Viens kā pirksts
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“Vientulība plosa sirdi, toties vienatne svētī dvēseli — to es tagad zinu droši. Dzīves lielāko daļu esmu bijis viens un jau jaunībā sapratu, ka citādāk nebūs. Lai vientulība man neatņemtu sparu un patiku dzīvot, esmu diezgan daudz darījis, lai visos iespējamos veidos justos labi arī viens,” stāsta 76 gadus vecais kurzemnieks VALDIS ZEMBERGS. Citiem tā nesanāk.
Lai uzzinātu, kā dzīvo seniori, kas ne ar vienu nedala mājokli un dienas vada tālu no mīļiem cilvēkiem, ciemojos sociālo pakalpojumu centros, senioru pulciņos un interešu grupās, sazvanījos ar radiem un paziņām. Dzirdēju par visādām situācijām, bet šai publikācijai izraugos trīs. Katrai atšķirīgs iemesls, kādēļ mūža galā cilvēks palicis viens.
Ilzes vietu citai neatdeva
Valdis Zembergs pārstāv tos, kam tā arī neizdevās izveidot ģimeni. Viņam nav ne bērnu, ne mazbērnu, vienaudžu loks ik gadu kļūst šaurāks. Introvertais inženieris cilvēkos jūtas labi, bet sirdsdraugus necenšas iegūt. Ar dzīvi Valdis jūtas apmierināts, tādu dzīvojis vismaz 50 gadu.
Viņš stāsta: “Ja kāds — kur nu vēl žurnālists! — pirms gadiem 40 pajautātu, kāpēc tā esmu iekārtojies, neko nestāstītu, jo, kad biju spēka gados, sabiedrība rūdītu vecpuisi uzskatīja par nožēlojamu. Pret šķirteņiem attiecās labāk, lai gan attiecības ar sievu bija noveduši līdz kliņķim. Par vecpuišiem stāstīja un joprojām stāsta anekdotes vienu pakaļ otrai, pats par tām esmu publiski smējies, lai gan briesmīgi ķērušās pie sirds.
Jēziņ, cik apnicīgi bija dzirdēt kārtējos radu un kolēģu mājienus, ka man taču pēdējais laiks saimnieci mājās vest... Tie mēģinājumi savest kopā ar kādu, tad aizrunātas vizītes pie vārdotājām, jo gan jau kāda brūte piebūrusi vientulību. Beigās izgāja runas, ka esmu gejs. Tā galīgi nav, taču biju noguris no jezgas ap manu vienatni, ka neskaidrojos.
Ciema vecenēm bija taisnība tikai par vienu — jā, man reiz bija ļoti dārga sieviete un pēc viņas nevienas citas neesmu gribējis savā sirdī ielaist. Par Ilzi neko daudz negribu stāstīt. Kopā bijām pusgadu. Man bija makten biezas rozā brilles, kad Ilze pēkšņi nomira. Likās, izsāpēs, un tad ieraudzīšu kādu citu. Neieraudzīju arī tad, kad pārcēlos uz citu pilsētu. Pat 50 gadu vēlāk tas pusgads kopā ar Ilzi liekas visskaistākais. Esmu bijis Austrālijā, Japānā un Dienvidamerikā, makšķerējis ar Hariju Liepiņu vienā laivā, dziedājis galda dziesmas kopā ar Ojāru Grīnbergu, bet nekas nav bijis skaistāks par rītiem kopā ar Ilzi.
Man bija aptuveni 40 gadu, kad sapratu: turpmāko dzīvi pavadīšu viens. Vispirms iekārtojos saimnieciski. Labs un stabils darbs nebija nejaušība, bet mērķis, jo zināju, ka man jākrāj nauda vecumdienām. Jaunajos laikos nopirku dzīvokli Saldū, Jelgavā un Rīgā, izremontēju, un no īres naudas tagad dzīvoju diezgan pieklājīgi. Vienmēr esmu rēķinājies ar to, ka man mājās nebūs apčubinātājas, tādēļ jāuztur sevi formā un pie labas veselības.
