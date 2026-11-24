Gūst konkurences pieredzi un piedzīvo zvaigžņu mirkli
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Bērni sacentās kuģu modeļu, koka auto modeļu (cementa vedēju un klasisko auto), buru laivu, radiovadāmo automodeļu, LEGO sumo robotikas un papīra lidmodeļu sacensībās, kā arī makšķerēšanas precīzajos metienos spainī jeb tā sauktajā kastingā, koka braucamrīku un peldlīdzekļu modeļu dizaina konkursā. Brocēnu kultūras centrā zumēja kā bišu stropā — katrs ēkas stūris bija pilns bērnu.
Iecavas pamatskolas skolotāja Dace Sāga stāsta, ka uz sacensību posmu Brocēnos atbraukuši septiņi bērni, kuri ir arī tehniskās modelēšanas un robotikas pulciņa dalībnieki — trīs buru laivu operatori, trīs LEGO sumo cīkstoņi un papīra lidmašīnas modeļa pilots. Kad sarunājāmies, jau bija zināms, ka grupā līdz 5. klasei iecavniekam buru laivu klasē bronza. Uz tehniskās jaunrades sacensībām divi bērni bijuši pērn, pārējiem šī bija debija.
Niks Rapcēvičs no Iecavas pamatskolas 5. klases rāda “EV3” sumo cīņas mašīnu, kuru viņš uzbūvējis no LEGO klucīšiem un tiem pievienojis motoriņu. “Aparātu divās dienās uztaisīju pats. Pirms braukšanas uzlaboju, jo iepriekš priekšpusē esošā konstrukcija krita nost. Lai varētu piedalīties disciplīnā, robotam jābūt sensoriem, kuri atšķir cīņas grīdas melno un balto krāsu. Tas svarīgi, jo uzvar robots, kurš ilgāk paliek melnajā laukumā. Jābūt arī acīm, lai redzētu pretinieku. Pēc izvēles priekšā var pielikt sienu, rampu vai ko citu. Līdz šim cīņās šodien esmu uzvarējis,” stāsta iecavnieks.
Makšķerēšanas disciplīnas Brocēnos bijušas arī divus iepriekšējos gadus, taču šoreiz bērni sacentās disciplīnā “Kastings”. Tajā dalībnieki stāv pie starta līnijas un ar makšķeri cenšas iemest septiņus gramus smagu svina lodīti piecus metrus tālāk noliktā kastē. “Šis sporta veids noderīgs, lai trenētos makšķerēšanā iemest mānekli, kur plānots. Kad iet forelēs, šī prasme ļoti svarīga. Uzvar tas, kurš realizē pēc iespējas vairāk no deviņiem metieniem. Tiem, kuri makšķerē, iet vieglāk,” novēroja disciplīnas tiesnesis Gints Zeiļa no veikala “ESMA Outdoor” Rīgā.
Reinis Siliņš no Talsiem gaidīja finālu, jo tobrīd bija viens no precīzākajiem šajā disciplīnā — no deviņiem mēģinājumiem spainī svinu iemeta septiņas reizes. “Man patīk makšķerēt, šī disciplīna līdzīga spiningošanai. Cenšos ķert līdakas, bet, ja tās nepiekožas, pāreju uz asariem. Brocēnos iepriekšējos divos gados piedalījos arī citās makšķerēšanas disciplīnās,” stāsta puika.
No Liepājas Līvupes pamatskolas — attīstības centra bija atbraukuši četri bērni no 5. un 7. klasei. Viņi piedalījās koka automodeļu sacensībās un dizaina konkursā. Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Jānis Silenieks stāstīja: “Izskatās, ka godalgota vieta kādam no skolēniem varētu būt ātruma sacensībās, taču, ja tomēr neizdosies iekļūt labāko trijniekā, ceram uz panākumiem dizaina konkursā. Uz Brocēniem cenšamies atbraukt katru gadu, šeit ierodamies, šķiet, no sacensību pirmsākumiem. Citreiz startējam arī kuģīšu sacensībās.”
