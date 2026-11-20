Seniori: likumpārkāpēji un cietušie
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Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka seniori ievērojami mazāk izdara likumpārkāpumus nekā citas sabiedrības grupas. Tomēr, analizējot tos pārkāpumus, kuros vecāka gadagājuma cilvēkus pieķer visbiežāk, dati skaidri iezīmē divas galvenās jomas: ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu un sīkus sadzīviskus pārkāpumus.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopoti dati par 2017. — 2020. gadu rāda, ka visvairāk ceļu satiksmes negadījumus ar cietušajiem izraisa gados jauni autovadītāji (18 līdz 20 gadi), kuri tiesības ieguvuši nesen. Cilvēkiem pēc 60 gadiem nav raksturīgi ātruma vai agresijas izraisīti pārkāpumi, bet tādi, kas saistīti ar redzes, dzirdes un reakcijas ātruma izmaiņām.
Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Brēdavs norāda, ka sirmgalvji ir tā vecuma grupa, kas visbiežāk ielu šķērso neatļautā vietā. Saldū visvairāk pārkāpumu konstatē pilsētas centrā ap tirgus laukumu. Šoferi gados arī biežāk nekā citi nepamana rīkojuma zīmes, īpaši, ja tās uzliek vietās, kur iepriekš nav bijušas.
Daļa no publiskās vietās aizturētajiem iereibušajiem ir seniori. Ja viņi pakrituši, pieaicina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādi un pārliecinās, ka alkohola sagurdinātajam nav veselības problēmas. Ja to nav, mēģina noskaidrot dzīvesvietu, piestāda administratīvu sodu un aizved mājās. Tomēr citreiz gadās, ka grādīgā dzira lietota par daudz, tādēļ cilvēks nespēj pateikt, kur dzīvo. Tad viņu aizved uz pagaidu turēšanas telpu atžirgt. Tomēr U. Brēdavs atzīst, ka daudz biežāk senioriem jābrauc palīgā, nevis viņi jāsoda.
Tā kā Saldū nav slimnīcas, bieži sasirgušos ar NMPD aizved uz Dobeles un apkārtnes slimnīcu vai Kuldīgu. Tur, saņemot palīdzību, atžirgst un tiek izrakstīti. Nereti tas notiek vēlās vakara stundās, kad sabiedriskie autobusi vairs nekursē, vai arī sirmgalvjiem nav naudas. Bieži gadās, ka nav arī neviena radinieka vai kaimiņa, kurš varētu atbraukt pakaļ. Tad kolēģi no Dobeles vai Kuldīgas piezvana un informē, ka cilvēku atvedīs līdz Saldus novada robežai, kur viņu sagaida Saldus novada pašvaldības policija un aizved mājās.
“Mums zvana ārzemēs vai citā pilsētā dzīvojoši radinieki, ka nevar sazināties ar savu tuvinieku, un lūdz mūs pārbaudīt, vai viss kārtībā. Tad braucam uz norādīto adresi un ziņojam, kas noticis. Citreiz aizbraucam palīdzēt atpakaļ gultā iecelt no tās izkritušu sirmgalvi. Pašvaldības policija arī risina jautājumu, ko darīt ar mājdzīvniekiem, ja to saimnieks aizgājis mūžībā, un nav radinieku, kas kustoni var paņemt pie sevis,” norāda Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks.
Arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa priekšnieks Ingus Ukstiņš norāda, ka visbiežāk seniori ir tie, kuriem steidzas palīgā. “Katru gadu sēņošanas un ogošanas laikā uzkrītoši palielinās mežā apmaldījušos cilvēku skaits. Liela daļa no viņiem ir veci cilvēki. Arī šobrīd joprojām meklējam no Brocēniem izgājušo kundzi.
Cilvēkus atrast sarežģī tas, ka veciem cilvēkiem parasti nav “gudro” telefonu, kas precīzi varētu norādīt viņu atrašanās vietu. Vecāki aprīko savus bērnus ar iekārtām, kurās fiksē, kur un cik ātri pārvietojas viņu atvase. Pēc daudzajiem nepatīkamajiem brīžiem, kad pazūd veci cilvēki, secinām, ka arī viņi būtu jāaprīko tāpat kā bērni. Sirmgalvji vēlas darīt to, ko visu mūžu spējuši, taču neaprēķina, ka ar gadiem spēka mazāk, arī orientēties kļūst grūtāk,” stāsta I. Ukstiņš.
