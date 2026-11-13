Konkursos visgrūtāk uzveikt stresu
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Pagājušās nedēļas nogalē astoņi Saldus tehnikuma audzēkņi piedalījās starptautiskā skaistuma industrijas pasākumā Baltijā “Baltic Beauty 2026”, kas norisinājās izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.
Direktore Iveta Bērziņa atzīstas, ka ideja turp aizvest jauniešus, kuri tehnikumā apgūst friziera arodu, radās pavisam nejauši. Kad uzzināja — ir iespēja pieteikt izglītojamos meistarības konkursiem, bija pārliecināta, ka tur jābūt arī jauniešiem no Saldus tehnikuma. “Man bija pilnīgi skaidrs, ka jābrauc, jo jaunieši šeit daudz sasnieguši, izveidota komanda, kuru vada spēcīgi skolotāji. Ne velti jauno profesionāļu konkursā “Skills” ikreiz kāds dalībnieks no mūsu izglītības iestādes atbrauc ar medaļu. Biju konkursā un redzēju, ko bērniem dod dalība — tik daudz pieredzes un stresa noturības treniņu parastā nodarbībā iedot nevar,” pārliecināta direktore.
Jaunieši nezināja, kas tieši viņus sagaida, tādēļ gandarījums par paveikto — vēl lielāks. Skolotāja Līga Līce stāsta, ka katram dalībniekam piemeklēja piemērotāko konkursa nišu. “Jaunieši katrs savā disciplīnā parādīja labākās zināšanas un prasmes, es teiktu, ka uz visiem 120 %. Tā kā biju konkursa žūrijā, pie dalībniekiem iet nevarēju, viņus atbalstīja pedagoģes Ilze Plīta un Rebeka Našeniece,” stāsta L. Līce.
Kategorijā “Sieviešu darbi” Nikija Linda Kviese (4. kurss) veidoja modernu frizūru gariem matiem, Elīna Melnbārde (4. kurss) vakara frizūru gariem matiem, Marija Karīna Pilnskunga (4. kurss) līgavas frizūru un koptēlu un Madara Gulbe (3. kurss) salona matu griezumu un fēnojumu. Treškursniece Baiba Šillere ieguva 3. vietu “Koloristu konkursā”, kur vajadzēja izveidot matu griezumu, tos nokrāsot un izfēnot. Kategorijā “Vīriešu darbi” “Barber Creative Fade Cut” (vīriešu matu griezums un fēnojums) 4. kursa audzēknis Gints Kristers Rezcovs izcīnīja 2. vietu, lieliski veicās arī Norai Skorei (4. kurss) klasiskās frizūras veidošanā un Lāsmai Marijai Ālītei (4. kurss) frizūras veidošanā ar cirtainu matu efektu.
Iespaidi
Visi jaunieši atzīst, ka grūtāk par profesionālo prasmju demonstrēšanu esot bijis tikt galā ar stresu un kņadu pasākuma hallē. Elīna Melnbārde atzina, ka konkurss nozīmīgs, jo iemācījās pārvarēt spriedzi un savaldīt emocijas. Marija Karīna Pilnskunga taisīja līgavas koptēlu, kuram izvēlējās Holivudas viļņus, pieskaņotu meikapu un pašas uztaisītu pušķi. Meitene priecīga par gala rezultātu. Izpildīt uzdevumu viņa bija trenējusies skolā, tādēļ konkursā koptēlu izveidot vairs nebija grūti. Nikija Linda Kviese atzīst, ka darbs sanāca labi, lai gan ne precīzi kā iecerēts. Manekenam bija paredzēti oranži tilla svārciņi, taču pirms konkursa iecerēto materiālu nekur nevarēja nopirkt, tādēļ jauniete improvizēja — svārciņus izveidoja no kreppapīra.
Baiba Šillere strādāja trīs stundas. L. Līce piebilst, ka Baibai bija vissmagākais darbs, taču jauniete nesūdzas. Japāņu stila krāsojums un griezums izdevās. Šis konkurss meitenei bija kā ģenerālmēģinājums, jo viņa piedalīsies šīs sezonas “Skills”. Nora Skore tika galā ar neierastu uzdevumu — vīrieša frizūras griezumu un fēnojumu. Lai gan jauniete uzdevumu izpildīja godam, skolotāja L. Līce atzīst — Norai tika neparastākais darbiņš, jo vīriešu frizūras parasti nekā īpaši nefēno.
