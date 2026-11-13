“Lai dzīvē ko sasniegtu, kaut kas jāiegulda.”
Klausīties rakstu
Novembris ir Latvijas patriotu mēnesis — laiks, kad domājam par valsts drošību un aizsardzību. Viesojoties militārajā bāzē un poligonā “Mežaine”, laikraksts “Saldus Zeme” sarunājās ar Valsts aizsardzības dienesta mācību centra komandieri pulkvežleitnantu GINTU HOMANI par jauniešu izaugsmi, disciplīnu un Valsts aizsardzības dienesta nozīmi.
“Mūsu uzdevums ir no jauniešiem, kuri dienestā ierodas kā civiliedzīvotāji, sagatavot karavīrus, pilnveidot viņu militārās, taktiskās un tehniskās spējas. Kādam jau ir Jaunsardzes vai valsts aizsardzības mācības pieredze, citam militārā vide pilnīgi jauna. Pamatapmācībā, kas ilgst aptuveni trīs mēnešus, jaunieši apgūst karavīra pamatiemaņas. Liela daļa laika paiet laukā un poligonā, spītējot laikapstākļiem, nogurumam un negribēšanai. Karavīra profesijā mācības nekad nebeidzas — neatkarīgi no pakāpes vai amata.”
Ar ko militārā ikdiena atšķiras no jauniešu ierastās dzīves skolā vai mājās?
“Disciplīna un dienas režīms. Civilajā dzīvē pats izvēlies, kad celties un ko darīt, bet šeit diena saplānota — pulksten 6 jāceļas, nodarbības sākas 9 un 8.50 jau jābūt nodarbību vietā neatkarīgi no tā, nāk miegs vai nav noskaņojuma. Svarīgi iemācīties darīt arī to, ko negribas. Pārvarot sevi, cilvēks kļūst stiprāks. Mēs, virsnieki un instruktori, palīdzam jauniešiem gūt uzvaras pār sevi.
Arī ikdienas paradumi ir daļa no disciplīnas. Piemēram, ēdienreizēm noteikts laiks. Ja jaunietis negrib brokastis, viņš drīkst tās neēst, taču pulksten 10 neviens viņam individuāli galdu neklās. Ar laiku izveidojas ieradums — brokastis, pusdienas un vakariņas ir jāēd. Tā jaunieši iemācās ievērot režīmu un uzņemties atbildību par savām izvēlēm.”
Kā paiet diena dienestā?
“Pēc celšanās un brokastīm seko rīta pārbaude un apmācības — gan teorētiskas, gan praktiskās. Dažkārt jaunieši dodas uz poligonu, “Mežaines” apvidu un vairākas dienas dzīvo lauka apstākļos. Pēc vakariņām paredzēts brīvais laiks, taču sākumā tā ir mazāk, jo jaunieši lielākoties izmanto vakarus, lai nostiprinātu zināšanas un instruktora vadībā apgūtu iekavētās tēmas. Pēc tam var piezvanīt tuviniekiem, apmeklēt sporta zāli vai atpūsties. Pulksten 22 ir naktsmiers. Telefonus nodarbību laikā nelieto, taču tie nav atņemti — brīvajā laikā jaunieši tos var izmantot. “Mežainē” ar to nav būtisku problēmu.”
Ko jaunieši apgūst praktiskajās nodarbībās?
“Šaušanas apmācībās viņi iepazīstas ar ieroča uzbūvi, detaļām, darbības principiem, salikšanu, izjaukšanu un tīrīšanu. Kad esam pārliecinājušies, ka jaunietis zina un prot pareizi rīkoties ar ieroci, sākas šaušanas nodarbības. Mācību programma ir daudzveidīga — tajā ietilpst fiziskā sagatavotība, orientēšanās, darbība apvidū un komandas uzdevumi.
Vēlamies jauniešiem sniegt arī zināšanas ikdienas dzīvei. Piemēram, esmu sagatavojis nodarbības par finanšu pratību un ģimenes budžeta plānošanu. Pieaicinām arī policijas pārstāvjus, lai izglītotu par dažādiem riskiem, tostarp iesaistīšanos nelikumīgās finanšu shēmās. Ja cilvēks nezina iespējamās sekas, viņš var pieņemt lēmumu, kas negatīvi ietekmē visu turpmāko dzīvi.
Mūsu mērķis palīdzēt jauniešiem kļūt ne tikai par labiem karavīriem, bet arī gudriem, atbildīgiem un patstāvīgiem cilvēkiem.”
Vai apmācību laikā redzat, kā jaunieši mainās?