Aizputes Skolēnu jaunrades centra un Padures pamatskolas dizaina un tehnoloģiju skolotājs Ģirts Brumsons no katras skolas atvedis trīs bērnus, kuri piedalījās koka automodeļu un burulaivu ātruma sacensībās. “Man svarīgi bērnus atvest uz šādu pasākumu, lai viņi gūtu pieredzi un apjaustu konkurenci. Citreiz, savā mazajā burbulī dzīvojot, pašiem šķiet, ka ir lieli un vareni, bet te, izrādās, kādam sanāk vēl labāk. Sacensībās svarīga pacietība, bet ne mazāk nozīmīga ir iespēja piedzīvot zvaigžņu mirkli. Esam uzticami šī pasākuma dalībnieki, piedalāmies katru reizi,” norāda skolotājs.
Brocenieks Aleksejs Sergejevs sacentās ar burinieku, kas uzpīts no klūgām. “Kuģi pinu apmēram pusotru gadu. Vispirms tapa laivas apakša, tad to no iekšpuses aizlīmēju, lai korpusā netek ūdens. Kad uzliku kuģa augšpusi ar buru, sapratu, ka tā par smagu, tādēļ balansam apakšējā daļā iebēru un nostiprināju akmentiņus,” par braucamrīku stāsta brocenieks.
Šogad Tehniskās jaunrades svētki sasnieguši jaunu pakāpi — tie notiek valsts līmenī. Šajā mācību gadā dažādās Latvijas vietās būs pa posmam, un beigās — kopvērtējums. Pirmais posms aizvadīts Bauskā, Brocēnos ir otrais, bet pēc tam būs Talsos, Cēsīs un Jelgavā. Vislielākā cīņa, visticamāk, būs Jelgavā, jo tad mācību gads būs gandrīz noslēdzies, un bērni kārtīgi uztrenējušies.
Pasākuma iniciators Zigmunds Zaļenko stāsta: “Šogad dzinēju kuģu baseins neatrodas kultūras namā, bet jauniešu mājā “Ripo auto!” telpās. Tas arī nav tik garš, cik ierasts, jo telpu šaurības dēļ baseinu par metru saīsinājām. Taču mūsu deviņu metru baseins vienalga ir garākais Latvijā un otrs garākais Baltijā — Klaipēdas kuģīšu sacensību baseins ir 12 metru garš un dziļāks, piemērots arī zemūdeņu sacensībām.”
Viņš piebilst, ka tehniskā jaunradē nekad nevar zināt, kurš šoreiz uzvarēs — līderi katrreiz mainās. Stabila esot tikai viena parādība — viskarstākie strīdi un sāncensība vienmēr ir koka automodeļu sacensībās. Lai konkurenti būtu pēc iespējas vienlīdzīgāki, auto modeļu riepas visiem vienādas, tās sagādā organizatori un bērni šīs detaļas uzliek tieši pirms braucieniem. Lai modelis derētu sacensībām, tam jāatbilst noteikumiem līdz milimetram. To pārbauda, izgatavotos braucamrīkus, izliekot caur šablonu.
Pagājušajā ceturtdienā Brocēnos notika Tehniskās jaunrades svētki — Latvijas skolēnu tehniskās jaunrades sacensību 2. posms, kurā pulcējās entuziasti no Brocēniem, Saldus, Dobeles, Iecavas, Aizputes, Liepājas un Talsiem.
Saldus novada bērnu rezultāti
Buru laivu ātrumsacensībās 1. — 4. klašu grupā 2. vietā Roberts Vicinskis (Brocēnu kultūras centrs); motorizēto civilo kuģu modeļu klasē EX 600E 1. vietā Rihards Bērznieks (BKC), 2. vietā Raivo Leja (BKC); buru laivu dizainā 1. — 4. klašu grupā 1. vietā Marija Aleksa Bērzniece (BKC), 3. vietā Roberts Vicinskis (BKC); motorizēto militāro kuģu modeļu klasē EX 600E dizaina konkursā 1. vietā Aleksejs Sergejevs (BKC); makšķerēšanas kastingā 1. vietā Raivo Leja (Brocēnu vidusskola), 2. vietā Anna Mandele (Brocēnu vidusskola); papīra lidmodeļu sacensībās 1. vietā Simona Veinberga (Brocēnu vidusskola), 2. vietā Anna Mandele (Brocēnu vidusskola); LEGO SUMO robotikā 1. vietā Dominiks Mitenbergs (Blīdenes pamatskola).
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