Lai nepārvērstos par žultainu veci, mērķtiecīgi esmu gājis cilvēkos, vienlīdz labi kā vietējie, tā Rīgas pasākumi. Gadiem sestdienu rītos eju uz Saldus tirgu. Mazāk pirkt, vairāk parunāties ar cilvēkiem un uzzināt, ko domā un runā citi. Visus svētkus pavadu mājās, bet Jāņos allaž paaicina kāda feina kompānija — vai nu bijušie kolēģi un volejbola komandas biedri, vai tālāku radu bērni. Man itin nekā netrūkst. Ja nu vienīgi Ilzes.”
Sūrst līdz kaulam
Pansionātā satiktā DZIDRA IVANOVA (82) sevi sauc par saldenieci, lai gan aptuveni pirms gada pilsēta bija jāpamet un jāiekārtojas vienā istabiņā ar svešām zemgalietēm. Savulaik rosīgā medmāsa un koriste stāsta: “Te nebūt nav slikti — ēdiens garšīgs, istaba gaiša un silta, veļa tīra, personāls laipns, tomēr...
Nekad mūžā nedomāju, ka mani dzīves pēdējie gadi paies pansionātā. Tik daudz cilvēku, taču esmu viena kā pirksts. Ne te Juris, ne bērni, ne mazbērni, un tas briesmonīgi sāp.
Juris ir mans otrais vīrs. Apprecējāmies, kad abiem bija 50. Pirmajā laulībā gāju cauri ellei, otrajā — paradīzei. Ar Juri visu darījām kopā — mājas soli, dārza darbus, ogošanu un sēņošanu, ekskursijas, pārgājienus... Kad viens savārga, otrs neblandījās pa kaimiņiem, bet palika mājās un ārstēja slimnieku, un šis drīz tika uz pekām.
Nekad neaizdomājos, kāda būs dzīve bez Jura. Kad viņš nomira, sapratu, ka man bez viņa nekas nesanāk. Pirmais vīrs bija plencis, tāpēc saimniecībā visu darīju viena, tad diezgan ilgi nodzīvoju viena ar bērniem. Bet še tev, 20 gadu kopā ar Juri, un nu vairs viena neko nemāku un negribu. Tu padomā tik — visiem laimīgiem pāriem beigas ir šausmīgas, jo viens tak nomirst pirmais, un tad tam otram sūrst līdz kaulam. Katru dienu.”
Taisni strīdos iekšā
Man neieteica intervēt bijušo saldenieku VISVALDI. Viņš jaunam cilvēkam esot par žultainu; pat paša dēls Aigars turoties pa gabalu. Aigars izteicās citādāk: tētis komunikācijā ar citiem ir ciets rieksts, jo neizvēlas vārdus, iecērtas uz savu patiesību un audzina kā bērnus, tā seniorus, “brien taisni virsū strīdiem”. Dēls nepiekrīt, ka no tēta izvairās, taču nenoliedz, ka viņa sabiedrību dozē.
Ja ar Visvaldi ceļi nebūtu vairākkārt krustojušies Saldus tirgū un Saldus novada svētkos, mūsu saruna, iespējams, nenotiktu. Pretēji iepriekšējiem runātājiem, Visvaldis izvēlas monologu vienā elpas vilcienā: “Galvenais, man neko nejautā — tracina tie prašņātāji! Savā laikā līdz apnikumam esmu visu ko atbildējis skolotājiem, priekšniekiem un abām sievām. Pārējie lai pat nemēģina! Oi, bet tik daudzi grib zināt, kā es to un kāpēc šo... Gnīdas ne cilvēki.
Kam tev jāzina, kā es dzīvoju? Vai ta’ neredzi, ka viens? Un labi vien ir. Kopš izšķīros, mana dzīve gājusi tikai uz augšu. Ēdu ko gribu un kad gribu, veselīgs vai neveselīgs. Cilvēkiem nav ne vainas, bet es palieku traks, ja kāds mēģina mani pārtaisīt. Piemēra pēc — kas citiem daļas, ko es ēdu? Man garšo cepti kartupeļi ar cauraudzīti, bet dēls un vedekla rājas, ka man holesterīna līmenis par augstu, jāēd veselīgāk. Pasaku šiem taisni: “Tak apklustiet!”
Esmu labi informēts par to, ko cilvēki runā par mani. Lai jau! Vai neapvainojos? Bet es patiešām esmu taisns!”
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