“Protams! Viena no pirmajām pārmaiņām redzama fiziskajā sagatavotībā. Pirmajās divās dienās veicam fiziskās attīstības testu. Sākotnējie rezultāti bija diezgan vāji, taču jau pēc četrām piecām nedēļām situācija būtiski uzlabojās. Vismaz puse jauniešu bija paaugstinājuši savus rezultātus. Daudzi pirms dienesta ikdienā maz kustējušies. Kāds visu laiku sēdējis pie datora, cits pārvietojies ar automašīnu. Tagad ikdienā ir daudz vairāk fizisko aktivitāšu, un rezultāti neizpaliek. Mainās arī domāšana un attieksme pret ikdienas lietām. Jaunieši sāk novērtēt tīru gultu, sakārtotu istabu un savas mantas. Mammas stāsta, ka dēli, pārbraucot mājās, paši sakārto istabu, saliek drēbes un vairs neko neatstāj izmētātu. Viņi iemācās sekot līdzi sev un apkārtējai videi. Jau no pirmajām dienām skaidrs — katram jāsavāc aiz sevis. Ja pats to neizdara, instruktors atgādinās.”
Vai jaunieši mēdz būt spītīgi?
“Atsevišķi gadījumi, protams, ir. Šai paaudzei dažkārt vairāk jāizskaidro, kāpēc konkrēta lieta nepieciešama. Piemēram, kāpēc jānes smaga mugursoma. Tajā ir ekipējums, kas nepieciešams vairākām dienām vai pat nedēļai. Manā laikā bija vienkāršāk — saņēmi pavēli un izpildīji. Tagad jauniešiem svarīgi izskaidrot arī uzdevuma būtību. Mēs nevaram piespiest cilvēku, jo Latvijas armija nav cietums. Mēs varam motivēt, palīdzēt un parādīt ceļu, bet pašam jaunietim ir jāgrib.”
Kā veidojas komandas gars starp tik dažādiem jauniešiem?
“Jaunieši sadalīti nodaļās, katrā aptuveni astoņi līdz desmit cilvēki. Viņi kopā dzīvo, mācās un pilda uzdevumus. Sākumā katrs ar savu raksturu — viens klusāks, otrs skaļāks. Pamazām viņi pielāgojas cits citam un kļūst par komandu.
Man patīk jauniešu attīstību raksturot ar trīs šķautnēm — tehnisko, fizisko un psiholoģisko. Tehniskās prasmes apgūst nodarbībās, treniņos, profesionālajā darbībā ar ložmetēju, prettanku ieroci, dronu. Fiziskās prasmes — staigājot, darbojoties, nesot mugursomu, ejot uz sporta zāli, bet psiholoģisko noturību veido disciplīna, atbildība un spēja pārvarēt grūtības.”
Kādi ir sadzīves apstākļi “Mežainē”?
“Ja salīdzinu ar savu obligāto dienestu 1993. gadā, jauniešiem šobrīd ir ļoti labi apstākļi. Divas trīs stāvu kazarmas, katrā 150 vietas. Stāvā 25 divstāvu gultas, skapīši un noliktava, kur atstāt somu.
Manā laikā ēdām konservētas zivis, bet saldajā — cukura šķīvis galda vidū. Maizi apsmērējām ar sviestu un mērcējām cukurā. Kurš pirmais, tam vairāk tika, pārējiem — mazāk. Šodien jauniešiem ēdienreizes notiek speciāli ierīkotā teltī. Ēdienkarte ir sabalansēta, ar samazinātu sāls daudzumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jauniešiem pieejams sāls un dažādas garšvielas. Papildus pamatēdienam iespējams paņemt augļus, jogurtus un reizēm kādu bulciņu.
Protams, daži jaunieši sūdzas, ka palielinātas fiziskās slodzes apstākļos kaloriju varētu būt par maz. Taču jāņem vērā, ka ne visi ēd visu, un tad paši sev samazina nepieciešamo uztura daudzumu. Iemācām jaunajiem normāli ēst — trīs ēdienreizes dienā un sabalansētu ēdienu, nevis no rīta un vakarā čipsus vai picas. Tā ir daļa no ikdienas disciplīnas. Jauniešiem jāsaprot, ka ēdiens nepieciešams, lai pietiktu spēka un enerģijas visām dienas aktivitātēm.
Karavīriem iespēja regulāri doties mājās. Pirmajā un trešajā nedēļā mājās brauc visi, savukārt otrajā un ceturtajā nedēļā — tie, kuri ievēro disciplīnu, nav iekavētas mācības un fiziskās sagatavotības pārbaudījumi nokārtoti vismaz apmierinošā līmenī. Ja viss kārtībā, piektdienas pēcpusdienā vai vakarā dodas mājās un svētdienas vakarā atgriežas mācību centrā.
