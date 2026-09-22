“Šeit esmu atradusi savas mājas.”
LEAISVUTE ADOMAVIČIENE ir lietuviete, kura vairāk nekā pusi dzīves pavadījusi Ezerē. Viņa dzimusi Lietuvā, netālu no Kauņas, bet dzīves ceļš atvedis uz Latviju.
“Man vislabāk patīk atrasties virtuvē. Vakaros eju uz viesistabu skatīties filmas, bet lielākā daļa ikdienas paiet turpat virtuvē. Krievu laikos dzīvoju viensētā. Toreiz virtuves bija mazas, nebija, kur apgriezties, bet viesi kaut kā satilpa. Tagad gribas vairāk būt vienai.
Divas stundas ar kaimiņieni ejam staigāt. Viņa jaunāka par mani. Parunājam, protams, arī paklačojamies, un man ar to pietiek. Kad pārnāku savā “republikā”, risinu krustvārdu mīklas, lasu grāmatas, detektīvus. Man tāpat ir pilna slodze: vajag ēst pagatavot, sevi apkopt, kaut ko padarīt.
Agrāk braucu uz teātriem, pasākumiem. Autobuss veda, un braucēju bija daudz. Vēlāk palikām mazāk, jo pārējie brauca ar savām automašīnām. Ar lietuviešiem piedalījāmies pasākumos Buknaišos, draudzējāmies; te mēs pie viņiem, te viņi pie mums. Bija visādi svētki, sacensības. Tagad nezinu — vai paliku veca, vai arī viss noklusis. Daudzi jaunie aizbraukuši. Ezerē, kad paskaties, jauniešu daudz mazāk. Protams, ir tādi, kas nopirkuši dzīvokļus, izveidojuši ģimenes, bērni aug. Varbūt te lētāk dzīvot.”
No Lietuvas uz Latviju
“Esmu dzimusi netālu no Kauņas. Ļoti agri man mīlestība sagrozīja galvu — 18 gados biju ar bērnu un vīru. Viņš bija desmit gadu vecāks. 20 gados piedzima otrs bērns. Pēc kādiem divpadsmit gadiem izšķīrāmies. Visu atstāju, paņēmu bērnus un aizbraucu uz Telšiem, pie paziņām. Krievu laikos, kad šķīrās, dzīvokli dalīja uz pusēm. Nu kā var dzīvot vienā dzīvoklī ar šķirtu cilvēku?!
Telšos strādāju putnu audzētavā. Ne jau par grāmatvedi, bet vajadzēja visu aprēķināt un saskaitīt. Tur iepazinos ar otro vīru. Viņš strādāja par galdniecības skolotāju. Kādu vasaru paziņa saka: “Braucam uz Ezeri, tur labi maksā.” Tur tolaik cēla māju. Mums abiem bija atvaļinājums, vīru pieņēma likt logus un durvis. Maksāja tiešām labi, un vīram darbs patika. Iedeva mums dzīvokli. Sākumā plānojām: nedēļu strādāsim Ezerē, brīvdienās brauksim mājās. Paliku stāvoklī — pēc 24 gadu pauzes. Priekšnieks bija labs, rūpējās par mums, iedeva dzīvokli Griezē. Paši tajā sataisījām remontu. Sākumā nolēmām palikt uz gadu. Uzrakstījām iesniegumu. Viens gads, piedzima meita, otrs gads, un — atnāca neatkarība. Kolhozs beidzās, vīrs nomira, meita sāka iet pirmajā klasē Buknaišos. Man bija pilna kūts ar lopiem — trīs govis, divi teļi, vairākas cūkas, dārzi, desmit hektāru zemes. Tagad domāju — vai tiešām tas bija vajadzīgs? Bet toreiz vajadzēja izdzīvot. Meita brauca ar busiņu no Griezes uz Ezeri, tur paziņas savāca un aizveda uz skolu Buknaišos. Vēlāk viņa pabeidza 10. klasi, bet 11. un 12. brauca mācīties uz Telšiem.”
Dzīve muižā
“Dzīvokļi lieli, bija šķūnīši, kūtis. Viss izdarīts kā muzejā. Kūts pat bija labāka par māju. Pamazām sāku visu pārdot. Man ieteica atgriezties Lietuvā, nopirkt dzīvokli, bet tam vajadzēja naudu. Kad sākās neatkarība, darba nebija, nekā nebija. Dzīvojām tikai no lopiem — pārdevām pienu, bet pa kapeikām.
Mažeiķos bija radi, tomēr no Ezeres prom negribēju. Te nodzīvojusi 20 gadu, apkārt daudz lietuviešu. Latviski toreiz nemācēju runāt, bet, ja vajadzēja nokārtot kādus “papīrus”, runāju krieviski. Apskatīju Ezerē trīs dzīvokļus. Tā kā paliku vecāka, sapratu, ka vajag pirmo stāvu. Un lielu virtuvi! Visu dzīvi esmu gribējusi lielu virtuvi. Nopirku dzīvokli. Ar meitu salīmējām tapetes, uztaisījām kosmētisko remontu. Meita iestājās koledžā, un man vajadzēja dzīvot, tāpēc sāku strādāt Mažeiķos. Strādāju pie cilvēkiem, kuriem bija daudz siltumnīcu un tirgoja puķes. Saimniekiem bija veca māte, kuru vajadzēja pieskatīt, un pagatavot ēst. Biju ekonomiste, atbildēju uz telefona zvaniem, kārtoju puķu tirdzniecību, gatavoju ēst astoņiem cilvēkiem, katru dienu ar lielām somām gāju uz veikalu. Tikai svētdienās biju Ezerē.