Gints Kristers Rezcovs kopš vasaras brīvdienās strādā salonā Liepājā, tādēļ par saviem spēkiem pārliecināts. “Esmu pateicīgs pedagogiem un direktorei, ka bija iespēja piedalīties šāda mēroga konkursā. Par dalību uzzināju diezgan vēlu, tādēļ sākumā nedaudz “niķojos” — šķita, ka ir par maz laika sagatavoties. Tagad secinu, ka piedzīvots vērtīgs treniņš, īpaši pieredze agresīvā vidē, kur, pildot uzdevumu, burtiski tek sviedri. Zinu, ko vajag trenēties vairāk, bet kam var pievērst mazāk uzmanības. Mani iegāza tas, ka modelim nebija krāsoti mati — tas uzdevuma izpildē bija noteicošais un diemžēl pirms tam netiku informēts par šādu nepieciešamību,” piebilst G. K. Rezcovs.
Viņš stāsta, ka darbu vērtētāja pārbaudīja ar iepriekš neredzētu metodi: izmantojot mapi ar baltu lapu, ēnojot frizūru. Jaunietis gan pārliecināts, ka ar trenētu aci, jau uzmetot skatienu darbam, varēja redzēt, kas izdevies, bet kur nepilnības. Puisis atzīst, ka bija vērtīgi redzēt kursabiedru veikumu konkursā, kā arī uzzināt par jaunumiem skaistumkopšanas līdzekļu piedāvājumā.
Lāsma Marija Ālīte atzīst, ka bija jātiek galā ar garāko vīriešu griezumu, kādu jebkad redzējusi. “Moderna frizūra, kas, jāatzīst, — izskatījās ļoti labi. Interesanti, ka žūrija vērtēja ne vien galarezultātu, bet arī tapšanas procesu. Uzdevumu pabeidzu ātri, kādu brīdi nesapratu, ko darīt, nemitīgi kaut ko uzlaboju, līdz sapratu, ka vairāk aiztikt nedrīkstu — ka kaut ko nesabojāju,” pasmaida jauniete. Savukārt Madara Gulbe startēja mierīga, jo iepriekš daudz bija trenējusies. Manekena matus neizdevās nokrāsot ar pirmo reizi, gadījās arī dažas izlabojamas kļūdas, taču rezultāts — skaists.
Gandarījums
Pedagoģei R. Našeniecei bija uzdevums pavadīt un atbalstīt audzēkņus. Viņai šķita interesanti konkursa procesu vērot no malas, jo pavisam nesen viņa pati bija Saldus tehnikuma audzēkne, kas startēja konkursos. “Zināju, kā jūtas dalībnieki, mēģināju viņus mierināt un dot padomus, kā saglabāt mieru. Esmu gandarīta, ka visi tika galā, pat neskatoties uz dažādiem misēkļiem. Piemēram, īsi pirms izgājiena saplīsa Marijas modeles kāzu kleita, tādēļ viņai zibens ātrumā tā bija jāsašuj. Jābūt gatavam risināt problēmas, kādas pat prātā neienāk! Šī jauniešiem bija forša pieredze, īpaši meitenēm no 3. kursa, kuras gatavojas konkursam “Skills”,” norāda R. Našeniece.
L. Līce piekrita būt konkursa vērtēšanas komisijā. Darāmā tur bija daudz, jo viņas pārziņā bija visas sieviešu frizūras. Trīs cilvēki vērtēja sieviešu kategoriju un trīs citi — vīriešu frizūras. “Vērtētāji bija no dažādām valstīm — profesionāļi un titulēti konkursanti. Uzdevums bija sarežģīts, jo vērtēšanas kārtība atšķīrās no ierastās konkursā “Skills”. Lielākajā disciplīnā bija jāvērtē 14 “galvas” — par darba trūkumu sūdzēties nevarēja,” atzīst pedagoģe.
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