Savukārt no 9. novembra tiem, kuriem nav nekādu problēmu, ir iespēja darba dienas beigās ap pulksten 18 doties mājās. Tiem, kuriem fiziskā sagatavotība jāuzlabo, iespēja papildus trenēties un pēc 5 nedēļām pierādīt savu progresu. Tā ir arī motivācija — ar darbu nopelnīt iespēju doties mājās.”
Kas, jūsuprāt, jaunietim jāiemācās šajos 11 mēnešos?
“Pirmām kārtām viņam jāizaug par sagatavotu karavīru. Taču tikpat svarīgi kļūt nobriedušākam, iemācīties disciplīnu, atbildību un mērķtiecību. Jaunietim jāsaprot, ka, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, kaut kas jāiegulda. Visbiežāk tas ir laiks un atteikšanās no ierastajām izklaidēm.
Man pašam svarīgi, lai apmācība būtu tāda, kurā bez bažām varētu sūtīt savu dēlu. Gribu zināt, ka viņš šeit saņems kvalitatīvas zināšanas, prasmes un pieredzi, kas noderēs turpmākajā dzīvē. Nekad neesmu solījis, ka dienests būs viegls. Būs grūti, daudz jāmācās, taču pretī jaunieši iegūs ļoti daudz. Ja pēc 11 mēnešiem kāds man pateiks: “Komandier, bija grūti, bet tik daudz ko ieguvu!”, tad zināšu, ka mērķis sasniegts.”
Ko jūs novēlētu jaunietim, kurš vēl tikai apsver iespēju doties dienestā?
“Nebaidīties no izaicinājuma un izmantot iespēju sevi pilnveidot. Mežainē gaidām kurzemniekus, saldeniekus un ikvienu jaunieti, kurš vēlas pārbaudīt savas spējas. Mēs darīsim visu iespējamo, lai apmācības būtu kvalitatīvas un šeit pavadītais laiks sniegtu vērtīgu pieredzi.”
Citi raksti sadaļā: Domā-dari!
- Konkursos visgrūtāk uzveikt stresu 13.11.2026
- “Saldus varētu kļūt par sporta lielpilsētu.” 06.11.2026
- Jauniešu idejas pārtop darbos 06.11.2026
- Sieviešu cīņas sportā Latvijā — absolūti labākais sportistu sastāvs 03.11.2026
- Dāmas meistarīgi spēlē zolīti 23.10.2026
- Vienus kritizē par šauru diskusiju, otrus — par sīkumainību 20.10.2026
- Pārmaiņas un plāni drošākai satiksmei Saldū 16.10.2026
- Saeimā būs divas deputātes no Saldus novada 06.10.2026
- “Mēs novērsāmies…” 06.10.2026
- Kas notiks ar virszemes televīziju novadā? Kādas ir alternatīvas? 02.10.2026
- Sezonas izskaņā piedalās nakts rallijkrosā 02.10.2026
- Mākslīgais intelekts palīdz reaģēt ātrāk Palīdz strādāt ātrāk 29.09.2026
- Ja zināšanas ir zelts, tad seminārs bija pilna lāde 18.09.2026
- Rudens optimistisks, bet kādi iznāksim no ziemas? 18.09.2026
- Turpinām burtot solījumus 11.09.2026
- Teritorijas plānojumam top 3., cerams, pēdējā, redakcija 08.09.2026
- Mani dati zagļu rokās 04.09.2026
- Vietējo ideja kļūst par realitāti 04.09.2026
- Šogad lielākoties kulti pārtikas kvalitātes graudi 28.08.2026 01:00
- Palīdzam saprast, ko sola kandidāti 18.08.2026 02:00
- Ministres steiga rada zibeni skaidrās debesīs 11.08.2026
- Gludāks ceļš un drošāka braukšana 07.08.2026
- Glābēji: mežā dodieties pārdomāti 04.08.2026
- Eksāmenu rezultātos drāmas nav 28.07.2026
- Agresīva braukšana joprojām ikdiena uz Latvijas ceļiem 21.07.2026
- Traktordienā startē kopā ar pieaugušajiem 10.07.2026
- Latvijas Jaunatnes olimpiādē — labi rezultāti 07.07.2026
- Pašvaldības lielākajai skolai — pirmie 10 gadi 03.07.2026
- Rubā sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz divās ēkās 03.07.2026
- Mākslas maršruts ieved Šķēdes pilī 26.06.2026