Cilvēki pazūd dažādās vietās — citas pārmeklēt vienkārši, bet dažās darbi rit pavisam grūti. Brocēnu gadījums esot sarežģīto kategorijā. “Reiz Liepājas pusē bija gadījums, kad pazudušo atrada vietā, kurai divreiz bija paiets garām, bet trešo reizi, ejot pretējā virzienā, atrada. Toreiz gan stāsts nebija ar laimīgām beigām,” atceras Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa priekšnieks.
Otra kategorija, kurā seniori Valsts policijas redzeslokā parādās daudz, ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. “Vecuma dēļ palēninās reakcija, tādēļ gadās kļūdīties ar distances ievērošanu vai veicot kādu manevru.
Lai vadītu transporta līdzekli, jābūt derīgai medicīniskai izziņai. Cilvēkiem līdz 60 gadiem atkarībā no transporta līdzekļa kategorijas komisija jāiziet reizi piecos vai desmit gados, bet vecākiem — reizi trijos. Par auto vadīšanu bez derīgas medicīniskās izziņas piemēro 40 eiro sodu un aiztur autovadītāja apliecību līdz brīdim, kad to nokārto.
Iespējams, citreiz veci cilvēki nojauš, ka komisiju neizies, tādēļ riskē un sēžas pie stūres bez derīgas izziņas.
Šo pārkāpumu var fiksēt tikai tad, ja šoferi satiksmē aptur. Cienījama vecuma cilvēkiem gan iesaku rūpīgi izvērtēt lēmumu sēsties pie stūres, jo pat pavisam pieredzējuši šoferi, pārkāpjot 80 gadu slieksni, mēdz pieļaut tādas kļūdas, ka paši vēlāk brīnās. Katram jāapzinās, kad šofera gaitas jāpārtrauc,” norāda I. Ukstiņš.
Valsts policijā visvairāk ar senioriem saistītās lietas ir krāpšanas gadījumi, kuros viņi ir cietušie. Ja pirms vairākiem gadiem Liepājas un Dienvidkurzemes pusē bija daudz laupīšanu, šogad līdz šim bijuši gadījumi, kurus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Toties krāpšanas gadījumi diemžēl esot darba ikdiena. Visbiežāk cieš krieviski runājošie, kuru dzimšanas gads ir no 1940. līdz apmēram 1950. gadam. Saldus novadā šo gadījumu gan neesot pārāk daudz, vairāk Liepājas pusē, Rīgā un Latgalē.
“Brīnāmies, kur sirmgalvjiem tik daudz naudas, jo lietas ierosinātas par patiešām lielām summām, kas gadu laikā sakrātas. Visbiežāk noziegumus pastrādā pa telefonu, iemantojot cilvēka uzticēšanos. Citreiz ar mākslīgo intelektu pārveido balsi, un šķiet, ka patiešām zvana nelaimē nonācis tuvinieks. Izvilinot “Smart ID” datus, piekļūst kontiem vai sirmgalvji paši mājās glabātu naudu vai kartes nodod kurjeriem. Citreiz krāpšanā iesaistīti taksometru vadītāji.
Nesen atklāja, ka datu zādzības notiek “Datamed” vietnei līdzīga izskata mājaslapā.
Cilvēki domā, ka pieslēdzas medicīnas pārbaužu rezultātu vietnei, bet nejauši atver krāpnieku lapu,
kas vizuāli identiska īstajai, atšķiras vien rakstītais adrešu laukā. Ne vienmēr var uzticēties pirmajai lapai, ko izmet meklētājs.
Līdzīgi, piemēram, ar CSDD. Direkcijas vārdā krāpnieki no līdzīga nosaukuma e-pasta atsūta brīdinājumu par sodu, lai to apskatītu, liek atvērt kādu saiti. Tur ievadot bankas datus, tos patiesībā atdod blēžiem.
Jebkuru ziņojumu e-pastā var pārbaudīt. Pirms klikšķina uz jebkādas saites, informāciju var atrast citādi. Piemēram, CSDD gadījumā, autorizēties aplikācijā, jo arī tur parādās piespriestie sodi. Krāpšana ir ik uz soļa, jābūt ļoti modriem. Turklāt ne tikai sirmgalvjiem, bet visai sabiedrībai. Arī pats esmu saņēmis krāpnieku zvanus,” stāsta I. Ukstiņš.
Sirmgalvjus reti pieķer zādzībās, un ja tomēr kāds gadās, visticamāk ir ar veselības problēmām — kleptomāns vai sirgst ar demenci. Valsts policijas pārstāvis rezumē, ka sirmgalvji ir sabiedrības kārtīgākā daļa un daudz darba nesagādā.
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