz šim atpūtas vietā nebija iespējas ērti pagatavot ēdienu. Projekta dalībnieki sagatavoja teritoriju, izbūvēja grila pamatus un informēja sabiedrību par projekta norisi. Tēva dienā jauno grila vietu svinīgi atklāja. Jaunieši mācījās plānot darbus, sadalīt pienākumus, sadarboties un atbildīgi izmantot resursus. Viņiem jāseko līdzi finansējuma izlietojumam un jāatskaitās par pirkumiem.
Blīdenes jaunietes Alise Davidāne, Betija Brice un Marta Kaļinka pievērsās citai pagastā iecienītai vietai — Mīlestības saliņai. Viņas saskatīja, ka teritorijā trūkst soliņu un mājīgas, sakoptas vides, kur jaunieši varētu satikties, sarunāties un radīt digitālo saturu. Projektā dalībnieki sakopa apkārtni, nogrāba laukumu, apcirpa zarus un krūmus, no koka paletēm izgatavoja un nokrāsoja soliņus, kā arī kokos izvietoja LED lampiņu virtenes. Vasarā labiekārtoto vietu atklāja ar muzikālo talantu vakaru. Jaunietes cer, ka tā kļūs par iecienītu satikšanās vietu un priecēs apmeklētājus visu gadu.
Arī skolu jaunieši domā par to, kā padarīt savu vidi ērtāku. Druvas vidusskolas skolnieces Daniela Heize un Elīna Pūne pamanīja, ka skolā trūkst ērtu vietu, kur starpbrīžos apsēsties. Nereti skolēni izvēlas sēdēt uz betona kāpnēm, tāpēc meitenes nolēma izgatavot sēžamspilvenus. To tapšanā iesaistījās arī citi skolēni. Meitenes atzina, ka lielākais izaicinājums bijis iesaistīt citus jauniešus, jo ar plakātiem vien nepietika.
Ezeres pamatskolā Melānija Pūne un Elizabete Fundure īstenoja projektu “Dari pats!”. Viņas rīkoja konkursu skolas trešā stāva sienas dizainu un atpūtas vietas iekārtošanai. Iegādājās nepieciešamos materiālus un pufus, nokrāsoja sienas, un skolēni ieguva vēl vienu patīkamu vietu.
Sports un radošums
Saldus pamatskolas skolēni Inga Dreija un Kristiāns Ozols-Šnē projektā “Izlādē emocijas sportā” pievērsās pusaudžu emocionālajai un fiziskajai labsajūtai. Skolēni ikdienā saskaras ar spriedzi — pārbaudes darbiem, attiecību sarežģījumiem un nogurumu. Ja emocijas netiek veselīgi pārvaldītas, tās var izpausties konfliktos, aizkaitināmībā vai noslēgšanās sevī. Sports mazina stresu un palīdz apgūt paškontroli, tāpēc projektā iegādājās boksa maisu, divus pārus cimdu un sporta paklājiņu. Boksa treneris Ansis Pūce vadīja četras nodarbības, kurās jaunieši apguva sporta veida pamatus. Inventārs palicis skolas sporta zālē un to var izmantot starpbrīžos.
Sportiskas aktivitātes izvēlējusies arī Kursīšu pagasta jauniešu apvienība, kas projektā “Volejbols vieno” labiekārtoja pagasta volejbola laukumu un mācīja vienaudžiem spēlēt šo komandas spēli. Savukārt radošās izpausmes un kopā būšanu rosināja Petra Krausa un Ketija Neilande projektā “Lai skan”, kura mērķis bija pilnveidot skolēnu vokālās prasmes, saliedēt skolas kori un piesaistīt jaunas dalībnieces. Sabīne Laugale un Dārta Gobiņa Lutriņos īstenoja projektu “Visu darām ar prieku”, piedāvājot bērniem un jauniešiem četras radošas aktivitātes, sporta nodarbību un pārgājienu.
Par savstarpējo komunikāciju un kopā pavadīto laiku domāja arī iepriekšējās Saldus novada Jauniešu domes dalībnieces. Projektā “Vakari bez robežām” Gerda Ševele un Amēlija Hāzena un organizēja dienas bez telefona, aicinot dažādu vecumu skolēniem vairāk iesaistīties klātienes sarunās un kopīgās aktivitātēs. Savukārt Saldus pamatskolas jauniete Enija Zamberga ar komandu projektā “Radi. Sajūti. Piederi.” Stiprināja skolēnu pašpārvalžu sadarbību.
Interesi par jaunu pieredzi rosināja Druvas vidusskolas jaunietes Odrija Tomanoviča-Barone un Žanete Bitmane, kuras projektā “Iepazīsties ar jāšanas sportu!” aicināja vienaudžus iepazīt šo sporta veidu un vairāk laika pavadīt svaigā gaisā.
Saldus tehnikuma jaunieši sadarbībā ar skolas pašpārvaldi projektā “Leģendu detektīvi” izzināja vietējo vēsturi. Vēsturiski pētnieciskā ekskursija Kalnsētās kopā ar vēsturnieci ļāva iepazīt Kalnsētu un Kalnmuižas vēsturi. Projektā izveidoja digitālu tūrisma saturu, attīstīja sadarbības prasmes un apguva publisko runu.
Svarīgākais — uzdrīkstēties
Konkursa popularitāte gadu gaitā nav mazinājusies, tā apliecina, ka jauniešiem projektu konkurss ir nepieciešams. Lai piedalītos, nav obligāti jābūt skolēnu pašpārvaldes vai citas organizācijas dalībniekam. Galvenais ir vēlme darboties un atrast vismaz vienu domubiedru. Jauniešiem obligāti jāpiedalās pavasara brīvlaikā noorganizētās mācībās, kurās iemāca sagatavot un iesniegt savu projektu. Daļa Druvas vidusskolas jauniešu projektu izstrādi izvēlas kā alternatīvu zinātniski pētnieciskajam darbam, tādējādi praktiski apgūstot projektu veidošanas un īstenošanas prasmes.
“Ko novēlēt jauniešiem, kuri vēl tikai apsver iespēju iesaistīties? Uzdrīkstieties! Jebkurš rezultāts sākas ar darbību. Konkurss ir lieliska iespēja realizēt savu ideju. Turklāt projektu rakstīšana ir prasme, kas dzīvē noderēs neatkarīgi no izvēlētās jomas. Tas ir pirmais solis, lai iemācītos rīkoties, nebaidītos un novestu savu ieceri līdz galam. Idejas dod virzienu, darbība rada rezultātu, bet rezultāti iedvesmo!” uzsvēra Laura Ūžele.
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