Vēlāk veselība pasliktinājās. Meita tolaik bija Anglijā un teica: “Mammu, nē, pietiks!” Aizgāju pensijā, meita palīdzēja, un vairs nestrādāju. Braukāju pie meitas un dēla. Dēls 25 gadus nodzīvoja Izraēlā, viņam sieva vāciete. Vēlāk viņi pārcēlās uz Berlīni, bet nu divus gadus atkal dzīvo Izraēlā. Kad tur sākās karš, uztraucos, bet viņi pie tādas situācijas pieraduši. Vecākajai meitai 63 gadi, dēlam 60, jaunākajai meitai drīz būs 40.
Kad beidzu strādāt, Ezerē paņēmu dārzu. Bērni jautāja: “Vai tiešām tev to vajag?” Viņi paši dzīvo ārzemēs un visu nopērk veikalā. Domāju — ko darīšu bez tā?
Kad man bija 65 gadi, Mažeiķos konstatēja vēzi. Nosūtīja uz Gaiļezeru, bet tur neko neatrada. Kopš tā laika braucu pārbaudīties, ārsti mīļi, neviens nekliedz. Vienīgi tā ilgā braukšana nepatīk. Tagad viss dārgs, bet, kamēr varu, braucu ar autobusu. Ar rindām arī viss saprotams. Piesaku analīzes, tagad pat nav jāsēž rindā. Ja vajag datortomogrāfiju, piesakos un gaidu nedēļu, divas, reizēm ilgāk. Nekas traks. Ko tad jaunu atradīs? Neko labu, vienīgi sliktāk.”
Agrāk svētki bija citādi
“Svinu tos pašus svētkus, ko latvieši, — Ziemassvētkus, Lieldienas obligāti. Latviešiem Jāņi, lietuviešiem — Rasas svētki vai Rasos švente, kuros dzer alu, ēd sieru, lec pāri ugunskuram. Agrāk svētkus ļoti svinēja. Vecajos laikos, kad daudz ko nevarēja, svētki bija īpaši. Tagad kaut kā viss pazudis. Atceros kolhoza laikus Ezerē — vai! Te viss skanēja, bija rosība līdz rītam. Lietuvā arī bija, bet kaut kā citādāk, mierīgāk. Kuldīgā reiz ieraudzīju, ka tie plikie skrien pa tiltu. Lietuvā tā neizdomā! Svētki mums ir, bet vairāk skatos, kā latvieši svin. Tagad norisinās visādi festivāli, daudz kas jauns. No vecajām tradīcijām pat nezinu, kas kur notiek. Atsevišķos reģionos kaut kas saglabājies, bet nav kā manā jaunībā. Šķiet, ka svētki kļuvuši kā ikdiena, tiem tik ļoti vairs negatavojas.
Televīzijā skatos, klausos roku. Patīk arī klasiskā mūzika. Skolā mums bija mūzikas skolotājas, kuras bērnus veda uz muzikālajiem teātriem. Sākām jau no 4. klases. Tas kaut kur asinīs palika. Tagad skatos baletu televizorā. Nav jābrauc, jāpērk biļetes, un neviens netraucē. Mazbērni pa istabu neskrien, tie jau pieauguši. Mazmazbērni arī, jaunākajai Ziemassvētkos būs četri gadi.”
Kāpēc Laisve?
“Mans tēvs bija īstens lietuvietis. Viņam bija vairākas zemes, kuras centās atņemt. Tēvu gribēja aizvest uz Sibīriju, bet viņš kaut kā vienu, otru reizi no tā izbēga. Piedzimu pēc kara, 1946. gada 1. februārī. Lietuvā 16. februārī ir Neatkarības diena, tāpēc tēvs man iedeva vārdu, kas latviski nozīmē “brīvība”. Visi mani sauc par Laisvi. Daktere pat šausminājās, ka nevarot ne manu vārdu, ne uzvārdu iemācīties. Vēl man ir pielikts svētais vārds Marija.
Krievu laikos sievietes mūsu ģimenē negāja kolhozā. Tēvam sirds neļāva. Māte kopa lopus. Kad nomira Staļins, man bija septiņi gadi. Atceros, atnāca avīze “Tiesa”, un Staļins bija pa visu lapu melnā rāmī. Paņēmu sarkanu pildspalvu un viņam acis uzkrāsoju. Tēvs šausmīgi sabijās: “Tu gribi, lai cietumā nonāku?” Un iemeta avīzi krāsnī.
Man skumji nekad nav bijis. Lasu, klausos mūziku, skatos teātrus un filmas. Interesējos par visu ko. No rīta pie kafijas ieslēdzu televizoru un skatos — pie lietuviešiem aizbraukusi latviešu grupa “Sudden light”. Četri izskatīgi vīrieši. Lietuvietis viņiem saka: “Sveiki, braļukai!” Man tas tā patīk!”
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